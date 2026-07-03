Sản xuất công nghiệp Bắc Ninh tăng gần 20% trong 6 tháng đầu năm 2026

Ước tính, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) của Bắc Ninh tăng 19,51% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo - lĩnh vực chiếm tỷ trọng lớn nhất trong cơ cấu công nghiệp của tỉnh - tăng 19,60%. Ngành cung cấp nước, quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 26,73%, trong khi ngành sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí tăng 11%.

Công nhân làm việc tại KCN tỉnh Bắc Ninh

Ở cấp ngành, nhiều lĩnh vực ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng. Hoạt động thu gom, xử lý và tiêu hủy rác thải, tái chế phế liệu dẫn đầu với mức tăng 36,38%; sản xuất thiết bị điện tăng 23,92%; sản xuất kim loại tăng 22,25%; sản xuất phương tiện vận tải khác tăng 21,73%; sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học tăng 20,44%; sản xuất các sản phẩm từ kim loại đúc sẵn (trừ máy móc, thiết bị) tăng 17,11% so với cùng kỳ năm trước.

Lĩnh vực sản xuất linh kiện điện tử tiếp tục là động lực tăng trưởng chủ lực của ngành công nghiệp Bắc Ninh. Các doanh nghiệp FDI quy mô lớn như New Wing, Fukang, Fuhong và Samsung duy trì hoạt động sản xuất ổn định, đồng thời mở rộng đơn hàng và gia tăng sản lượng, góp phần thúc đẩy tăng trưởng toàn ngành.

Nhờ đó, giá trị sản xuất công nghiệp của tỉnh (theo giá hiện hành) trong 6 tháng đầu năm 2026 ước đạt khoảng 1,6 triệu tỷ đồng, tăng 16,17% so với cùng kỳ năm 2025.

Trong thời gian tới, Bắc Ninh sẽ tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp phát triển công nghiệp, tập trung thu hút đầu tư có chọn lọc, cải thiện môi trường đầu tư và sản xuất kinh doanh, đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ, mở rộng quy mô sản xuất và nâng cao năng lực cạnh tranh. Đây được kỳ vọng sẽ là nền tảng quan trọng để tỉnh hoàn thành mục tiêu tăng trưởng kinh tế ở mức hai con số trong năm 2026.