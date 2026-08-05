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Sửa đổi 3 luật tài chính - ngân hàng: Tạo động lực mới cho tăng trưởng hai con số

Thứ Tư, 11:03, 05/08/2026
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VOV.VN - Dự án Luật sửa đổi 3 luật trong lĩnh vực ngân hàng đề xuất bổ sung quy định quản lý tài sản mã hóa, hoàn thiện cơ chế tài chính của Ngân hàng Nhà nước và tạo cơ sở pháp lý cho tăng trưởng hai con số và thúc đẩy phát triển thị trường vốn.

Đề xuất bổ sung quy định quản lý tài sản mã hóa

Sáng 5/8, Quốc hội nghe Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Đức Ấn, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, trình bày Tờ trình dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Luật Phòng, chống rửa tiền và Luật Các tổ chức tín dụng. Sau đó, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi trình bày Báo cáo thẩm tra dự án luật.

Theo Tờ trình, việc sửa đổi ba luật nhằm xử lý những vấn đề phát sinh từ việc sắp xếp, tổ chức bộ máy; hoàn thiện pháp luật về phòng, chống rửa tiền theo khuyến nghị của FATF/APG/OECD; khắc phục những vướng mắc trong cơ chế tài chính của Ngân hàng Nhà nước; đồng thời tháo gỡ các điểm nghẽn về thể chế để thúc đẩy phát triển thị trường vốn, giảm phụ thuộc vào tín dụng ngân hàng và phục vụ mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số.

sua doi 3 luat tai chinh - ngan hang tao dong luc moi cho tang truong hai con so hinh anh 1
Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Đức Ấn

Một trong những nội dung đáng chú ý của dự thảo là sửa đổi, bổ sung các quy định của Luật Phòng, chống rửa tiền. Theo đó, dịch vụ tài sản mã hóa được bổ sung là đối tượng báo cáo; đồng thời bổ sung các dấu hiệu giao dịch đáng ngờ trong lĩnh vực tài sản mã hóa, hoàn thiện quy định về nhận biết khách hàng, xác định chủ sở hữu hưởng lợi, minh bạch thông tin và tăng cường trách nhiệm báo cáo, lưu trữ hồ sơ của các tổ chức tài chính.

Đối với Luật Ngân hàng Nhà nước, dự thảo bổ sung nhiệm vụ của Ngân hàng Nhà nước trong việc lập, theo dõi và phân tích trạng thái đầu tư quốc tế của Việt Nam; luật hóa quy định về nguyên tắc sử dụng ngoại hối trên lãnh thổ Việt Nam; sửa đổi cơ chế tài chính đặc thù của Ngân hàng Nhà nước và chuyển thẩm quyền quy định chế độ thu, chi tài chính từ Thủ tướng Chính phủ sang Chính phủ.

Dự thảo cũng bổ sung quy định cho phép Ngân hàng Nhà nước áp dụng một hoặc một số tỷ lệ bảo đảm an toàn khác so với mức quy định đối với đối tượng thanh tra, giám sát ngân hàng trong trường hợp cần thiết, đồng thời yêu cầu các tổ chức tín dụng xây dựng lộ trình tuân thủ để bảo đảm an toàn hệ thống. Bên cạnh đó, dự thảo bổ sung quy định về hoạt động đại lý quản lý tài sản bảo đảm của trái phiếu doanh nghiệp, tạo cơ sở pháp lý để ngân hàng thương mại triển khai hoạt động này theo quy định của pháp luật về chứng khoán.

Thẩm tra dự án luật, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi cho biết, Ủy ban tán thành sự cần thiết ban hành luật, song đề nghị tiếp tục rà soát, hoàn thiện dự thảo, bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, thống nhất của hệ thống pháp luật và đánh giá đầy đủ nguồn lực, điều kiện thực thi.

