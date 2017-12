Số vụ buôn lậu, hàng giả giảm nhưng trị giá hàng hóa vi phạm tăng 90%

Năm 2017, hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới có nhiều diễn biến phức tạp. So với cùng kỳ năm 2016, mặc dù số vụ vi phạm pháp luật hải quan có giảm nhưng trị giá hàng hóa vi phạm lại tăng tới gần 90%.

Đó là thông tin được ông Võ Quang Khánh, Phó Cục trưởng Cục Điều tra chống buôn lậu - Tổng cục Hải quan cho biết tại buổi họp báo chuyên đề “Một số kết quả công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới năm 2017”, được tổ chức sáng 28/12, tại Hà Nội. Buổi họp báo chuyên đề tại Hà Nội sáng 28/12

Theo thống kê, tính đến ngày 15/12, lực lượng kiểm soát hải quan toàn ngành đã đấu tranh, phát hiện, bắt giữ, xử lý: 15.184 vụ vi phạm pháp luật hải quan (giảm 1,97% so với cùng kỳ năm 2016); trị giá hàng hóa vi phạm ước tính: 789 tỷ 579 triệu đồng (tăng 89,58% so với cùng kỳ năm 2016). Số tiền thu nộp ngân sách nhà nước: 334 tỷ 800 triệu đồng (tăng 95% so với cùng kỳ năm 2016).

Các đối tượng vi phạm hoạt động với nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi, liều lĩnh, táo bạo, tổ chức thành đường dây, ổ nhóm để buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa vào Việt Nam.

Theo Cục Điều tra chống buôn lậu - Tổng cục Hải quan, vẫn còn nhiều khó khăn trong chống buôn lậu hàng giả. Theo quy định, thẩm quyền cấp đội, hải đội chỉ được tịch thu tang vật vi phạm có trị giá không vượt quá 25 triệu đồng với cá nhân và không quá 50 triệu đồng với tổ chức.

Ngoài ra, thẩm quyền của cấp Cục trưởng chỉ được phạt và tịch thu hàng hóa vi phạm có trị giá không vượt quá 50 triệu đối với cá nhân, 100 triệu đồng đối với tổ chức.

Tuy nhiên, trên thực tế, nhiều vụ bắt giữ của cơ quan Hải quan có trị giá hàng vi phạm cao hơn (100 triệu đồng) so với quy định. Điều này đã gây khó cho cơ quan chức năng.

Ngoài ra, hiện chỉ có duy nhất 1 đơn vị là Viện Khoa học kỹ thuật hình sự trực thuộc Bộ Công an có chức năng giám định các chất ma túy. Điều này dẫn tới, để có kết quả giám định, các cơ quan có thể phải chờ 20-30 ngày, gây mất thời gian, tốn kém và gây khó khăn cho công tác điều tra, xử lý các vụ án ma túy.

CTV Trần Linh/VOV.VN

Dự báo tình hình buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa sẽ rất phức tạp vào thời điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2018, đại diện Tổng cục Hải quan chỉ đạo quyết liệt các cục hải quan tỉnh, thành phố chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức năng tăng cường tuần tra, kiểm tra, kiểm soát tại các cửa khẩu, khu vực biên giới để kịp thời phát hiện, xử lý các đối tượng buôn lậu, vận chuyển hàng lậu, đặc biệt các mặt hàng có nhu cầu cao trong dịp Tết như: thuốc lá, rượu, bia, bánh kẹo, hoa quả, thực phẩm, gia súc, gia cầm..../.