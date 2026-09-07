English
/ KINH TẾ
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Số hóa từ mã QR trên gói chè đến phần mềm theo dõi đàn ong

Thứ Hai, 10:29, 07/09/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Từ mã QR trên gói chè đến phần mềm theo dõi đàn ong,... một số hợp tác xã ở Thái Nguyên đang kết hợp sản xuất xanh với công nghệ số để quản lý quy trình, minh bạch nguồn gốc và tìm thị trường cho sản phẩm.


Tại vùng chè sản xuất xanh theo hướng hữu cơ rộng khoảng 30ha của Hợp tác xã (HTX) Trà Sơn Dung, sự thay đổi bắt đầu từ cách chăm sóc cây chè: Hạn chế phân bón, thuốc bảo vệ thực vật hóa học mà thay bằng phân hữu cơ và chế phẩm vi sinh; công nghệ số được dùng để quản lý vùng trồng và truy xuất nguồn gốc. Bà Nguyễn Thị Như Trang, Giám đốc HTX cho biết, mỗi năm, đơn vị cung ứng ra thị trường trên 200 tấn chè khô và các sản phẩm OCOP 4 sao đều được gắn mã QR.

“Từ khi chuyển sang canh tác, sản xuất xanh, bà con gần như không còn sử dụng phân bón hóa học hay thuốc trừ sâu hóa học, thay bằng phân hữu cơ và chế phẩm vi sinh. Bên cạnh đó, HTX cũng chú trọng thiết kế bao bì thân thiện với môi trường, từng bước nâng cao giá trị sản phẩm chè”, bà Trang thông tin.

so hoa tu ma qr tren goi che den phan mem theo doi dan ong hinh anh 1
Hệ thống truy xuất nguồn gốc được triển khai tại vùng trồng, giúp quản lý quá trình sản xuất xanh, nâng cao tính minh bạch và tạo niềm tin cho người tiêu dùng

Nếu ở Trà Sơn Dung, công nghệ số hỗ trợ quản lý vùng chè và truy xuất nguồn gốc, thì tại HTX Nông sản Ong Vàng, phần mềm được dùng để theo dõi đàn ong, lịch chăm sóc và sản lượng mật của mỗi đàn. Hiện HTX duy trì khoảng 700-800 đàn ong với sản lượng 12-13 tấn mật mỗi năm; sản phẩm được gắn tem truy xuất và bán qua các kênh thương mại điện tử. 

“Hợp tác xã sử dụng phần mềm riêng để quản lý đàn ong và quy trình chăm sóc. Tất cả sản phẩm đều có tem truy xuất nguồn gốc, giúp khách hàng yên tâm hơn. Đồng thời, HTX đẩy mạnh bán hàng trên các sàn thương mại điện tử và mạng xã hội như Zalo, Facebook, TikTok Shop”, bà Phạm Hồng Oanh, Giám đốc HTX Nông sản Ong Vàng chia sẻ.

so hoa tu ma qr tren goi che den phan mem theo doi dan ong hinh anh 2
Livestream bán hàng ngay tại vườn, giúp quảng bá nông sản trực tiếp đến người tiêu dùng, mở rộng thị trường tiêu thụ

Tuy nhiên, để sản xuất xanh và số hóa tạo ra giá trị, các HTX còn phải chuẩn hóa quy trình và duy trì chất lượng đồng đều. Tại HTX Nông sản an toàn Liên Minh (xã Tràng Xá), các thành viên được tập huấn, chuyển dần từ sản xuất nhỏ lẻ sang VietGAP, hướng tới hữu cơ. HTX hiện có khoảng 50ha chè VietGAP và sản phẩm được gắn tem truy xuất, tiêu thụ qua các kênh trực tuyến. 

“HTX liên tục được tập huấn về tiêu chuẩn VietGAP, hiện nay còn hướng tới sản xuất hữu cơ. Bà con được hỗ trợ từ chăm sóc đến chế biến nên rất phấn khởi, giá trị sản phẩm chè cũng được nâng lên rõ rệt”, bà Hoàng Thị Hải, Giám đốc HTX Nông sản an toàn Liên Minh nói.

Thái Nguyên hiện có trên 1.300 HTX với hơn 46.000 thành viên; gần 90% hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp. Liên minh HTX tỉnh đã tổ chức hơn 40 lớp tập huấn về quản lý, bán hàng và công nghệ số; hỗ trợ 400 gian hàng tham gia các sàn thương mại điện tử.

so hoa tu ma qr tren goi che den phan mem theo doi dan ong hinh anh 3
Các hoạt động quảng bá sản phẩm, đưa nông sản đến gần hơn với du khách và thị trường

Theo ông Nguyễn Văn Dũng, Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh Thái Nguyên, chuyển đổi số đang được ứng dụng trong quản lý, thanh toán và tiêu thụ sản phẩm. Một số đơn vị cũng bắt đầu tận dụng phụ phẩm cho các quy trình sản xuất khác.

“Các HTX hiện nay cơ bản đã sản xuất theo hướng VietGAP, tiến tới sản phẩm sạch và hữu cơ. Việc ứng dụng số được triển khai trong quản lý, thanh toán, quảng bá và thương mại điện tử. Bên cạnh đó, một số hợp tác xã cũng đã tận dụng phụ phẩm để tái sử dụng trong các quy trình sản xuất khác, từng bước hình thành kinh tế tuần hoàn”, ông Dũng thông tin.

Những mô hình tại Trà Sơn Dung, Ong Vàng hay Liên Minh cho thấy, công nghệ chỉ phát huy hiệu quả khi đi cùng quy trình rõ ràng và chất lượng ổn định. Mã QR, phần mềm quản lý hay gian hàng trực tuyến không thay thế chất lượng sản phẩm, nhưng giúp các HTX kiểm soát sản xuất, chứng minh nguồn gốc và tiếp cận người mua. Qua đó, nông sản có thêm cơ hội tăng giá trị, thành viên HTX có thêm điều kiện nâng cao thu nhập.

