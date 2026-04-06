Sơn La phấn đấu giá trị hàng hóa xuất khẩu đạt 240 triệu USD trong năm 2026

Ông Hà Như Huệ, Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Sơn La cho biết, toàn tỉnh hiện có trên 140.000 ha cây ăn quả và cây công nghiệp các loại, tổng sản lượng ước đạt gần 1,6 triệu tấn quả tươi, chè, cà phê và mía đường/năm. Trong đó, riêng cây ăn quả diện tích trên 85.000 ha, tổng sản lượng ước đạt 590.000 tấn/năm.

Thời gian qua, Sơn La đã chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp xây dựng vùng nguyên liệu đạt chuẩn, gắn liền với đẩy mạnh công nghiệp chế biến, xúc tiến thương mại và xuất khẩu hàng hóa, góp phần nâng cao giá trị kinh tế, đưa thương hiệu nông sản Sơn La vươn xa. Hiện địa phương đang đẩy mạnh nhiều giải pháp, phấn đấu tổng giá trị hàng hóa xuất khẩu trong năm 2026 đạt 240 triệu USD, tăng 6% so với năm trước; trong đó hàng nông sản và thực phẩm đạt khoảng 235 triệu USD.

Chuối là một trong những sản phẩm xuất khẩu chính của Sơn La trong những tháng đầu năm

Ông Hà Như Huệ cho biết: "Để thực hiện đạt các mục tiêu trên, Sở Công thương sẽ tập trung hỗ trợ các doanh nghiệp, hợp tác xã trong việc nghiên cứu phát triển sản phẩm theo tín hiệu thị trường. Hai là, tư vấn hỗ trợ cho các doanh nghiệp, hợp tác xã áp dụng các quy trình sản xuất, các chứng chỉ, hồ sơ đảm bảo đủ điều kiện để đưa vào các hệ thống siêu thị, trung tâm thương mại, chợ đầu mối để tiêu thụ trong và ngoài nước.

Ba là, tập trung hỗ trợ các doanh nghiệp, hợp tác xã tham gia các chương trình hội chợ giao thương trực tuyến, hội chợ triển lãm để giúp các doanh nghiệp tiết kiệm chi phí và tiếp cận không giới hạn đối tác, để thúc đẩy việc đưa các sản phẩm nông sản của Sơn La lên các sàn thương mại điện tử".