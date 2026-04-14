Sơn La tiêu thụ gần 30.000 tấn quả, thu về gần 630 tỷ đồng trong quý I năm nay

Từ đầu năm đến nay, tỉnh Sơn La đã tiêu thụ gần 30.000 tấn quả các loại, với giá trị đạt gần 630 tỷ đồng. Các loại cây ăn quả có sản lượng tiêu thụ lớn gồm: chuối, dâu tây, bưởi và mận. Các loại quả Sơn La đã tiêu thụ là tại thị trường trong nước và chỉ có sản phẩm chuối là tham gia xuất khẩu tại thị trường Trung Quốc, số lượng khoảng 1.300 tấn.

Chuối là 1 trong 4 sản phẩm có sản lượng tiêu thụ lớn ở Sơn La trong 3 tháng đầu năm 2026

Dâu Tây Sơn La cơ bản đã tiêu thụ xong từ ngày 30/3/2026, tổng sản lượng toàn vụ đạt khoảng 8.100 tấn, giá trị ước đạt 500 tỷ đồng

Riêng với các loại mận, bao gồm mận tam hoa, mận hậu trái vụ, mận cơm.... trong 3 tháng, Sơn La đã tiêu thụ đạt 12.500 tấn, cho giá trị 360 tỷ đồng. Từ tháng 5, mận Sơn La mới bước vào chính vụ thu hoạch; tổng sản lượng mận năm nay ước tính hơn 60.000 tấn. Sau nhiều năm thâm canh, mận Sơn La cơ bản đã được tiêu thụ ổn định, mang lại thu nhập trung bình khoảng 150 triệu – 200 triệu đồng/ha.

Mận là một trong số các sản phẩm quả chính ở Sơn La, từ tháng 5 sẽ bước vào chính vụ thu hoạch

Các loại mận Sơn La đầu năm chủ yếu tiêu thụ nội địa, giá bán trung bình khoảng 29.000 đồng/kg

Theo ông Nguyễn Thành Công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La, thời gian tới, địa phương sẽ chuyển đổi canh tác những vùng chưa áp dụng khoa học kỹ thuật sang ứng dụng nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp sạch, nông nghiệp thông minh... để sản xuất những quả mận có chất lượng cao, đáp ứng thị trường trong nước và các thị trường quốc tế, nhất là tiếp tục đưa lên phục vụ trên các chuyến bay của Vietnam Airlines ra thế giới.