Hoàng Cường/VOV-Đông Bắc
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

TP.HCM giới thiệu hơn 100 công nghệ, thiết bị phục vụ sản xuất xanh và tuần hoàn
TP.HCM giới thiệu hơn 100 công nghệ, thiết bị phục vụ sản xuất xanh và tuần hoàn

VOV.VN - Trong bối cảnh ứng dụng công nghệ xanh, công nghệ tuần hoàn và các giải pháp quản trị ESG ngày càng trở thành yêu cầu cấp thiết đối với mọi doanh nghiệp, Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM giới thiệu hơn 100 công nghệ, thiết bị phục vụ sản xuất xanh và tuần hoàn.

TP.HCM giới thiệu hơn 100 công nghệ, thiết bị phục vụ sản xuất xanh và tuần hoàn

TP.HCM giới thiệu hơn 100 công nghệ, thiết bị phục vụ sản xuất xanh và tuần hoàn

VOV.VN - Trong bối cảnh ứng dụng công nghệ xanh, công nghệ tuần hoàn và các giải pháp quản trị ESG ngày càng trở thành yêu cầu cấp thiết đối với mọi doanh nghiệp, Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM giới thiệu hơn 100 công nghệ, thiết bị phục vụ sản xuất xanh và tuần hoàn.

Đề án 1 triệu ha lúa định hình hướng đi sản xuất xanh, phát thải thấp
Đề án 1 triệu ha lúa định hình hướng đi sản xuất xanh, phát thải thấp

VOV.VN - Theo Bộ NN&MT, diện tích lúa chất lượng cao, phát thải thấp đạt hơn 354.000 ha, tương đương 197% kế hoạch giai đoạn 2024-2025, cho thấy chuyển biến rõ nét trong tư duy sản xuất theo hướng giảm phát thải, nâng cao giá trị.

Đề án 1 triệu ha lúa định hình hướng đi sản xuất xanh, phát thải thấp

Đề án 1 triệu ha lúa định hình hướng đi sản xuất xanh, phát thải thấp

VOV.VN - Theo Bộ NN&MT, diện tích lúa chất lượng cao, phát thải thấp đạt hơn 354.000 ha, tương đương 197% kế hoạch giai đoạn 2024-2025, cho thấy chuyển biến rõ nét trong tư duy sản xuất theo hướng giảm phát thải, nâng cao giá trị.

Xanh hóa sản xuất, làng gốm Bát Tràng bứt phá về hiệu quả kinh tế
Xanh hóa sản xuất, làng gốm Bát Tràng bứt phá về hiệu quả kinh tế

VOV.VN - Từng chịu sức ép lớn từ ô nhiễm môi trường, làng gốm Bát Tràng nay đang chuyển đổi công nghệ và sử dụng năng lượng sạch. Quá trình xanh hóa giúp giảm chi phí, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và tạo động lực tăng trưởng kinh tế cho làng nghề.

Xanh hóa sản xuất, làng gốm Bát Tràng bứt phá về hiệu quả kinh tế

Xanh hóa sản xuất, làng gốm Bát Tràng bứt phá về hiệu quả kinh tế

VOV.VN - Từng chịu sức ép lớn từ ô nhiễm môi trường, làng gốm Bát Tràng nay đang chuyển đổi công nghệ và sử dụng năng lượng sạch. Quá trình xanh hóa giúp giảm chi phí, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và tạo động lực tăng trưởng kinh tế cho làng nghề.

Bắc Ninh ứng dụng năng lượng xanh vào sản xuất công nghiệp
Bắc Ninh ứng dụng năng lượng xanh vào sản xuất công nghiệp

VOV.VN - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Phạm Văn Thịnh cho biết: "Tỉnh kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp mạnh dạn tiên phong đầu tư vào điện mặt trời mái nhà, xem đây là một chiến lược then chốt để nâng cao năng lực cạnh tranh "xanh".

Bắc Ninh ứng dụng năng lượng xanh vào sản xuất công nghiệp

Bắc Ninh ứng dụng năng lượng xanh vào sản xuất công nghiệp

VOV.VN - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Phạm Văn Thịnh cho biết: "Tỉnh kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp mạnh dạn tiên phong đầu tư vào điện mặt trời mái nhà, xem đây là một chiến lược then chốt để nâng cao năng lực cạnh tranh "xanh".

Sản xuất xanh, hướng đi bền vững trong chuỗi giá trị nông sản vùng ĐBSCL
Sản xuất xanh, hướng đi bền vững trong chuỗi giá trị nông sản vùng ĐBSCL

VOV.VN - Dự án "Các Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Xanh" (GIC) đã giúp người dân thay đổi tư duy sản xuất theo hướng sản xuất xanh bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu, xây dựng hình ảnh nông sản Việt Nam tại các thị trường châu Âu, Mỹ.

Sản xuất xanh, hướng đi bền vững trong chuỗi giá trị nông sản vùng ĐBSCL

Sản xuất xanh, hướng đi bền vững trong chuỗi giá trị nông sản vùng ĐBSCL

VOV.VN - Dự án "Các Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Xanh" (GIC) đã giúp người dân thay đổi tư duy sản xuất theo hướng sản xuất xanh bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu, xây dựng hình ảnh nông sản Việt Nam tại các thị trường châu Âu, Mỹ.

CÔNG NGHỆ
Ô tô
XÃ HỘI
THỂ THAO
PHÁP LUẬT
THỊ TRƯỜNG
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
Doanh nghiệp
Giá vàng
PODCAST
Bất Động sản
Khởi nghiệp