Sản xuất công nghiệp tăng mạnh, đạt mức cao nhất kể từ năm 2019

Theo số liệu Cục Thống kê vừa công bố, sản xuất công nghiệp trong quý II/2026 tiếp tục duy trì xu hướng tăng trưởng tích cực, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) ước tăng 11,2% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 6 tháng đầu năm 2026, IIP ước tăng 10,8% so với cùng kỳ năm trước, là mức tăng cao nhất kể từ năm 2019 đến nay, trong đó công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 11,4%.

Trong quý II/2026, chỉ số sản xuất công nghiệp ước tăng 11,2% so với cùng kỳ năm trước, trong đó công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 11,3%; ngành sản xuất và phân phối điện tăng 12,4%; ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 10,3% và ngành khai khoáng tăng 7%.

Sản xuất công nghiệp tăng mạnh, lập mốc cao nhất kể từ năm 2019 (Ảnh minh họa: KT)

Tính chung 6 tháng đầu năm 2026, IIP ước tăng 10,8% so với cùng kỳ năm trước (cùng kỳ năm 2025 tăng 8,7%). Trong đó, ngành chế biến, chế tạo tăng 11,4% (cùng kỳ năm 2025 tăng 10,5%), đóng góp 8,9 điểm phần trăm vào mức tăng chung; ngành sản xuất và phân phối điện tăng 9,6% (cùng kỳ năm 2025 tăng 4,1%), đóng góp 0,9 điểm phần trăm; ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 8,9% (cùng kỳ năm 2025 tăng 10,7%), đóng góp 0,1 điểm phần trăm; ngành khai khoáng tăng 5,8% (cùng kỳ năm 2025 giảm 3,5%), đóng góp 0,9 điểm phần trăm.

Nhiều ngành công nghiệp trọng điểm ghi nhận mức tăng trưởng hai chữ số trong sáu tháng đầu năm. Dẫn đầu là sản xuất kim loại tăng 21,5%. Tiếp đến là sản xuất xe có động cơ tăng 17,7%; sản xuất đồ uống tăng 15,4%; sản xuất phương tiện vận tải khác tăng 15%; sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim loại khác tăng 14,9%; sản xuất hoá chất và sản phẩm hoá chất tăng 14,8%; sản xuất sản phẩm từ kim loại đúc sẵn (trừ máy móc, thiết bị) tăng 13,9%; sản xuất giường, tủ, bàn, ghế tăng 12,6%; sản xuất sản phẩm từ cao su và plastic tăng 11,8%; chế biến gỗ và sản xuất sản phẩm từ gỗ, tre, nứa (trừ giường, tủ, bàn, ghế) tăng 11,5%; sản xuất chế biến thực phẩm tăng 11,1%; sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học tăng 10,9%.

Ở chiều ngược lại, chỉ số IIP của một số ngành tăng thấp hoặc giảm: sản xuất da và các sản phẩm có liên quan tăng 4%; khai thác than cứng và than non giảm 5,7%.

Sản xuất công nghiệp khởi sắc, ngành chế biến chế tạo tiếp tục giữ vai trò đầu tàu VOV.VN - Sản xuất công nghiệp 4 tháng đầu năm 2026 tiếp tục duy trì đà tăng tích cực, với chỉ số IIP tăng 9,2% so với cùng kỳ. Trong đó, ngành chế biến, chế tạo tiếp tục đóng vai trò đầu tàu khi tăng gần 10% và đóng góp lớn nhất vào mức tăng chung, cho thấy động lực phục hồi của khu vực sản xuất vẫn được củng cố.

Theo số liệu thống kê, chỉ số sản xuất công nghiệp 6 tháng đầu năm 2026 so với cùng kỳ năm trước tăng ở cả 34 địa phương. Một số địa phương có chỉ số IIP đạt mức tăng khá cao do ngành công nghiệp chế biến, chế tạo; ngành sản xuất và phân phối điện tăng cao. Trong khi đó, một số địa phương tăng chậm hơn do các ngành chế biến, chế tạo, khai khoáng hoặc sản xuất và phân phối điện tăng thấp hoặc suy giảm.

Đối với các sản phẩm công nghiệp chủ lực, nhiều mặt hàng ghi nhận sản lượng tăng mạnh so với cùng kỳ năm trước. Xe máy dẫn đầu với mức tăng 32,9%. Tiếp theo là ô tô tăng 26,9%; thép cán tăng 23,3%; thủy hải sản chế biến tăng 21,6%; đường kính tăng 16,8%; bia tăng 14,4%; sơn hóa học tăng 14,0%; dầu mỏ thô khai thác tăng 13,1%. Trong khi đó, một số sản phẩm giảm sản lượng, gồm phân hỗn hợp NPK giảm 8,3%; bột ngọt giảm 8,2%; than sạch và giày, dép da cùng giảm 5,7%.

Hoạt động tiêu thụ của ngành công nghiệp chế biến, chế tạo cũng duy trì đà tăng. Chỉ số tiêu thụ toàn ngành trong tháng 6 tăng 1,8% so với tháng trước và tăng 9,0% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 6 tháng đầu năm 2026, chỉ số tiêu thụ toàn ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 10,8% so với cùng kỳ năm 2025 (cùng kỳ năm 2025 tăng 9,8%).

Chỉ số tồn kho toàn ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tại thời điểm 30/6 ước tăng 5,3% so với cùng thời điểm tháng trước và tăng 13,3% so với cùng thời điểm năm trước. Tỷ lệ tồn kho toàn ngành chế biến, chế tạo bình quân 6 tháng đầu năm 2026 là 82,2% (bình quân cùng kỳ năm 2025 là 85,7%).