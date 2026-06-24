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Vượt khó giữ nhịp thi công đưa cao tốc về Sơn La

Thứ Tư, 15:06, 24/06/2026
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VOV.VN - Những ngày cuối tháng 6, trên công trường cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu, đoạn qua xã Vân Hồ, tỉnh Sơn La, tiếng máy xúc, máy ủi gầm vang giữa núi rừng, những chuyến xe chở đất đá nối đuôi nhau không ngớt, tạo nên không khí thi công khẩn trương, quyết tâm đưa tuyến cao tốc đầu tiên về với Sơn La đúng tiến độ.

Tại gói thầu số 27 - nơi Công ty Cổ phần 471 đảm nhiệm phần đường, những mũi thi công đang được triển khai đồng loạt. Dưới thời tiết khắc nghiệt, ngày nắng gắt, đêm mưa rào, ông Đặng Dương Quân, cán bộ kỹ thuật của đơn vị liên tục kiểm tra hiện trường, điều phối máy móc, nhân lực. 

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 Các đơn vị xây dựng kế hoạch tăng ca, tăng kíp, bổ sung thêm máy móc, thiết bị, tổ chức thi công liên tục khi thời tiết thuận lợi.

Ông Đặng Dương Quân cho biết, để bù đắp tiến độ, đơn vị đã xây dựng kế hoạch tăng ca, tăng kíp, bổ sung thêm máy móc, thiết bị, tổ chức thi công liên tục khi thời tiết thuận lợi, phấn đấu hoàn thành khoảng 40% giá trị sản lượng vào năm 2026 và hoàn thành toàn bộ công trình trong năm 2027.

“Đến thời điểm này, mặt bằng tuyến chính cơ bản đạt khoảng 90%; những ngày không mưa, chúng tôi sẽ tăng ca tăng kíp và tăng cường máy móc thiết bị thêm để đáp ứng tiến độ đã đề ra”, ông Quân nói.

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Tranh thủ thời tiết nắng ráo, các đơn vị thi công tuyến cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu đang đẩy nhanh tiến độ thi công.

Công trường cầu Bản Páng là một trong những hạng mục quan trọng của dự án, không khí thi công cũng diễn ra khẩn trương. Các tổ đội chia ca làm việc từ sáng sớm, tranh thủ từng giờ nắng ráo để đẩy nhanh tiến độ. Hiện công trình này đã đạt được trên 15% khối lượng. 

Ông Chu Văn Mão, cán bộ kỹ thuật phụ trách thi công cầu Bản Páng cho biết: Mùa mưa lũ đang đến gần, nguy cơ sạt lở, lũ quét, đơn vị đã chủ động xây dựng các phương án ứng phó, gia cố taluy, bố trí hệ thống thoát nước tạm và chuẩn bị đầy đủ nhân lực, vật tư để xử lý các tình huống phát sinh, quyết tâm hoàn thành khoảng 30% khối lượng công trình vào cuối quý III năm nay.

“Mùa mưa lũ đến, đơn vị thi công sẽ triển khai những hạng mục thi công trên cạn, như hạng múc đúc dầm, xà mũ, thanh trụ... tránh thi công dưới lòng sông để đảm bảo được tiến độ. Về nhân lực chúng tôi đã huy động từ đầu công trình đến giờ, gần như chưa có sự xáo trộn và thay đổi, tất nhiên khi vào mùa thi công bận rộn hơn sẽ tăng cường, bổ sung thêm nguồn nhân lực để đảm bảo số lượng theo kế hoạch đề ra”, ông Chu Văn Mão chia sẻ.

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Không khí thi công trên các công trường diễn ra khẩn trương.

Để có được những mũi thi công liên tục trên công trường hôm nay là sự nỗ lực rất lớn của chính quyền địa phương trong công tác giải phóng mặt bằng. Sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, địa phương đã tập trung cao cho công tác tuyên truyền, vận động, đối thoại với người dân để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong giải phóng mặt bằng. Đến nay, dự án cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu qua địa bàn xã Vân Hồ đã bàn giao được gần 33km trong tổng số 33,34 km, đạt trên 97%. 

