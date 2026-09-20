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Hàng Việt tìm thêm cơ hội tại thị trường Trung Quốc và ASEAN

Chủ Nhật, 15:01, 20/09/2026
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VOV.VN - Với hơn 120 doanh nghiệp tham gia, khu gian hàng Việt Nam tiếp tục là một trong những khu trưng bày có quy mô lớn nhất của các nước ASEAN tại Hội chợ Trung Quốc - ASEAN (CAEXPO) lần thứ 23.

Sự hiện diện nổi bật tại Nam Ninh cho thấy quyết tâm của doanh nghiệp Việt Nam trong việc mở rộng thị trường, kết nối đối tác và đưa sản phẩm chất lượng cao thâm nhập sâu hơn vào Trung Quốc cũng như khu vực ASEAN. 

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Lễ khai mạc Hội chợ Trung Quốc - ASEAN lần thứ 23 và Hội nghị cấp cao Đầu tư - Thương mại Trung Quốc - ASEAN (CABIS) tại Thành phố Nam Ninh, Quảng Tây, Trung Quốc

Hội chợ Trung Quốc - ASEAN lần thứ 23 và Hội nghị cấp cao Đầu tư - Thương mại Trung Quốc - ASEAN (CABIS) diễn ra từ ngày 17-21/9 tại thành phố Nam Ninh, Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc là một trong những hoạt động xúc tiến thương mại, đầu tư quan trọng giữa Trung Quốc và ASEAN, quy tụ hàng nghìn doanh nghiệp cùng các hoạt động kết nối chuỗi cung ứng, xúc tiến đầu tư và đối thoại doanh nghiệp.

Năm nay, Việt Nam có khoảng 120 doanh nghiệp, đơn vị đến từ 22 tỉnh, thành phố tham gia, với hơn 200 gian hàng. Các sản phẩm được giới thiệu phong phú, từ nông sản, thực phẩm chế biến, đồ uống, hàng tiêu dùng, sản phẩm gia dụng, đồ gỗ, thủ công mỹ nghệ, giày dép đến các giải pháp công nghệ.

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Gian hàng quốc gia Việt Nam với chủ đề Thành phố đẹp do tỉnh An Giang đảm nhận

Khu gian hàng Việt Nam tiếp tục nằm trong nhóm có quy mô lớn nhất của các quốc gia ASEAN tại hội chợ. Không gian trưng bày được thiết kế theo hướng kết hợp quảng bá sản phẩm với giới thiệu tiềm năng kinh tế, đầu tư, du lịch, văn hóa và hình ảnh địa phương Việt Nam.

Điểm nhấn của Việt Nam tại CAEXPO năm nay là Gian hàng quốc gia với chủ đề “Thành phố đẹp”, do Bộ Công Thương phối hợp với UBND tỉnh An Giang tổ chức. Trên diện tích 160m², gian hàng giới thiệu các thế mạnh về kinh tế, thương mại, đầu tư, du lịch, nét văn hóa đặc sắc của An Giang cũng như của Việt Nam tới doanh nghiệp, đối tác và khách tham quan quốc tế.

Tham dự hội chợ lần này, An Giang đưa 12 doanh nghiệp tiêu biểu giới thiệu hơn 50 mặt hàng nông sản, thủy sản xuất khẩu và sản phẩm du lịch đặc trưng, trong đó có 8 doanh nghiệp dự kiến ký kết hợp tác với đối tác để thúc đẩy xuất khẩu trong thời gian tới.

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Đông đảo du khách đến tham quan, mua sắm tại khu gian hàng Việt Nam tại hội chợ

Không chỉ các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long, nhiều địa phương có thế mạnh về nông sản, sản phẩm OCOP, chế biến thực phẩm và hàng tiêu dùng cũng coi CAEXPO là kênh quan trọng để tìm kiếm thị trường. Quảng Ninh đưa hơn 50 sản phẩm OCOP tới hội chợ, giới thiệu các sản phẩm đặc trưng của địa phương, qua đó tăng nhận diện hàng Việt tại thị trường có nhu cầu tiêu dùng lớn như Trung Quốc.

