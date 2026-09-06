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Ba thuyền viên bị tai nạn lao động khi đánh bắt hải sản ở vùng biển Trường Sa

Chủ Nhật, 09:43, 06/09/2026
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VOV.VN - Chính quyền các phường Hoài Nhơn, Hoài Nhơn Bắc và Hoài Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai tổ chức thăm hỏi, động viên gia đình 3 thuyền viên bị tai nạn lao động khi đang đánh bắt cá ở vùng biển Trường Sa.

Trước đó, ngày 1/9, tàu cá BĐ 98090-TS do ông Trương Văn Thân, trú phường Hoài Nhơn, làm chủ kiêm thuyền trưởng, đang khai thác hải sản tại vùng biển cách quần đảo Trường Sa khoảng 70 hải lý về phía Tây thì xảy ra tai nạn.

Trong lúc kéo lưới, một bộ phận của tời kéo lưới bất ngờ bị vỡ, dẫn đến tai nạn lao động, làm ông Trương Văn Thể tử vong, ông Nguyễn Văn Hiến bị thương nặng.

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Lãnh đạo phường Hoài Nhơn Đông tới thăm và động viên gia đình thuyền viên gặp nạn trên biển.

Ông Hiến được tàu cá ở gần đó đưa vào quần đảo Trường Sa điều trị. Còn ông Thể được một tàu cá khác đưa về đất liền ở phường Hoài Nhơn Bắc, đến ngày 4/9 thì tàu cập bến, gia đình đang lo hậu sự.

Cũng trong ngày 5/9, phường Hoài Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai tiếp nhận và đưa thuyền viên Phan Thành Vương, đi cấp cứu khi tàu cá cập cảng. Ông Vương bị tai nạn lao động vào ngày 3/9, khi tàu cá BĐ 98464-TS đang hoạt động tại vùng biển ngoài khơi, cách bờ biển tỉnh Gia Lai khoảng 160km. 

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Nhà giàn DK1/7 cấp cứu ngư dân bị tai nạn trên biển

VOV.VN - Sáng 1/9, Nhà giàn DK1/7, Tiểu đoàn DK1, Vùng 2 Hải quân tiếp nhận thông tin đề nghị hỗ trợ cấp cứu ngư dân bị nạn trên biển. Ngay sau đó, đơn vị khẩn trương triển khai tổ quân y và cán bộ, chiến sĩ chuẩn bị hỗ trợ tàu cá.

Hoàng Qui/VOV-Tây Nguyên
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