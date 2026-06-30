Quyết liệt gỡ khó cho các dự án đầu tư tại miền núi Sơn La

Trong 6 tháng qua, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh Sơn La có nhiều chuyển biến tích cực. Trong đó, sản xuất công nghiệp tiếp tục giữ vai trò động lực tăng trưởng, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng khoảng 9,5%. Các sản phẩm nông nghiệp chủ lực như mận, xoài, mía, chè đạt sản lượng cao. Giá trị xuất khẩu tăng gần 14%. Thu ngân sách đạt khoảng hơn 2.700 tỷ đồng, bằng trên 57% dự toán Trung ương giao.

Phiên họp thứ ba UBND tỉnh Sơn La tập trung thảo luận các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện mục tiêu tăng trưởng.

Các dự án trọng điểm được tập trung triển khai như tuyến đường bộ cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu, đoạn qua địa bàn tỉnh Sơn La; phong trào thi đua cao điểm “100 ngày đêm” xây dựng 13 trường phổ thông liên cấp khu vực biên giới... Tỉnh cũng đã chấp thuận chủ trương đầu tư, chấp thuận nhà đầu tư với 15 dự án ngoài khu công nghiệp, với tổng vốn đăng ký hơn 24.380 tỷ đồng...

Tại Phiên họp thứ ba, UBND tỉnh Sơn La khoá XVI, nhiệm kỳ 2026 - 2031, diễn ra ngày 29/6, các đại biểu tỉnh Sơn La cũng nêu rõ một số vấn đề tồn tại, hạn chế. Trong đó, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công ở một số chủ đầu tư còn chậm; một số công trình, dự án trọng điểm chưa đạt tiến độ yêu cầu; công tác giải phóng mặt bằng ở một số địa phương còn vướng mắc; một số dự án thu hút đầu tư chưa được tháo gỡ kịp thời, ảnh hưởng đến môi trường đầu tư và mục tiêu tăng trưởng của tỉnh...

Theo ông Nguyễn Đình Việt, Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La, điều đáng quan tâm là một số nơi vẫn còn biểu hiện thiếu quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành; việc xử lý công việc còn chậm, còn tâm lý chờ đợi, xin ý kiến nhiều cấp; vẫn còn tình trạng đùn đẩy trách nhiệm, né tránh, sợ sai, sợ trách nhiệm trong thực thi công vụ...

Đây là vấn đề cần nhìn nhận thẳng thắn, nghiêm túc, nếu không khắc phục được tình trạng này thì dù cơ chế, chính sách có thuận lợi đến đâu, môi trường đầu tư cũng khó được cải thiện, doanh nghiệp cũng khó yên tâm đầu tư, các nguồn lực cho phát triển sẽ không được khơi thông.

Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đồng hành cùng doanh nghiệp, gỡ khó các dự án đầu tư.

"Cần phải làm đúng quy định của pháp luật, nhưng không được vì sợ sai mà chậm trễ, không được lấy lý do phối hợp, xin ý kiến để kéo dài thời gian xử lý công việc. Đặc biệt, cấp ủy các cấp phải tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo; chính quyền phải chủ động, quyết liệt tổ chức thực hiện; coi việc đồng hành cùng doanh nghiệp, tháo gỡ khó khăn cho các dự án đầu tư, dự án thu hút đầu tư là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm của địa phương" - Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La nhấn mạnh.