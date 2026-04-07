Phê duyệt định hướng Đà Nẵng là trung tâm quốc gia về logistics, tài chính

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định số 628 phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075. Quy hoạch chung xác định, Đà Nẵng là trung tâm quốc gia và khu vực về logistics, kinh tế biển, tài chính, thương mại tự do… Đây là dấu mốc có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, chính thức mở đường cho việc lập đồ án Quy hoạch chung của Đà Nẵng sau hợp nhất với Quảng Nam (cũ).

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075. Quy hoạch này bao phủ toàn bộ địa giới hành chính thành phố Đà Nẵng mới sau hợp nhất với Quảng Nam (cũ) và không gian biển phía Đông, với tổng diện tích khoảng 11.859,59 km2.

Mục tiêu quy hoạch nhằm cụ thể hóa các định hướng phát triển quốc gia, vùng và ngành; xây dựng Đà Nẵng trở thành thành phố hiện đại, thông minh, đáng sống và giàu bản sắc. Đến năm 2050, Đà Nẵng sẽ là trung tâm quốc gia và khu vực về logistics, kinh tế biển, thương mại tự do, tài chính, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo; là trung tâm du lịch - di sản văn hóa, giáo dục đào tạo, y tế chất lượng cao… Tầm nhìn đến năm 2075, thành phố Đà Nẵng hướng tới mô hình sinh thái, thông minh, an toàn và hấp dẫn mang tầm quốc tế.

Trong nhiệm vụ quy hoạch chung, Đà Nẵng được xác định là đô thị trực thuộc Trung ương, trung tâm kinh tế - xã hội lớn, đầu mối giao thông - viễn thông chiến lược, trung tâm thương mại tự do và tổ chức sự kiện quốc tế. Thành phố đóng vai trò là cực tăng trưởng phía Bắc vùng duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên, có vị trí chiến lược về quốc phòng - an ninh. Dự báo đến năm 2050, dân số TP.Đà Nẵng dự kiến đạt khoảng 6 triệu người, trong đó dân số đô thị khoảng 4 triệu. Các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật sẽ được xác định phù hợp với từng khu vực và mô hình phát triển đặc thù như đô thị xanh, thông minh, sinh thái, TOD, đô thị lấn biển.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu quy hoạch phải đánh giá toàn diện hiện trạng, tiềm năng, vị thế của thành phố trong mối liên hệ với khu vực ASEAN và hành lang kinh tế Đông - Tây. Cấu trúc không gian đô thị sẽ được tổ chức theo hướng kết nối vùng Đông - Tây, không gian biển và đặc khu Hoàng Sa, gắn với phát triển bền vững và bảo tồn di sản.

Ngoài ra, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu quy hoạch phải đề ra các giải pháp liên kết vùng hiệu quả, đặc biệt là kết nối với Lào, Campuchia, Tây Nguyên và các đô thị lân cận như Hội An, Tam Kỳ, Chu Lai, hình thành không gian đô thị biển liên hoàn, đa trung tâm, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc tế.