Cơ quan thẩm tra đề nghị làm rõ điều kiện, tiêu chí và cơ chế kiểm soát rủi ro khi cho phép áp dụng tỷ lệ an toàn khác với quy định; rà soát quy định về sử dụng ngoại hối, cơ chế tài chính của Ngân hàng Nhà nước và cơ chế kiểm soát độc lập khi bãi bỏ trách nhiệm của Bộ Tài chính trong kiểm tra nghiệp vụ in, đúc, tiêu hủy tiền và quản lý dự trữ ngoại hối.

Đối với Luật Phòng, chống rửa tiền, Ủy ban Kinh tế và Tài chính đề nghị tiếp tục hoàn thiện quy định về chủ sở hữu hưởng lợi, đánh giá tính khả thi của việc thu thập, xác minh thông tin, làm rõ cơ chế quản lý đối với dịch vụ tài sản mã hóa và phân định rõ thẩm quyền thanh tra, giám sát giữa các cơ quan. Đồng thời, đề nghị quy định cụ thể trách nhiệm, quyền và nghĩa vụ của ngân hàng thương mại khi thực hiện hoạt động đại lý quản lý tài sản bảo đảm của trái phiếu doanh nghiệp trước khi Quốc hội xem xét thông qua dự án luật.

Làm rõ quản lý tài sản mã hóa, kiểm soát rủi ro

Trình bày Báo cáo thẩm tra trước Quốc, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi cho biết, Ủy ban tán thành sự cần thiết ban hành luật. Tuy nhiên, cơ quan thẩm tra đề nghị tiếp tục rà soát, hoàn thiện dự thảo, bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, thống nhất của hệ thống pháp luật, đồng thời đánh giá kỹ nguồn lực và điều kiện thực thi.

sua doi 3 luat tai chinh - ngan hang tao dong luc moi cho tang truong hai con so hinh anh 2
Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi

Đối với Luật Ngân hàng Nhà nước, Ủy ban đề nghị quy định rõ các trường hợp, điều kiện, tiêu chí, phạm vi và thời hạn áp dụng việc cho phép sử dụng tỷ lệ an toàn khác so với quy định; làm rõ cơ chế kiểm soát rủi ro, thẩm quyền quyết định vì yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội. Cùng với đó, cần rà soát quy định về sử dụng ngoại hối, cơ chế tài chính của Ngân hàng Nhà nước và cơ chế kiểm soát độc lập khi bãi bỏ trách nhiệm của Bộ Tài chính trong kiểm tra nghiệp vụ in, đúc, tiêu hủy tiền và quản lý dự trữ ngoại hối.

Đối với Luật Phòng, chống rửa tiền, cơ quan thẩm tra đề nghị rà soát khái niệm "chủ sở hữu hưởng lợi", đánh giá tính khả thi của việc thu thập, xác minh thông tin; đồng thời hoàn thiện quy định đối với dịch vụ tài sản mã hóa, báo cáo giao dịch đáng ngờ, cơ chế thu thập, lưu trữ thông tin và phân định rõ thẩm quyền thanh tra, giám sát giữa các cơ quan.

Đối với Luật Các tổ chức tín dụng, Ủy ban Kinh tế và Tài chính đề nghị quy định cụ thể trách nhiệm, quyền và nghĩa vụ của ngân hàng thương mại khi thực hiện hoạt động đại lý quản lý tài sản bảo đảm của trái phiếu doanh nghiệp, cũng như điều kiện triển khai hoạt động này.

Ủy ban Kinh tế và Tài chính cũng đề nghị Quốc hội tập trung thảo luận các nội dung lớn về quản lý ngoại hối, cơ chế tài chính của Ngân hàng Nhà nước, quản lý tài sản mã hóa, quy định về chủ sở hữu hưởng lợi và hoạt động đại lý quản lý tài sản bảo đảm của trái phiếu doanh nghiệp trước khi xem xét thông qua dự án luật.

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Sửa luật, tăng tự chủ cho Ngân hàng Nhà nước

VOV.VN - Sáng nay (14/7), Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Luật Phòng, chống rửa tiền và Luật Các tổ chức tín dụng với nhiều nội dung cải cách quan trọng.

 

Vân Hồng/VOV.VN
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