Sau kem, sôcôla, giăm bông, pizza, giờ cánh gà chiên cũng... dát vàng

Một cửa hàng thức ăn nhanh ở Mỹ đang gây sốt với món cánh gà chiên phủ vàng, với mỗi đĩa thức ăn có giá lên hàng triệu đồng. (Nguồn: PLO) Nhà hàng "The Ainsworth" ở New York phục vụ món cánh gà phủ vàng 24K với tên gọi rất kêu là FOODGŌD. (Nguồn: PLO) Món giăm bông dát vàng ở Nhà hàng & câu lạc bộ đêm tại Ibiza, Tây Ban Nha. (Nguồn: Kiến thức) Pizza dát vàng của nhà hàng Industry Kitchen ở New York (Mỹ). Bánh được làm từ các nguyên liệu như pho mát Stilton, gan ngỗng, trứng cá Osetra, nấm và một số lá vàng 24 karat lấp lánh từ Ecuador. Món ăn dát vàng này có giá 2.000 USD. (Nguồn: Kiến thức) Phô mai nướng vàng giá 214 USD tại nhà hàng Serendipity 3 ở New York (Mỹ). (Nguồn: Kiến thức) Bánh taco 25.000 USD ở nhà hàng Frida, Mexico: Bánh kẹp đầy thịt bò Kobe, langoustine (một loại tôm hùm), trứng cá muối Almas Beluga và phô mai bruffle đen. (Nguồn: Kiến thức) Bỏng ngô dát vàng trị giá 250 USD/túi ở Berco’s tại Chicago (Mỹ). Món ăn mặn ngọt này được phủ trong những miếng vảy vàng 23 karat. (Nguồn: Kiến thức) Món bánh của nhà hàng Serendipity 3 ở New York (Mỹ) phủ lá vàng 23 cara, trang trí với kẹo trái cây, hạnh nhân phủ vàng, kẹo socola và bánh hạnh nhân. Với giá 1.000 USD/chiếc, nó là một trong những món tráng miệng đắt tiền nhất trên thế giới. (Nguồn: Kiến thức) Bánh phô mai trị giá 88 USD/chiếc ở nhà hàng Phat Stacks Burgers (Úc). Món bánh dát vàng này gồm hai miếng thịt bò, hai ức gà rán, thịt xông khói, ba lát phô mai, hành tây và ớt. (Nguồn: Kiến thức) Bánh cupcake trị giá 1.000 USD/chiếc ở nhà hàng Bloomsbury’s của Dubai, Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất. (Nguồn: Kiến thức) Kẹo caramel vàng của nhà hàng Leckerbaer ở Copenhagen, Đan Mạch. (Nguồn: Kiến thức) Ly cà phê cappuccino của khách sạn Emirates Palace ở Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất. (Nguồn: Kiến thức) Món kem hình nón của nhà hàng Snowopolis ở California (Mỹ). Nó được phủ vàng 24 karat, bên trong chứa đầy kem vani mềm. (Nguồn: Kiến thức) Đây là món kem phủ vàng, thuộc diện đắt nhất thế giới, phục vụ các "thượng đế" giàu có ở Dubai. (Nguồn: Tuổi trẻ)

