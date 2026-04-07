Quý I/2026, Đà Nẵng thu ngân sách gần 20 nghìn tỷ đồng

Thứ Ba, 11:45, 07/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Quý I năm 2026, TP Đà Nẵng thu ngân sách gần 20 nghìn tỷ đồng, tăng 38% so với cùng kỳ năm trước.

Quý I/2026, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố Đà Nẵng ước đạt gần 20 nghìn tỷ đồng, tăng khoảng 38% so với cùng kỳ và đạt gần 30% dự toán năm. Trong đó, thu nội địa khoảng 18 nghìn tỷ đồng, thu từ hoạt động xuất nhập khẩu gần 2 nghìn tỷ đồng. Đây được xem là điểm sáng nổi bật trong bức tranh kinh tế của thành phố ngay từ đầu năm. Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) của Đà Nẵng ước tăng hơn 8,4%, cao hơn mức bình quân chung cả nước. Quy mô nền kinh tế đạt khoảng 75,6 nghìn tỷ đồng, tăng thêm hơn 8 nghìn tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2025.

Thu ngân sách tại TP Đà Nẵng trong quý I/2026 đạt gần 20 nghìn tỷ đồng.

Hoạt động thu hút đầu tư tiếp tục khởi sắc, từ đầu năm đến nay, thành phố cấp mới gần 1.800 doanh nghiệp, chi nhánh và văn phòng đại diện, với tổng vốn đăng ký khoảng 6.800 tỷ đồng, tăng mạnh cả về số lượng và quy mô vốn so với cùng kỳ.

Ông Lê Ngọc Quang, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng nhấn mạnh, trong quý II, thành phố xác định 3 trọng tâm lớn: tháo gỡ các điểm nghẽn về đầu tư, đất đai; tạo bứt phá từ các động lực tăng trưởng mới; đồng thời siết chặt kỷ luật, nâng cao hiệu quả thực thi công vụ, quyết tâm đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số.

 Ông Lê Ngọc Quang, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng (người đeo kính) kiểm tra tiến độ các dự án trọng điểm trên địa bàn

“Thúc đẩy quyết liệt đầu tư công, tập trung giải phóng mặt bằng, giải quyết các “điểm nghẽn” trong thực hiện thủ tục đầu tư, đất đai, quy hoạch; quyết tâm giải ngân vốn đầu tư công năm 2026 đạt kế hoạch đề ra. Gắn trách nhiệm người đứng đầu với kết quả thực hiện và giải ngân từng dự án; Xử lý nghiêm các trường hợp trì trệ, né tránh trách nhiệm, làm ảnh hưởng đến tiến độ và hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công” - ông Lê Ngọc Quang cho biết.

Long Phi/VOV-Miền Trung
Tag: ngân sách Đà Nẵng tăng 38% kinh tế Đà Nẵng 2026 GRDP Đà Nẵng thu ngân sách gần 20 nghìn tỷ thu nội địa Đà Nẵng thu xuất nhập khẩu Đà Nẵng dự toán ngân sách Đà Nẵng tăng trưởng GRDP 8 4% kinh tế Đà Nẵng quý I quy mô kinh tế Đà Nẵng 75 6 nghìn tỷ điểm sáng kinh tế Đà Nẵng ngân sách nhà nước Đà Nẵng tăng trưởng kinh tế địa phương
Phê duyệt định hướng Đà Nẵng là trung tâm quốc gia về logistics, tài chính

VOV.VN - Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định số 628 phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075. Quy hoạch chung xác định, Đà Nẵng là trung tâm quốc gia và khu vực về logistics, kinh tế biển, tài chính, thương mại tự do.

