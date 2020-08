Sau vụ lúa Đông xuân, nông dân ĐBSCL tiếp tục trúng mùa, được giá vụ Hè thu

Từ đầu năm đến nay, diễn biến thời tiết khá phức tạp khiến cho sản xuất nông nghiệp ở vùng ĐBSCL gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, nhờ chủ động các phương án ứng phó phù hợp nên phần lớn các tỉnh, thành trong vùng đã thành công với vụ lúa Đông xuân và hiện đang thu hoạch vụ Hè thu 2020 trong niềm vui trúng mùa, được giá.

Vào thời điểm này, nông dân Hậu Giang đang thu hoạch lúa Hè thu cuối vụ. Hiện tại thương lái cân lúa tươi tại ruộng có giá dao động từ 5.400 - 6.800 đồng/kg, tùy theo giống. Với năng suất lúa bình quân đạt gần 6,4 tấn/ha, cộng với giá lúa đang được thu mua ở mức cao nên sau khi trừ chi phí sản xuất, nông dân có được nguồn lợi nhuận khoảng 25 đến hơn 30 triệu đồng/ha.

Năm nay lúa Hè thu ở Hậu Giang đạt năng suất gần 6,4 tấn/ha

“Mình làm theo lịch của Nhà nước, khi nào có lịch sạ thì mình sạ. Bệnh thì mọi năm xịt hai - ba cữ, còn năm nay xịt có 1 cữ. Bệnh ít thì chi phí đầu tư ít, giảm được 1 công từ 100.000 – 200.000. Năm nay lúa bán được 5.700 đồng/kg”, ông Nguyễn Ngọc Dũng ở thị trấn Kinh Cùng, huyện Phụng Hiệp nói.

Đến thời điểm này, nông dân Hậu Giang đã thu hoạch hơn 70.000 trong tổng số hơn 77.000 ha lúa Hè thu trong tỉnh. Diện tích lúa còn lại sẽ thu hoạch dứt điểm trong vài ngày tới. Hầu hết bà con khi vừa thu hoạch xong thì đã có thương lái chờ sẵn thu mua lúa tươi tại ruộng.

Theo ngành nông nghiệp tỉnh, năm nay dù hạn, mặn diễn ra khốc liệt nhưng nhờ chủ động triển khai các phương án phòng chống nên cả hai vụ lúa Đông xuân và Hè thu, tại các địa phương trong tỉnh đều không có diện tích lúa bị thiệt hại, lúa phát triển tốt và đạt năng suất cao.

“Huyện Phụng Hiệp ngay từ đầu vụ đã triển khai tốt cho các địa phương gia cố các bờ bao, cống đập để mà trữ nước ngọt, xuống giống đúng lịch thời vụ của tỉnh ban hành. Từ đó năng suất rất là cao và đồng thời sâu bệnh cũng như là hạn, mặn cũng không có ảnh hưởng nhiều”, ông Trần Văn Tuấn, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Phụng Hiệp cho biết.

Trong khi nhiều tỉnh, thành trong vùng đã bước vào thu hoạch lúa Hè thu cuối vụ và không còn lúa để bán thì nông dân Bạc Liêu đang mới bắt đầu thu hoạch vụ lúa này. Với giá lúa trong những ngày qua đang có xu hướng càng ngày càng tăng nên nông dân nơi đây rất phấn khởi. Nếu như ngoài đồng, những chiếc máy gặt đập đang tất bật cắt lúa, thì trong nhà nông dân, nhiều thương lái đã đến chờ sẵn để thu mua lúa.

Ông Lưu Hoàng Ly, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bạc Liêu cho biết, trên đà thắng lợi của vụ lúa Đông xuân đầu năm nên bước sang vụ lúa Hè thu này, ngành Nông nghiệp tỉnh đã chủ động xây dựng kế hoạch, lên khung lịch thời vụ xuống giống cụ thể cho từng vùng. Bên cạnh đó, đơn vị cũng chỉ đạo các cơ quan chuyên môn trực thuộc Sở và các địa phương thường xuyên phối hợp cùng nông dân chăm sóc, quản lý và phòng trừ dịch hại trên lúa ở các giai đoạn sinh trưởng, nhờ vậy mà lúa phát triển tốt.

Nông dân Bạc Liêu thu hoạch lúa Hè thu trong niềm vui lúa trúng mùa và được giá

Đến thời điểm này, nông dân trong tỉnh đã thu hoạch được hơn 10.000 ha, trong tổng số gần 59.000 ha lúa Hè thu, với năng suất đạt từ 5,5 - 6 tấn/ha, được đánh giá là một trong những vụ lúa Hè Thu trúng mùa nhất từ trước đến nay. Hiện giá lúa đã tăng từ 800 đồng - 1.000 đồng/kg so với đầu tháng trước. Cụ thể, lúa tươi giống Đài thơm 8, Nàng Hoa có giá khoảng 6.000 - 6.100 đồng/kg; giống ST24, ST25 giá dao động từ 6.300 - 6.500 đồng/kg; RVT có giá 6.500 đồng/kg…

“Năm nay trúng mùa mà được giá, giá hơn 6.000 đồng/kg, nên bà con rất phấn khởi. Tôi đánh giá chung là vụ Hè thu năm nay Bạc Liêu sẽ thắng lợi”, ông Lưu Hoàng Ly cho hay.

Theo ngành Công Thương các tỉnh trong vùng, giá lúa tăng mạnh trong những ngày qua nguyên nhân là do Việt Nam có nhiều đơn hàng xuất khẩu gạo, từ đó đã kích thích thị trường kinh doanh, mua bán lúa gạo trong nước sôi động. Dự báo, giá lúa sẽ còn tiếp tục tăng trong những ngày tới, do tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp trên thế giới, nhu cầu tiêu thụ nông sản tăng, nhất là các nước nghèo, thiệt hại nặng do dịch bệnh, thiên tai.

Với 2 vụ lúa Đông xuân và Hè thu thắng lợi, cho thu nhập cao nên hiện nay nông dân trong vùng đang phấn khởi, khẩn trương vệ sinh đồng ruộng xuống giống vụ lúa Thu đông./.