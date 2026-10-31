English
/ KINH TẾ
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Saigonbank: Vốn tăng chậm, lợi nhuận giảm sâu

Thứ Bảy, 18:35, 31/10/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Sau 39 năm hoạt động, Saigonbank có vốn điều lệ khoảng 3.608 tỷ đồng. Tăng vốn chậm, lợi nhuận suy giảm và sở hữu tập trung đặt ra yêu cầu làm rõ nguồn lực phát triển.

Thành lập ngày 16/10/1987, Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương (Saigonbank, mã SGB) là ngân hàng thương mại cổ phần đầu tiên của Việt Nam. Tuy nhiên, lợi thế đi trước chưa chuyển hóa thành quy mô vốn tương xứng với bề dày hoạt động. Theo lịch sử hoạt động do Saigonbank công bố, ngân hàng đạt vốn điều lệ 3.080 tỷ đồng vào tháng 9/2012. Đến tháng 6/2024, con số này mới tăng lên 3.387,99 tỷ đồng, sau đó đạt khoảng 3.608,2 tỷ đồng trong năm 2026. Như vậy, ngân hàng trải qua gần 12 năm giữ nguyên vốn điều lệ. So với năm 2012, mức tăng đến nay khoảng 528 tỷ đồng, tương đương 17,1%. Đây là dữ kiện cho thấy tốc độ mở rộng vốn chậm kéo dài.

saigonbank von tang cham, loi nhuan giam sau hinh anh 1
Saigonbank: Vốn tăng chậm, lợi nhuận giảm sâu

Đợt tăng vốn gần nhất được thực hiện bằng trả cổ tức bằng cổ phiếu, tỷ lệ 6,5%, tương ứng hơn 220 tỷ đồng. Về bản chất kế toán, phương thức này chuyển lợi nhuận tích lũy sang vốn điều lệ, không mang lại tiền góp vốn mới từ bên ngoài và không tự làm tổng vốn chủ sở hữu tăng tại thời điểm chuyển đổi. Do đó, nếu chủ yếu dựa vào lợi nhuận giữ lại, tốc độ tăng vốn sẽ phụ thuộc lớn vào khả năng sinh lời.

Lợi nhuận suy giảm, áp lực tích lũy vốn

Theo số liệu báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2026 được công bố, Saigonbank đạt gần 18 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế trong quý, giảm khoảng 79% so với cùng kỳ. Lũy kế 9 tháng, lợi nhuận trước thuế đạt gần 66 tỷ đồng, giảm 74,4%.

Áp lực đến từ cả thu nhập và chi phí. Thu nhập lãi thuần 9 tháng còn khoảng 572 tỷ đồng, giảm gần 12%; chi phí hoạt động tăng 8%, lên khoảng 530 tỷ đồng. Chi phí dự phòng rủi ro tín dụng đạt hơn 131 tỷ đồng, tăng khoảng 13%. Với mục tiêu lợi nhuận trước thuế 310 tỷ đồng năm 2026, ngân hàng mới hoàn thành khoảng 21,3% kế hoạch. Phần còn lại cần thực hiện trong quý IV khoảng 244 tỷ đồng, gấp khoảng 3,7 lần kết quả 9 tháng. Năm 2025, lợi nhuận trước thuế đạt khoảng 151 tỷ đồng. Lợi nhuận thấp làm hạn chế nguồn bổ sung vốn từ nội bộ. Đồng thời, ngân hàng phải dành nguồn lực cho công nghệ, vận hành và quản trị rủi ro, khiến yêu cầu nâng hiệu quả kinh doanh càng cấp thiết.

saigonbank von tang cham, loi nhuan giam sau hinh anh 2
Nếu thu hút nhà đầu tư mới, cổ đông hiện tại phải cân nhắc khả năng bị pha loãng quyền sở hữu

Tuy nhiên, không thể đồng nhất vốn điều lệ nhỏ với thiếu an toàn vốn. Tại Đại hội đồng cổ đông năm 2026, Saigonbank công bố tỷ lệ an toàn vốn đạt 15,55%. Chỉ tiêu này cần được phân biệt với quy mô vốn điều lệ và nhu cầu vốn cho mở rộng dài hạn.

