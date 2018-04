Quy Nhơn, từ hoang mạc cát đến Maldives thu nhỏ của Việt Nam

Những ai từng ghé thăm Quy Nhơn trước năm 2016 chắc chắn sẽ choáng ngợp trước sự đổi thay chóng mặt của thành phố ven biển ngày hôm nay. Từ một vũng biển hoang sơ heo hút, khu vực Nhơn Lý - Eo Gió nay đã trở thành viên ngọc xanh lộng lẫy, một Maldives thu nhỏ của Việt Nam. Viên ngọc biển này được tạo ra từ 4.000 kỹ sư, công nhân và các chuyên gia nước ngoài làm việc ròng rã trong nhiều tháng trời, dưới sự túc trực chỉ huy luân phiên cả ngày lẫn đêm của toàn bộ lãnh đạo cấp cao Tập đoàn FLC. Chỉ trong 11 tháng, một đại dự án có tổng vốn đầu tư 7.000 tỷ đã hoàn thành trong sự bất ngờ của lãnh đạo, chính quyền địa phương. Trước đó, các nhà đầu tư đã đến rồi đi, để lại hàng loạt công trình dang dở khiến tỉnh buộc phải thu hồi chứng nhận đầu tư trong nhiều năm. Hệ luỵ của những dự án chụp giật, manh mún là một vùng đất đầy tiềm năng nhưng hầu như vô danh trên bản đồ du lịch Việt Nam. Với FLC Quy Nhơn, sự đổi thay đã đến với Bình Định rất nhanh chóng. Lượng du khách từ 1 triệu/năm đã tăng lên 3,2 triệu/năm trong 2016 (tăng 23% so với năm 2015). Năm 2017, ngành Du lịch Bình Định đón khoảng 3,7 triệu lượt khách; đưa doanh thu du lịch của Bình Định từ một vài trăm tỷ lên tới con số ngàn tỷ. Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định cho biết: "Trước đây hàng chục nghìn người ở Bình Định không có việc làm, giờ riêng Tập đoàn FLC tạo công ăn việc làm cho gần 2.000 lao động". Con số này sẽ tiếp tục tăng lên khi dự án FLC Lux City Quy Nhơn, khách sạn The Coastal Hill và Khu đô thị du lịch sinh thái Nhơn Hội do Tập đoàn FLC đầu tư chính thức vận hành trong các năm tới. "Nghề nghiệp chính của người dân ở đây vốn là đánh bắt hải sản, khai thác tài nguyên biển theo hướng manh mún, nhỏ lẻ. Sau khi FLC Quy Nhơn vận hành, nhiều người dân chuyển sang làm cho dự án du lịch của Tập đoàn hoặc tự tổ chức những dịch vụ tham quan cho khách du lịch", ông Lê Thành Vinh, Phó Chủ tịch Thường trực Tập đoàn chia sẻ. Cũng theo ông Vinh, khi Tập đoàn FLC đầu tư ở Sầm Sơn và Quy Nhơn, nhiều người dân ban đầu cũng “dè chừng” nhà đầu tư. "Nhưng đến khi dự án tạo ra nhiều việc làm, thu nhập cho người dân địa phương, chúng tôi đã dần dần thay đổi suy nghĩ của họ”. Tháng 3/2017, FLC Quy Nhơn đón chứng nhận đạt chuẩn 5 sao. Đánh giá về sự kiện này, ông Nguyễn Ngọc Thiện, Bộ trưởng Bộ VHTT&DL cho biết: "Đây không chỉ là sự kiện quan trọng đối với Tập đoàn FLC nói riêng mà còn có ý nghĩa to lớn với du lịch, kinh tế và xã hội của Bình Định nói chung, giúp thay đổi cơ cấu, diện mạo du lịch của tỉnh Bình Định, đặc biệt trong phân khúc nghỉ dưỡng hạng sang".

