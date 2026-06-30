English
/ KINH TẾ
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Quyết liệt gỡ khó cho các dự án đầu tư tại miền núi Sơn La

Thứ Ba, 11:03, 30/06/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Nhằm hoàn thành mục tiêu tăng trưởng năm 2026, tỉnh Sơn La đang quyết liệt tháo gỡ khó khăn cho các dự án đầu tư, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công. Lãnh đạo tỉnh yêu cầu khắc phục tình trạng chậm xử lý công việc, né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, khơi thông nguồn lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Trong 6 tháng qua, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh Sơn La có nhiều chuyển biến tích cực. Trong đó, sản xuất công nghiệp tiếp tục giữ vai trò động lực tăng trưởng, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng khoảng 9,5%. Các sản phẩm nông nghiệp chủ lực như mận, xoài, mía, chè đạt sản lượng cao. Giá trị xuất khẩu tăng gần 14%. Thu ngân sách đạt khoảng hơn 2.700 tỷ đồng, bằng trên 57% dự toán Trung ương giao.

quyet liet go kho cho cac du an dau tu tai mien nui son la hinh anh 1
Phiên họp thứ ba UBND tỉnh Sơn La tập trung thảo luận các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện mục tiêu tăng trưởng.

Các dự án trọng điểm được tập trung triển khai như tuyến đường bộ cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu, đoạn qua địa bàn tỉnh Sơn La; phong trào thi đua cao điểm “100 ngày đêm” xây dựng 13 trường phổ thông liên cấp khu vực biên giới... Tỉnh cũng đã chấp thuận chủ trương đầu tư, chấp thuận nhà đầu tư với 15 dự án ngoài khu công nghiệp, với tổng vốn đăng ký hơn 24.380 tỷ đồng...

Tại Phiên họp thứ ba, UBND tỉnh Sơn La khoá XVI, nhiệm kỳ 2026 - 2031, diễn ra ngày 29/6,  các đại biểu tỉnh Sơn La cũng nêu rõ một số vấn đề  tồn tại, hạn chế. Trong đó, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công ở một số chủ đầu tư còn chậm; một số công trình, dự án trọng điểm chưa đạt tiến độ yêu cầu; công tác giải phóng mặt bằng ở một số địa phương còn vướng mắc; một số dự án thu hút đầu tư chưa được tháo gỡ kịp thời, ảnh hưởng đến môi trường đầu tư và mục tiêu tăng trưởng của tỉnh...

Theo ông Nguyễn Đình Việt, Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La, điều đáng quan tâm là một số nơi vẫn còn biểu hiện thiếu quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành; việc xử lý công việc còn chậm, còn tâm lý chờ đợi, xin ý kiến nhiều cấp; vẫn còn tình trạng đùn đẩy trách nhiệm, né tránh, sợ sai, sợ trách nhiệm trong thực thi công vụ... 

Đây là vấn đề cần nhìn nhận thẳng thắn, nghiêm túc, nếu không khắc phục được tình trạng này thì dù cơ chế, chính sách có thuận lợi đến đâu, môi trường đầu tư cũng khó được cải thiện, doanh nghiệp cũng khó yên tâm đầu tư, các nguồn lực cho phát triển sẽ không được khơi thông. 

quyet liet go kho cho cac du an dau tu tai mien nui son la hinh anh 2
 Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đồng hành cùng doanh nghiệp, gỡ khó các dự án đầu tư.

"Cần phải làm đúng quy định của pháp luật, nhưng không được vì sợ sai mà chậm trễ, không được lấy lý do phối hợp, xin ý kiến để kéo dài thời gian xử lý công việc. Đặc biệt, cấp ủy các cấp phải tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo; chính quyền phải chủ động, quyết liệt tổ chức thực hiện; coi việc đồng hành cùng doanh nghiệp, tháo gỡ khó khăn cho các dự án đầu tư, dự án thu hút đầu tư là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm của địa phương" - Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La nhấn mạnh.

Lê Hạnh/VOV-Tây Bắc
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Vượt khó giữ nhịp thi công đưa cao tốc về Sơn La
Vượt khó giữ nhịp thi công đưa cao tốc về Sơn La

VOV.VN - Những ngày cuối tháng 6, trên công trường cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu, đoạn qua xã Vân Hồ, tỉnh Sơn La, tiếng máy xúc, máy ủi gầm vang giữa núi rừng, những chuyến xe chở đất đá nối đuôi nhau không ngớt, tạo nên không khí thi công khẩn trương, quyết tâm đưa tuyến cao tốc đầu tiên về với Sơn La đúng tiến độ.

Vượt khó giữ nhịp thi công đưa cao tốc về Sơn La

Vượt khó giữ nhịp thi công đưa cao tốc về Sơn La

VOV.VN - Những ngày cuối tháng 6, trên công trường cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu, đoạn qua xã Vân Hồ, tỉnh Sơn La, tiếng máy xúc, máy ủi gầm vang giữa núi rừng, những chuyến xe chở đất đá nối đuôi nhau không ngớt, tạo nên không khí thi công khẩn trương, quyết tâm đưa tuyến cao tốc đầu tiên về với Sơn La đúng tiến độ.

Sơn La vận hành chính quyền 2 cấp: Nhiều cán bộ gần như không có ngày nghỉ
Sơn La vận hành chính quyền 2 cấp: Nhiều cán bộ gần như không có ngày nghỉ

VOV.VN - Sau 1 năm vận hành, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp ở Sơn La đã đạt nhiều kết quả khả quan, Tuy nhiên. vẫn còn những khó khăn nhất định cần Trung ương hỗ trợ và có những điều chỉnh cho phù hợp.