Nhóm cổ đông liên quan nắm hơn 65% vốn

Theo công bố ngày 1/4/2026, Văn phòng Thành ủy TP.HCM sở hữu 18,18% vốn Saigonbank; Công ty TNHH MTV Xây dựng và Kinh doanh Nhà Phú Nhuận nắm 16,64%; Công ty TNHH MTV Du lịch Thương mại Kỳ Hòa nắm 16,35%; Công ty TNHH MTV Dầu khí TP.HCM nắm 14,08%.

Ngân hàng xác định bốn tổ chức này thuộc nhóm có liên quan, sở hữu tổng cộng hơn 235,4 triệu cổ phần, tương đương 65,26% vốn điều lệ. Cơ cấu sở hữu tập trung khiến sự đồng thuận của nhóm cổ đông lớn có ý nghĩa quan trọng đối với phương án tăng vốn. Nếu phát hành cho cổ đông hiện hữu, bên muốn giữ tỷ lệ sở hữu phải góp thêm tiền. Nếu thu hút nhà đầu tư mới, cổ đông hiện tại phải cân nhắc khả năng bị pha loãng quyền sở hữu.

Nguyễn Tùng/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Bangladesh mở lại website ngân hàng trung ương sau cảnh báo an ninh mạng
Bangladesh mở lại website ngân hàng trung ương sau cảnh báo an ninh mạng

VOV.VN - Ngày 25/10, Ngân hàng Trung ương Bangladesh đã khôi phục website chính thức, sau hơn hai ngày tạm ngừng hoạt động để phòng ngừa nguy cơ tấn công mạng liên quan đến các lỗ hổng bảo mật.

Bangladesh mở lại website ngân hàng trung ương sau cảnh báo an ninh mạng

Bangladesh mở lại website ngân hàng trung ương sau cảnh báo an ninh mạng

VOV.VN - Ngày 25/10, Ngân hàng Trung ương Bangladesh đã khôi phục website chính thức, sau hơn hai ngày tạm ngừng hoạt động để phòng ngừa nguy cơ tấn công mạng liên quan đến các lỗ hổng bảo mật.

Techcombank lần thứ 3 liên tiếp nhận giải “Ngân hàng Tốt nhất Việt Nam” từ Global Finance
Techcombank lần thứ 3 liên tiếp nhận giải “Ngân hàng Tốt nhất Việt Nam” từ Global Finance

VOV.VN - Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) tiếp tục được Tạp chí tài chính quốc tế Global Finance trao giải “Ngân hàng Tốt nhất Việt Nam 2026” tại lễ trao giải World’s Best Banks Awards diễn ra bên lề Hội nghị Thường niên IMF/World Bank tại khách sạn Dusit Thani Bangkok, Thái Lan.

Techcombank lần thứ 3 liên tiếp nhận giải “Ngân hàng Tốt nhất Việt Nam” từ Global Finance

Techcombank lần thứ 3 liên tiếp nhận giải “Ngân hàng Tốt nhất Việt Nam” từ Global Finance

VOV.VN - Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) tiếp tục được Tạp chí tài chính quốc tế Global Finance trao giải “Ngân hàng Tốt nhất Việt Nam 2026” tại lễ trao giải World’s Best Banks Awards diễn ra bên lề Hội nghị Thường niên IMF/World Bank tại khách sạn Dusit Thani Bangkok, Thái Lan.

Thẻ ngân hàng VPBank thành “cục cưng” của fan K-pop Việt Nam
Thẻ ngân hàng VPBank thành “cục cưng” của fan K-pop Việt Nam

VOV.VN - Từ đặc quyền mua vé sớm, ưu đãi giá vé đến những trải nghiệm có thể đưa fan đến gần thần tượng hơn, chiếc thẻ ngân hàng đang ngày càng có đất diễn trong cuộc chơi K-pop.

Thẻ ngân hàng VPBank thành “cục cưng” của fan K-pop Việt Nam

Thẻ ngân hàng VPBank thành “cục cưng” của fan K-pop Việt Nam

VOV.VN - Từ đặc quyền mua vé sớm, ưu đãi giá vé đến những trải nghiệm có thể đưa fan đến gần thần tượng hơn, chiếc thẻ ngân hàng đang ngày càng có đất diễn trong cuộc chơi K-pop.

 
CÔNG NGHỆ
Ô tô
XÃ HỘI
THỂ THAO
PHÁP LUẬT
THỊ TRƯỜNG
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
Doanh nghiệp
Giá vàng
PODCAST
Bất Động sản
Khởi nghiệp