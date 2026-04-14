Sơn La tiêu thụ gần 30.000 tấn quả, thu về gần 630 tỷ đồng trong quý I năm nay
VOV.VN - Chuối, dâu tây, bưởi và mận là các loại quả Sơn La tiêu thụ chủ yếu trong 3 tháng đầu năm nay, cho giá trị đạt gần 630 tỷ đồng.
Từ đầu năm đến nay, tỉnh Sơn La đã tiêu thụ gần 30.000 tấn quả các loại, với giá trị đạt gần 630 tỷ đồng. Các loại cây ăn quả có sản lượng tiêu thụ lớn gồm: chuối, dâu tây, bưởi và mận. Các loại quả Sơn La đã tiêu thụ là tại thị trường trong nước và chỉ có sản phẩm chuối là tham gia xuất khẩu tại thị trường Trung Quốc, số lượng khoảng 1.300 tấn.
Riêng với các loại mận, bao gồm mận tam hoa, mận hậu trái vụ, mận cơm.... trong 3 tháng, Sơn La đã tiêu thụ đạt 12.500 tấn, cho giá trị 360 tỷ đồng. Từ tháng 5, mận Sơn La mới bước vào chính vụ thu hoạch; tổng sản lượng mận năm nay ước tính hơn 60.000 tấn. Sau nhiều năm thâm canh, mận Sơn La cơ bản đã được tiêu thụ ổn định, mang lại thu nhập trung bình khoảng 150 triệu – 200 triệu đồng/ha.
Theo ông Nguyễn Thành Công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La, thời gian tới, địa phương sẽ chuyển đổi canh tác những vùng chưa áp dụng khoa học kỹ thuật sang ứng dụng nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp sạch, nông nghiệp thông minh... để sản xuất những quả mận có chất lượng cao, đáp ứng thị trường trong nước và các thị trường quốc tế, nhất là tiếp tục đưa lên phục vụ trên các chuyến bay của Vietnam Airlines ra thế giới.