Sơn La vận hành chính quyền 2 cấp: Nhiều cán bộ gần như không có ngày nghỉ

Sơn La vận hành chính quyền 2 cấp: Nhiều cán bộ gần như không có ngày nghỉ

VOV.VN - Sau 1 năm vận hành, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp ở Sơn La đã đạt nhiều kết quả khả quan, Tuy nhiên. vẫn còn những khó khăn nhất định cần Trung ương hỗ trợ và có những điều chỉnh cho phù hợp.

Sơn La - nâng vị thế vùng nguyên liệu cà phê Arabica lớn nhất Việt Nam
Sơn La - nâng vị thế vùng nguyên liệu cà phê Arabica lớn nhất Việt Nam

VOV.VN - Trong nhiều năm, nhắc đến cà phê Việt Nam, người ta gần như chỉ nghĩ tới Tây Nguyên - thủ phủ của cà phê Robusta. Thế nhưng tại miền núi Tây Bắc, tỉnh Sơn La đã xây dựng được vùng nguyên liệu Arabica lớn nhất cả nước.

Sơn La - nâng vị thế vùng nguyên liệu cà phê Arabica lớn nhất Việt Nam

Sơn La - nâng vị thế vùng nguyên liệu cà phê Arabica lớn nhất Việt Nam

VOV.VN - Trong nhiều năm, nhắc đến cà phê Việt Nam, người ta gần như chỉ nghĩ tới Tây Nguyên - thủ phủ của cà phê Robusta. Thế nhưng tại miền núi Tây Bắc, tỉnh Sơn La đã xây dựng được vùng nguyên liệu Arabica lớn nhất cả nước.

Khai mạc tuần lễ nông sản và thực phẩm an toàn tỉnh Sơn La tại Hải Phòng năm 2026
Khai mạc tuần lễ nông sản và thực phẩm an toàn tỉnh Sơn La tại Hải Phòng năm 2026

VOV.VN - Tối 18/6, tuần lễ nông sản và thực phẩm an toàn tỉnh Sơn La năm 2026 khai mạc tại Siêu thị Co.op Mart thành phố Hải Phòng.

Khai mạc tuần lễ nông sản và thực phẩm an toàn tỉnh Sơn La tại Hải Phòng năm 2026

Khai mạc tuần lễ nông sản và thực phẩm an toàn tỉnh Sơn La tại Hải Phòng năm 2026

VOV.VN - Tối 18/6, tuần lễ nông sản và thực phẩm an toàn tỉnh Sơn La năm 2026 khai mạc tại Siêu thị Co.op Mart thành phố Hải Phòng.

Sơn La gỡ khó nhằm sớm bàn giao tuyến đường kết nối quốc lộ 37 với quốc lộ 279D
Sơn La gỡ khó nhằm sớm bàn giao tuyến đường kết nối quốc lộ 37 với quốc lộ 279D

VOV.VN - Tỉnh Sơn La đang nỗ lực triển khai các phần việc, quyết tâm hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng tuyến đường nối quốc lộ 37 (huyện Bắc Yên cũ) với quốc lộ 279D (huyện Mường La cũ) vào cuối năm nay. 

Sơn La gỡ khó nhằm sớm bàn giao tuyến đường kết nối quốc lộ 37 với quốc lộ 279D

Sơn La gỡ khó nhằm sớm bàn giao tuyến đường kết nối quốc lộ 37 với quốc lộ 279D

VOV.VN - Tỉnh Sơn La đang nỗ lực triển khai các phần việc, quyết tâm hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng tuyến đường nối quốc lộ 37 (huyện Bắc Yên cũ) với quốc lộ 279D (huyện Mường La cũ) vào cuối năm nay. 

Sơn La quyết tâm thu hút 100.000 tỷ đồng đầu tư năng lượng xanh trong năm 2026
Sơn La quyết tâm thu hút 100.000 tỷ đồng đầu tư năng lượng xanh trong năm 2026

VOV.VN - Với tiềm năng dư địa rộng lớn, năm 2026 Sơn La nỗ lực thu hút đầu tư các dự án năng lượng đến 100.000 tỷ đồng. Đây là con số phát triển bền vững, cũng là để tạo đà cho tăng trưởng hai con số, nhưng điều quan trọng là để phát triển và tạo công ăn việc làm, tạo thu nhập bền vững, lâu dài cho tỉnh.

Sơn La quyết tâm thu hút 100.000 tỷ đồng đầu tư năng lượng xanh trong năm 2026

Sơn La quyết tâm thu hút 100.000 tỷ đồng đầu tư năng lượng xanh trong năm 2026

VOV.VN - Với tiềm năng dư địa rộng lớn, năm 2026 Sơn La nỗ lực thu hút đầu tư các dự án năng lượng đến 100.000 tỷ đồng. Đây là con số phát triển bền vững, cũng là để tạo đà cho tăng trưởng hai con số, nhưng điều quan trọng là để phát triển và tạo công ăn việc làm, tạo thu nhập bền vững, lâu dài cho tỉnh.

CÔNG NGHỆ
Ô tô
XÃ HỘI
THỂ THAO
PHÁP LUẬT
THỊ TRƯỜNG
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
Doanh nghiệp
Giá vàng
PODCAST
Bất Động sản
Khởi nghiệp