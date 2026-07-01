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Cho thuê, mượn hoặc mua bán tài khoản ngân hàng là vi phạm pháp luật

Thứ Tư, 20:35, 01/07/2026
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VOV.VN - Chiều nay (1/7), Công an thành phố Cần Thơ thông tin, Phòng An ninh kinh tế vừa phát hiện ông N.C.B, ngụ xã Vĩnh Tường, thành phố Cần Thơ có dấu hiệu thực hiện các giao dịch đáng ngờ liên quan tài khoản ngân hàng.

Làm việc tại cơ quan Công an, ông N.C.B khai báo, do cần tiền tiêu xài cá nhân và thiếu hiểu biết nên bị một đối tượng lôi kéo mở tài khoản ngân hàng rồi bán lại với giá 1 triệu đồng. Chỉ trong năm 2025, tài khoản của ông N.C.B đã thực hiện các giao dịch tổng giá trị trên 100 tỷ đồng. Hiện vụ việc đang được Phòng An ninh kinh tế Công an thành phố Cần Thơ tiếp tục xác minh, làm rõ.

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Ông N.C.B tại Phòng An ninh kinh tế Công an thành phố Cần Thơ. Ảnh: Công an thành phố Cần Thơ

Hành vi cho thuê, cho mượn tài khoản ngân hàng có thể bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định tại Điều 291 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2025).

Hành vi thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng có thể bị xử phạt vi phạm hành chính đến 500 triệu đồng hoặc xử lý hình sự đến 7 năm tù tùy theo tính chất, mức độ vi phạm.

Bên cạnh đó, tài khoản ngân hàng có thể bị phong tỏa, số tiền liên quan bị tịch thu, và người bán tài khoản sẽ bị đưa vào danh sách cảnh báo rủi ro của hệ thống ngân hàng. Không chỉ đối mặt với án hình sự và thiệt hại tài chính, người bán, cho thuê, cho mượn tài khoản còn bị ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của bản thân và gia đình.

Phòng An ninh kinh tế Công an thành phố Cần Thơ khuyến cáo, người dân tuyệt đối không cho thuê, cho mượn, mua bán tài khoản ngân hàng dưới bất kỳ hình thức nào; không cung cấp thông tin đăng nhập, mật khẩu, mã OTP cho người khác; không mở tài khoản ngân hàng theo yêu cầu của người lạ để hưởng phí dưới bất kỳ hình thức nào.

Khi phát hiện các hành vi nghi vấn liên quan đến việc thuê, mượn, mua bán tài khoản ngân hàng, người dân cần kịp thời thông báo cho cơ quan chức năng nơi gần nhất để được hướng dẫn, xử lý.

Nguyễn Tấn Phong/VOV-ĐBSCL
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