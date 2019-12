Sản xuất nông nghiệp âm làm chậm tăng tưởng kinh tế của Thừa Thiên Huế

Phát biểu tại kỳ họp cuối năm của HĐND tỉnh Thừa Thiên-Huế, sáng nay (9/12), ông Phan Ngọc Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế cho biết, có 2/14 chỉ tiêu chưa đạt, là mức tăng trưởng kinh tế và kim ngạch xuất khẩu.



Năm 2019, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm của tỉnh Thừa Thiên-Huế đạt 7,18%, thu ngân sách hơn 7.800 tỷ đồng. Năm nay, khách du lịch đến Huế tăng hơn 10,8%, doanh thu ngành dịch vụ du lịch ước đạt 4.900 tỷ đồng.

Công tác cải cách hành chính, ứng dụng đô thị thông minh phục vụ người dân; xây dựng chính quyền điện tử, được xếp thứ hạng cao. Tuy nhiên, năm 2019, tỉnh Thừa Thiên Huế có 2 chỉ tiêu kinh tế không đạt kế hoạch là tốc độ tăng trưởng kinh tế và kim ngạch xuất khẩu.

Ông Phan Ngoc Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế

Ông Phan Ngọc Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế cho biết, có 2 chỉ tiêu chưa đạt được, thứ nhất là chỉ tiêu tăng trưởng chỉ đạt được 7,18%, định hướng 7,5%. Đó là toàn tỉnh giảm sâu về sản xuất nông nghiệp do dịch tả lợn châu Phi đã âm hơn 4,10% và nó kéo theo đến 0,5 điểm tăng trưởng.

Thứ 2 nữa, xuất nhập khẩu chưa đạt do một số mặt hàng, do thị trường biến động và một số doanh nghiệp họ thay đổi thị trường, chủ yếu là dệt may. “Nếu phấn đấu để có chất lượng tăng trưởng trong điều kiện có thể, tháo gỡ trong vấn đề thu hút đầu tư, tạo môi trường đầu tư thuận lợi thì hy vọng trong 2020 kinh tế - xã hội của Thừa Thiên – Huế sẽ có những khởi sắc”, ông Thọ nói./.