Ông Nguyễn Văn Bắc, Phó Chủ tịch UBND xã Vân Hồ, tỉnh Sơn La, cho biết: Trong quá trình thực hiện đều nhận được sự đồng thuận của hơn 700 hộ dân, không phải thực hiện cưỡng chế, tạo điều kiện thuận lợi để các đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ.

“Với trách nhiệm là chủ đầu tư dự án phần 1 là giải phóng mặt bằng và tái định cư, chính quyền địa phương sẽ tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự để các nhà thầu yên tâm triển khai thi công. Đồng thời, chúng tôi sẽ đồng hành cùng với chủ đầu tư và các nhà thầu tư vấn, xây lắp trong quá trình triển khai thực hiện dự án, để sớm hoàn thành đưa công trình vào khai thác sử dụng”, ông Nguyễn Văn Bắc cho biết thêm.

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Đội ngũ cán bộ, kỹ sư luôn túc trực để giám sát, đôn đốc thi công đảm bảo an toàn, đúng tiến độ đã đề ra.

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Sơn La, Dự án cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu đoạn qua địa phận tỉnh Sơn La gồm 3 gói thầu xây lắp. Đến nay, giá trị thực hiện đạt khoảng 265 tỷ đồng trên tổng số hơn 3.350 tỷ đồng, tương đương khoảng 8% giá trị hợp đồng. Mặc dù công tác giải phóng mặt bằng cơ bản đã hoàn thành, song trong quá trình thi công vẫn còn một số khó khăn như bãi đổ thải, đường công vụ, một số vị trí xen kẹp hay lượng gỗ rừng tự nhiên còn tập kết rải rác trên tuyến, ảnh hưởng đến việc bàn giao mặt bằng sạch.

Ông Hoàng Mạnh Thắng, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Sơn La cho biết, chủ đầu tư đang phối hợp chặt chẽ với các địa phương, nhà thầu tháo gỡ những khó khăn còn tồn tại để đẩy nhanh tiến độ thi công công trình.

“Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ tập trung chỉ đạo Tư vấn giám sát phải tăng cường kiểm soát nhân lực, thiết bị, vật tư, các mũi thi công của nhà thầu xây lắp bố trí tại công trường theo tiến độ thi công chi tiết hàng tuần, đánh giá đáp ứng nhanh, chậm tiến độ; đôn đốc các nhà thầu thực hiện theo kế hoạch đã cam kết giải ngân vốn năm 2026, kịp thời báo cáo các nhà thầu chậm tiến độ”. ông Hoàng Mạnh Thắng nói.

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Cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu dần hình thành, góp phần từng bước hiện thực hóa khát vọng bấy lâu của người dân về một tuyến cao tốc vươn mình giữa đại ngàn.

Với quyết tâm của chính quyền địa phương, sự đồng thuận của người dân cùng tinh thần "vượt nắng, thắng mưa" của các đơn vị thi công, trên khắp công trường cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu hôm nay, những thanh âm của máy móc vẫn đang vang lên không ngớt. Tuyến đường khi hoàn thành không chỉ rút ngắn khoảng cách giữa miền núi Tây Bắc với vùng đồng bằng, mà còn mở ra dư địa phát triển mới cho Sơn La, hiện thực hóa khát vọng bấy lâu của người dân về một tuyến cao tốc vươn mình giữa đại ngàn.

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Tăng tốc giải phóng mặt bằng, cao tốc Gò Dầu - Xa Mát dự kiến khởi công năm 2026

VOV.VN - Tuyến cao tốc Gò Dầu - Xa Mát, dự án chiến lược kết nối Tây Ninh với mạng lưới cao tốc khu vực phía Nam đang bước vào giai đoạn nước rút chuẩn bị đầu tư. Cùng với hoàn thiện hồ sơ và lựa chọn nhà đầu tư, công tác giải phóng mặt bằng được đẩy nhanh, nhằm bảo đảm mục tiêu khởi công ngay trong năm 2026.

Thu Thùy-Trấn Long/VOV-Tây Bắc
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