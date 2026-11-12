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Quy định mới về xuất khẩu thực phẩm vào Trung Quốc

Thứ Năm, 14:32, 12/11/2026
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VOV.VN - Trung Quốc mới ban hành quy định mới về đăng ký doanh nghiệp xuất nhập khẩu thực phẩm, trong đó thực hiện việc đơn giản hóa hồ sơ, rút ngắn thời gian xử lý và quy định thời hạn cập nhật thông tin.

Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) cho biết, theo Văn bản số 910/SPS-BNNMT ngày 30/10/2026 của Văn phòng SPS Việt Nam (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), cung cấp thông tin về quy định mới của Trung Quốc đối với việc đăng ký xuất khẩu, nhập khẩu thực phẩm của doanh nghiệp xuất khẩu và đại lý ở nước ngoài thực hiện xuất khẩu thực phẩm vào Trung Quốc.

Theo đó, các doanh nghiệp xuất khẩu, đại lý thuộc đối tượng điều chỉnh phải thực hiện đăng ký với GACC theo quy định; đồng thời chịu trách nhiệm về tính xác thực, chính xác và đầy đủ của thông tin đăng ký đã cung cấp.

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Doanh nghiệp xuất nhập khẩu thực phẩm vào Trung Quốc thực hiện đăng ký với GACC (Ảnh minh họa)

Mẫu đăng ký giảm từ 20 xuống còn 10 mục

Về hồ sơ đăng ký, doanh nghiệp xuất khẩu hoặc đại lý ở nước ngoài thực hiện đăng ký theo mẫu quy định tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông báo số 150. Mẫu đăng ký được đơn giản hóa, số lượng mục thông tin giảm từ 20 xuống còn 10 mục.

Theo Điều 6 Thông báo số 150, cơ quan hải quan hoàn thành thủ tục đăng ký trong thời hạn 3 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ có biểu mẫu kê khai và tài liệu kèm theo đầy đủ. Trường hợp hồ sơ không đáp ứng yêu cầu, cơ quan hải quan thông báo một lần cho người nộp hồ sơ trong thời hạn 3 ngày làm việc.

Doanh nghiệp xuất khẩu hoặc đại lý ở nước ngoài có thể nộp hồ sơ đăng ký, thay đổi thông tin đăng ký hoặc hủy đăng ký với cơ quan hải quan Trung Quốc, thông qua Cổng thông tin 1 cửa thương mại quốc tế hoặc Cổng dịch vụ công của Hải quan. Thông tin đăng ký sẽ được công bố thông qua trang web chính thức http://credit.customs.gov.cn/

Trong trường hợp thông tin đăng ký có thay đổi, doanh nghiệp xuất khẩu hoặc đại lý ở nước ngoài phải thực hiện thủ tục thay đổi với cơ quan hải quan có thẩm quyền trong thời hạn 60 ngày, kể từ ngày phát sinh thay đổi.

Theo Điều 8, cơ quan hải quan Trung Quốc thực hiện hủy đăng ký trong các trường hợp: Doanh nghiệp xuất khẩu hoặc đại lý ở nước ngoài giải thể, bị tuyên bố phá sản hoặc chấm dứt hoạt động theo quy định của pháp luật; bị cơ quan có thẩm quyền thu hồi hoặc hủy bỏ đăng ký, thu hồi giấy phép kinh doanh; chủ động đề nghị hủy đăng ký; và các trường hợp khác phải hủy đăng ký theo quy định của pháp luật.

Nguyễn Quỳnh/VOV.VN
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