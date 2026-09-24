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Quy định mới về tạm hoãn xuất cảnh vì nợ thuế: Người nộp thuế cần lưu ý

Thứ Năm, 14:52, 24/09/2026
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VOV.VN - Quy định về tạm hoãn xuất cảnh đối với người chưa hoàn thành nghĩa vụ thuế có một số thay đổi đáng chú ý. Người nộp thuế cần chủ động rà soát nghĩa vụ tài chính, đặc biệt trong các trường hợp có số tiền thuế nợ từ ngưỡng quy định và quá hạn nộp thuế.

Theo quy định mới của pháp luật về quản lý thuế, một số người nộp thuế chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế có thể bị áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh. Quy định đồng thời nêu rõ trình tự áp dụng và hủy bỏ biện pháp này.

Các trường hợp thuộc diện tạm hoãn xuất cảnh gồm:

Cá nhân kinh doanh, chủ hộ kinh doanh bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế, có số tiền thuế nợ từ 50 triệu đồng trở lên và đã quá thời hạn nộp theo quy định từ 120 ngày trở lên.

Chủ sở hữu hưởng lợi, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế, trong trường hợp tổ chức có số tiền thuế nợ từ 500 triệu đồng trở lên và đã quá thời hạn nộp từ 120 ngày trở lên.

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Cá nhân kinh doanh, chủ hộ kinh doanh, chủ sở hữu hưởng lợi hoặc người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã bị cơ quan quản lý thuế thông báo không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký. Sau 120 ngày kể từ ngày ban hành thông báo, nếu không thực hiện thủ tục khôi phục mã số thuế hoặc chấm dứt hiệu lực mã số thuế theo quy định, người thuộc diện này có thể bị tạm hoãn xuất cảnh.

Người nước ngoài có số tiền thuế nợ quá thời hạn nộp theo quy định nhưng chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế.

Người Việt Nam xuất cảnh để định cư ở nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài trước khi xuất cảnh từ Việt Nam còn số tiền thuế nợ quá thời hạn nộp nhưng chưa hoàn thành nghĩa vụ thuế.

Trường hợp nào được hủy tạm hoãn xuất cảnh?

Đối với cá nhân kinh doanh, chủ hộ kinh doanh và người đại diện, chủ sở hữu hưởng lợi của các tổ chức thuộc diện quy định, cơ quan thuế sẽ ban hành thông báo hủy bỏ tạm hoãn xuất cảnh khi người nộp thuế đã thực hiện nghĩa vụ và số tiền thuế nợ còn phải nộp thấp hơn ngưỡng quy định.

Cụ thể, ngưỡng còn nợ phải dưới 50 triệu đồng đối với cá nhân kinh doanh, hộ kinh doanh hoặc dưới 500 triệu đồng đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã. Trường hợp người nộp thuế được xóa tiền thuế nợ theo quy định cũng được xem xét hủy bỏ tạm hoãn xuất cảnh.

Đối với người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký, việc hủy bỏ tạm hoãn xuất cảnh được thực hiện khi người nộp thuế có hồ sơ đề nghị khôi phục mã số thuế, thực hiện nghĩa vụ nộp hồ sơ khai thuế và nộp tiền thuế nợ, đồng thời số tiền thuế nợ còn phải nộp thấp hơn ngưỡng nêu trên. Trường hợp người nộp thuế thực hiện thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế theo quy định cũng được hủy bỏ biện pháp tạm hoãn xuất cảnh.

Đối với người nước ngoài, cơ quan thuế ban hành thông báo hủy bỏ tạm hoãn xuất cảnh ngay sau khi xác định người nộp thuế đã hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế hoặc được xóa tiền thuế nợ theo quy định.

Quy định tương tự được áp dụng đối với người Việt Nam xuất cảnh để định cư ở nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài còn nợ thuế trước khi xuất cảnh.

Ngay sau khi nhận được thông báo từ cơ quan thuế, cơ quan quản lý xuất nhập cảnh thực hiện việc hủy bỏ tạm hoãn xuất cảnh.

Cơ quan thuế phải thông báo trước khi áp dụng

Đối với các trường hợp thuộc nhóm cá nhân kinh doanh, chủ hộ kinh doanh và người có liên quan đến doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, 30 ngày trước thời điểm thông báo tạm hoãn xuất cảnh, cơ quan thuế gửi thông báo về việc sẽ áp dụng biện pháp này đến người nộp thuế.

Thông tin đồng thời được công khai trên trang thông tin điện tử của cơ quan thuế.

Nếu đến thời hạn ghi trên thông báo, người nộp thuế vẫn chưa hoàn thành nghĩa vụ theo ngưỡng quy định, cơ quan thuế sẽ gửi thông báo áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh đến cơ quan quản lý xuất nhập cảnh, người nộp thuế và người bị tạm hoãn xuất cảnh; đồng thời tiếp tục công khai thông báo trên trang thông tin điện tử của cơ quan thuế.

Đối với người nước ngoài và người Việt Nam thuộc diện xuất cảnh để định cư ở nước ngoài hoặc đang định cư ở nước ngoài, cơ quan thuế gửi thông báo áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh đến cơ quan quản lý xuất nhập cảnh và người bị tạm hoãn xuất cảnh, đồng thời công khai trên trang thông tin điện tử của cơ quan thuế.

Các thông báo liên quan đến tạm hoãn và hủy bỏ tạm hoãn xuất cảnh được cơ quan thuế gửi đến tài khoản giao dịch thuế điện tử của người nộp thuế.

Trường hợp người nộp thuế đã hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế nhưng thông tin chưa được cập nhật trên Hệ thống thông tin quản lý thuế, người nộp thuế có thể gửi phản hồi bằng phương thức điện tử qua hệ thống, kèm bản chụp chứng từ nộp tiền vào ngân sách nhà nước.

Sau khi nhận được phản hồi, cơ quan thuế cập nhật thông tin và ban hành thông báo hủy bỏ tạm hoãn xuất cảnh trên hệ thống.

Cơ quan thuế khuyến nghị người nộp thuế thường xuyên theo dõi thông tin về nghĩa vụ thuế, chủ động rà soát và hoàn thành đầy đủ các khoản phải nộp theo quy định.

Việc thực hiện đầy đủ và đúng thời hạn nghĩa vụ thuế giúp người nộp thuế chủ động khi có nhu cầu xuất cảnh, đồng thời hạn chế nguy cơ phát sinh các thủ tục liên quan đến biện pháp tạm hoãn xuất cảnh.

PV/VOV.VN
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