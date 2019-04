Sữa Cô Gái Hà Lan đón Thứ trưởng Hà Lan đến thăm Dự án tại Hà Nam

Ngày 10/4, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức nước CHXHCN Việt Nam cùng Thủ tướng Vương quốc Hà Lan, bà Marjolijn Sonnema, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp, Thiên nhiên và Chất Lượng thực phẩm Hà Lan đã đến thăm Dự án Phát triển Vùng chăn nuôi bò sữa bền vững tại xã Mộc Bắc, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam của Sữa Cô Gái Hà Lan.

Chính nhờ sự hợp tác khắng khít giữa Sữa Cô Gái Hà Lan và các đối tác mà dự án ngày càng phát triển, tạo lập nên những giá trị tốt đẹp cho cả cộng đồng.

Trong chuyến đi, bà Marjolijn Sonnema đã đến thăm Trại bò sữa của Dự án và các trại bò sữa trong khu quy hoạch Vùng chăn nuôi bò sữa bền vững, cùng những hộ nông dân chăn nuôi bò sữa ở xã Mộc Bắc. Chuyến thăm không chỉ là cầu nối thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược giữa hai quốc gia mà còn là niềm vinh dự cho Sữa Cô Gái Hà Lan (tên đăng ký FrieslandCampina Việt Nam) khi nhận được sự quan tâm từ phía chính phủ Hà Lan.

Khởi động từ năm 2014, Dự án Phát triển Vùng chăn nuôi bò sữa bền vững tại xã Mộc Bắc (huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam) thuộc khuôn khổ của Chương trình Phát triển Kinh doanh Bền vững và An ninh Lương thực (FDOV). Đây là dự án hoạt động dưới hình thức hợp tác Công Tư giữa Sữa Cô Gái Hà Lan với sự tham dự của các bên: Bộ Ngoại giao Hà Lan, UBND tỉnh Hà Nam, Trường Đại học Wageningen (Hà Lan), The Friesian (Hà Lan) và DeHeus Việt Nam, trong đó, Sữa Cô Gái Hà Lan đóng vai trò đối tác chính của dự án. Mục tiêu của dự án này là nhằm hình thành và phát triển vùng chăn nuôi bò sữa chuyên nghiệp và bền vững theo qui mô trang trại gia đình, từ đó góp phần đảm bảo an ninh lương thực, tạo công ăn việc làm và giảm thiểu việc nhập khẩu sữa.

Đến nay, dự án đã vận hành thành công 2 trại bò sữa, đóng vai trò làm mô hình mẫu cho các trại bò khác trong khu quy hoạch Vùng chăn nuôi bò sữa bền vững. Từ đó, nông dân trong vùng tham khảo về thiết kế cũng như quy trình vận hành theo quy chuẩn: thực hành chăn nuôi bò sữa tốt, thực hành nông nghiệp tốt, an toàn sinh học kiểm soát bệnh dịch và bảo vệ môi trường. Nằm trong khuôn khổ dự án, các chương trình đào tạo và huấn luyện các kỹ năng cho nhân viên khuyến nông, kỹ thuật viên và nông dân chăn nuôi bò sữa được tổ chức bài bản rộng khắp 4 vùng quy hoạch chăn nuôi bò sữa của tỉnh Hà Nam.

Người nông dân tiếp cận với mô hình chăn nuôi bò sữa theo hướng bền vững và đặt niềm tin vào hiệu quả kinh tế cao mà dự án mang lại.

Kết thúc chuyến thăm, bà Marjolijn Sonnema - Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp, Thiên nhiên và Chất Lượng thực phẩm Hà Lan chia sẻ: “Chúng tôi rất vui mừng khi được đến tham quan Dự án Phát triển Vùng chăn nuôi bò sữa bền vững tại Hà Nam của Sữa Cô Gái Hà Lan. Đây là một dự án rất hay và ý nghĩa, không chỉ đối với bản thân doanh nghiệp mà còn có ý nghĩa đối với đời sống và sự phát triển dân sinh ở địa phương. Tôi đánh giá rất cao sự hợp tác của các doanh nghiệp Hà Lan và Việt Nam, đặc biệt là công tác trao đổi các chuyên viên kỹ thuật của cả hai phía trong dự án FDOV này. Tôi hy vọng rằng trong tương lai sẽ có nhiều dự án hợp tác hơn nữa, đặc biệt trong lĩnh vực nông nghiệp và thực phẩm, góp phần củng cố và nâng cao quan hệ đối tác chiến lược giữa hai quốc gia”.

Thứ trưởng Marjolijn Sonnema (hàng đầu, bên phải) đánh giá cao những đóng góp của Sữa Cô Gái Hà Lan trong dự án cũng như nỗ lực của công ty cho quan hệ đối tác chiến lược giữa hai quốc gia Hà Lan - Việt Nam.

Chuyến viếng thăm của bà Marjolijn Sonnema đồng thời mở ra tín hiệu đáng mừng cho sự phát triển kinh tế của tỉnh Hà Nam. Chính sự quan tâm, cam kết, cũng như khả năng phối hợp đồng bộ từ Sữa Cô Gái Hà Lan và các đối tác Hà Lan đã mang đến thành quả tốt đẹp, tạo lập giá trị chung cho cộng đồng. Việc phát triển Vùng chăn nuôi bò sữa chuyên nghiệp và bền vững theo qui mô trang trại gia đình đã góp phần tạo công ăn việc làm, cải thiện kinh tế cho người lao động tại tỉnh Hà Nam trong 6 năm qua. Đây cũng là nền tảng giá trị mà Sữa Cô Gái Hà Lan xây dựng và gìn giữ trong suốt hơn 145 năm - cùng hợp tác với hộ nông dân để tạo nên nguồn sữa tươi chuẩn Hà Lan đồng nhất ở mỗi thị trường./.