Tại khu vực doanh nghiệp, nhiều thương hiệu Việt Nam tập trung giới thiệu sản phẩm có giá trị gia tăng cao thay vì chỉ quảng bá nguyên liệu thô. Các nhóm hàng như cà phê, trà, trái cây chế biến, thực phẩm tiện lợi, sản phẩm từ sầu riêng, đồ gỗ, hàng thủ công mỹ nghệ và hàng tiêu dùng thu hút sự quan tâm của khách tham quan.

Bà Phạm Thị Thanh Hương, Giám đốc thương hiệu trà Việt Tú, tỉnh Quảng Ninh, cho biết đây là lần thứ ba doanh nghiệp tham gia CAEXPO. Hai lần trước, doanh nghiệp chủ yếu thăm dò thị trường, tìm hiểu thị hiếu người tiêu dùng và giới thiệu các dòng trà cao cấp của Việt Nam. Sau quá trình tiếp cận thị trường, sản phẩm của doanh nghiệp đã dần được người tiêu dùng Trung Quốc đón nhận.

“Thị trường Trung Quốc là thị trường cực kỳ tiềm năng đối với các dòng trà đặc sản của Việt Nam hiện nay. Người Trung Quốc rất sành trà, hiểu trà và khi uống trà họ sẽ biết vị trà này có gì khác biệt, có ngon hay không và giá trị có tương xứng với giá tiền hay không. Đây là hướng đi của trà đặc sản Việt Nam hiện nay”, bà Phạm Thị Thanh Hương chia sẻ.

Theo doanh nghiệp này, việc sản phẩm trà được cấp phép xuất khẩu chính ngạch vào Trung Quốc trong năm nay tạo thêm điều kiện để mở rộng hoạt động kinh doanh tại thị trường tỷ dân. Đây cũng là kết quả của quá trình từng bước xây dựng thương hiệu, cải thiện chất lượng, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao về tiêu chuẩn, truy xuất nguồn gốc và thị hiếu tiêu dùng.

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Các sản phẩm thủ công mỹ nghệ và trầm hương Việt Nam thu hút sự quan tâm của khách hàng Trung Quốc

Khách tham quan Trung Quốc cũng bày tỏ sự quan tâm đối với nhiều sản phẩm Việt Nam. Anh Đặng Quang Trác, người dân tại thành phố Nam Ninh, cho biết các gian hàng Việt Nam gây ấn tượng bởi sự đa dạng về sản phẩm, trong đó có các sản phẩm từ sầu riêng, cà phê, bánh kẹo và trà.

“Cách bố trí của các gian hàng Việt Nam rất hợp lý, sinh động. Việc giới thiệu sản phẩm hết sức phong phú, đa dạng và trực quan", anh Đặng Quang Trác cho biết.

Anh cũng cho biết sau khi tham quan và thưởng thức các sản phẩm Việt Nam tại hội chợ, anh sẽ giới thiệu thêm đến bạn bè, gia đình để tìm mua các sản phẩm của Việt Nam tại Trung Quốc.

Bên cạnh hoạt động bán hàng, quảng bá sản phẩm, các doanh nghiệp Việt Nam còn có cơ hội tìm hiểu tiêu chuẩn thị trường, xu hướng tiêu dùng, yêu cầu về bao bì, logistics và quy định nhập khẩu của Trung Quốc.

Trong bối cảnh hợp tác kinh tế ASEAN - Trung Quốc tiếp tục mở rộng, các sự kiện như CAEXPO được xem là cầu nối để doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận sâu hơn thị trường Trung Quốc, đồng thời tìm kiếm đối tác từ các nước ASEAN và quốc tế.

Trung Kiên-Thu Hoài-Phương Thảo/VOV-Bắc Kinh
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