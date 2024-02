Tài chính cho mọi người - Cẩm nang xây dựng "mối quan hệ lành mạnh" với tiền bạc

Về tác giả: Paco de Leon là một tác giả, họa sĩ minh họa, nhạc sĩ và người sáng lập The Hell Yeah Group, một công ty tài chính chuyên hỗ trợ những nghệ sĩ, cá nhân sáng tạo tham gia các hoạt động tài chính cá nhân và kinh doanh. Paco có kinh nghiệm đa dạng trong lĩnh vực tài chính: từ ngân hàng, tư vấn kinh doanh, kế toán, lập kế hoạch tài chính và quản lý tài sản... Các bài viết và video của Paco đã xuất bản trên The New York Times, TIME, TED, NPR, Bloomberg, Vice, PBS và nhiều trang uy tín khác.