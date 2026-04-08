Sắp cưỡng chế, thu hồi hơn 3.500 m² đất "vàng" bị lấn chiếm tại ga An Bình

Khu đất ga An Bình có nguồn gốc được Nhà nước giao cho ngành đường sắt quản lý từ năm 1992 với quy mô hơn 23 ha. Tuy nhiên, qua nhiều giai đoạn quản lý, tại đây đã phát sinh tình trạng lấn chiếm, sử dụng đất không đúng mục đích.

Việc các hộ dân lấn chiếm đất đã làm ảnh hưởng đến việc phát triển hạ tầng đường sắt và đô thị của địa phương

Theo kết quả rà soát hiện trạng diện tích 14.025m2 hiện có 19 trường hợp đang sử dụng đất và xây dựng công trình trái phép. Dù đã bàn giao được hơn 10.513m2 cho ngành đường sắt (đạt gần 75%), nhưng vẫn còn khoảng 3.511m2 đang bị các hộ dân chiếm giữ làm nhà ở và các công trình phụ trợ.

Liên quan đến sai phạm này, cơ quan chức năng các cấp đã ban hành nhiều quyết định cưỡng chế trong lĩnh vực đất đai và xây dựng. Đặc biệt, theo kết luận của Thanh tra Chính phủ, một số giấy tờ xác nhận đất đai trước đây không phù hợp với thực tế đã được rà soát và thu hồi theo quy định.

Dù vậy, công tác thu hồi đất thực tế vẫn còn chậm, gây ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ phát triển hạ tầng đường sắt và đô thị của địa phương.

Lãnh đạo UBND phường Dĩ An họp triển khai công tác thu hồi đất

Trước tình hình đó, UBND phường Dĩ An đã họp bàn, đưa ra lộ trình cụ thể để thực hiện các quyết định cưỡng chế; đồng thời xây dựng phương án di dời, giải tỏa và bảo đảm an ninh trật tự khi triển khai.

Ông Võ Văn Hồng, Chủ tịch UBND phường Dĩ An yêu cầu các đơn vị khẩn trương hoàn thiện hồ sơ pháp lý đảm bảo chặt chẽ, đúng trình tự. Tiếp tục tuyên truyền, vận động để người dân tự giác bàn giao đất; đồng thời ngành chuyên môn phải xây dựng kế hoạch cưỡng chế cụ thể, chuẩn bị đầy đủ lực lượng và phương tiện để tổ chức thực hiện an toàn.