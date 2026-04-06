中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Sơn La phấn đấu giá trị hàng hóa xuất khẩu đạt 240 triệu USD trong năm 2026

Thứ Hai, 19:56, 06/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - 3 tháng đầu năm 2026, giá trị hàng hóa xuất khẩu của tỉnh Sơn La đạt hơn 98 triệu USD, tăng gần 12% so với cùng kỳ năm trước, với các sản phẩm xuất khẩu chính, gồm: Cà phê, sắn, đường, chuối…

Ông Hà Như Huệ, Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Sơn La cho biết, toàn tỉnh hiện có trên 140.000 ha cây ăn quả và cây công nghiệp các loại, tổng sản lượng ước đạt gần 1,6 triệu tấn quả tươi, chè, cà phê và mía đường/năm. Trong đó, riêng cây ăn quả diện tích trên 85.000 ha, tổng sản lượng ước đạt 590.000 tấn/năm.

Thời gian qua, Sơn La đã chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp xây dựng vùng nguyên liệu đạt chuẩn, gắn liền với đẩy mạnh công nghiệp chế biến, xúc tiến thương mại và xuất khẩu hàng hóa, góp phần nâng cao giá trị kinh tế, đưa thương hiệu nông sản Sơn La vươn xa. Hiện địa phương đang đẩy mạnh nhiều giải pháp, phấn đấu tổng giá trị hàng hóa xuất khẩu trong năm 2026 đạt 240 triệu USD, tăng 6% so với năm trước; trong đó hàng nông sản và thực phẩm đạt khoảng 235 triệu USD.

son la phan dau gia tri hang hoa xuat khau dat 240 trieu usd trong nam 2026 hinh anh 1
Chuối là một trong những sản phẩm xuất khẩu chính của Sơn La trong những tháng đầu năm

Ông Hà Như Huệ cho biết: "Để thực hiện đạt các mục tiêu trên, Sở Công thương sẽ tập trung hỗ trợ các doanh nghiệp, hợp tác xã trong việc nghiên cứu phát triển sản phẩm theo tín hiệu thị trường. Hai là, tư vấn hỗ trợ cho các doanh nghiệp, hợp tác xã áp dụng các quy trình sản xuất, các chứng chỉ, hồ sơ đảm bảo đủ điều kiện để đưa vào các hệ thống siêu thị, trung tâm thương mại, chợ đầu mối để tiêu thụ trong và ngoài nước.

Ba là, tập trung hỗ trợ các doanh nghiệp, hợp tác xã tham gia các chương trình hội chợ giao thương trực tuyến, hội chợ triển lãm để giúp các doanh nghiệp tiết kiệm chi phí và tiếp cận không giới hạn đối tác, để thúc đẩy việc đưa các sản phẩm nông sản của Sơn La lên các sàn thương mại điện tử".

Nhiều sản phẩm OCOP của Sơn La đã khẳng định được thương hiệu, chất lượng, từng bước vươn ra thế giới.jpg

Thu Thùy/VOV-Tây Bắc
Tag: sơn la xuất khẩu hàng hóa hàng hóa xuất khẩu của sơn la tăng trưởng kinh tế
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

CÔNG NGHỆ
Ô tô
XÃ HỘI
THỂ THAO
PHÁP LUẬT
THỊ TRƯỜNG
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
Doanh nghiệp
Giá vàng
PODCAST
Bất Động sản
Khởi nghiệp