Sẽ khôi phục lại vốn Nhà nước tại Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Quảng Nam

Tại buổi họp báo thông tin tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm nay và một số nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2023 vào chiều 17/7, lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Nam cho biết, từ nay đến cuối năm, sẽ tập trung tháo gỡ các vấn đề như: Tháo gỡ vướng mắc liên quan 3 dự án bất động sản tại Khu đô thị Điện Nam - Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn, do Công ty cổ phần Bách Đạt An làm chủ đầu tư; xây dựng, hoàn thiện dự thảo về việc khôi phục lại vốn nhà nước đã thoái vốn tại Công ty cổ phần Cấp thoát nước Quảng Nam.

Quang cảnh buổi họp báo

6 tháng đầu năm nay, tỉnh Quảng Nam có 13/15 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra. So với cùng kỳ năm trước, tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) giảm 9,2%, giá trị gia tăng toàn ngành công nghiệp giảm 24,3%; Tổng lượt khách tham quan, lưu trú du lịch tăng gấp 2 lần, tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt 11,6 ngàn tỷ đồng, xếp vị thứ 2/5 tỉnh trong khu vực kinh tế trọng điểm miền Trung, bằng 57% so với cùng kỳ năm ngoái.

Năm nay, tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Nam gặp nhiều khó khăn như: tốc độ tăng trưởng kinh tế giảm; kim ngạch xuất nhập khẩu giảm 26,2%; vốn đầu tư toàn xã hội giảm 8,2%... Các chương trình mục tiêu quốc gia triển khai chậm, giải ngân vốn đầu tư công đạt 17,7%. Tại buổi họp báo, lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Nam cho biết, 6 tháng cuối năm 2023, tỉnh tập trung thực hiện các giải pháp đẩy mạnh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công và vốn từ các Chương trình mục tiêu Quốc gia; kiểm soát chặt chẽ việc khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng. UBND tỉnh đã lập tổ công tác đặc biệt để tháo gỡ và hỗ trợ các doanh nghiệp vượt qua khó khăn.

Xung quanh các vấn đề liên quan hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Quảng Nam nhằm đảm bảo an toàn, cung cấp nước sạch trên địa bàn tỉnh, ông Nguyễn Hồng Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cho biết, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Quảng Nam đã chỉ đạo UBND tỉnh xây dựng, hoàn thiện dự thảo về việc khôi phục lại vốn Nhà nước đã thoái vốn tại Công ty Cổ phần Cấp thoát nước. Trước đây, Công ty này do Nhà nước giữ 51% vốn điều lệ.

Năm 2016, Tỉnh ủy Quảng Nam phê duyệt phương án thoái vốn cổ phần của ngân sách Đảng tại Công ty cổ phần Cấp thoát nước Quảng Nam. Từ năm 2017, Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Quảng Nam chuyển sang hoạt động theo loại hình doanh nghiệp công ty cổ phần, không có vốn Nhà nước.

Ông Nguyễn Hồng Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam phát biểu tại buổi họp báo

Theo ông Nguyễn Hồng Quang, việc khôi phục lại vốn nhà nước tại Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Quảng Nam cần có lộ trình, trước mắt phải làm việc lại với doanh nghiệp: “Chúng tôi đã có báo cáo toàn bộ liên quan đến Công ty cổ phần Cấp thoát nước Quảng Nam, quá trình từ khi cổ phần hoá, thoái vốn và cho đến hiện nay. Ngoài ra chúng tôi đã báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh uỷ một số nội dung, hiện đã có phương án về khôi phục vốn nhà nước tại công ty này, chờ Ban Thường vụ cho ý kiến như thế nào”.

Trụ sở Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Quảng Nam tại thành phố Tam Kỳ

Hiện nay, tỉnh Quảng Nam tiếp tục rà soát, tháo gỡ nhiều vướng mắc liên quan 3 dự án bất động sản tại Khu đô thị Điện Nam - Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn, do Công ty Cổ phần Bách Đạt An làm chủ đầu tư. Địa phương này đang xem xét có gia hạn tiến độ các dự án do Công ty Cổ phần Bách Đạt An làm chủ đầu tư hay không.