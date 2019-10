Tái diễn tình trạng tiêu thụ than, xăng dầu trái phép ở Cẩm Phả

Thời gian qua, trên tuyến đường biển tại tỉnh Quảng Ninh, một số đối tượng bằng nhiều hình thức, thủ đoạn khác nhau đã tiến hành tập kết, thu mua xăng dầu nhằm trục lợi cá nhân. Không chỉ xăng dầu, hoạt động buôn lậu, vận chuyển trái phép than qua đường biển cũng diễn bức phức tạp.

Các bến bãi khu vực Vũng Bầu, cảng Khe Dây, tuyến biển khu vực cảng nổi Cẩm Phả và vùng nước cảng biển Cẩm Phả từ Mông Dương tới khu vực chuyển tải Hòn Nét được coi là địa bàn hoạt động của các đối tượng buôn lậu, gian lận thương mại. Việc trộm cắp, buôn lậu xăng dầu ở khu vực này cũng đã được cảnh báo bởi Ban chỉ đạo 389 tỉnh Quảng Ninh.

Thủ đoạn của các đối tượng buôn lậu xăng dầu thường là móc nối với các lái xe trên mỏ, xe chở dầu cho các đại lý xăng dầu, phương tiện cung ứng dầu cho tàu nước ngoài, dầu tạm nhập tái xuất… từ đó đem bán lại cho các đối tượng kinh doanh dầu trái phép trên biển trong vùng cảng biển Cẩm Phả. Bên cạnh đó, các đối tượng còn có hành vi ăn cắp dầu trên các mỏ, sau đó tập kết nhỏ lẻ, gom dần thành chuyến hàng lớn để đem bán kiếm lời.

Ông Hoàng Tú Hoàn, Chi cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Cẩm Phả, Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh, cho biết, hàng ngày ở địa bàn có trách nhiệm phải theo dõi sát về tình hình về hàng hóa, phương tiện, phương thức thủ đoạn của đối tượng và hàng tháng đều có báo cáo.

"Hiện nay chúng tôi nắm tình hình và biết rằng, các đối tượng mua dầu ở các xe mỏ vài ba tấn rồi dồn ra tàu vận chuyển ra ngoài biển, bán cho các tàu cá. Khi chúng tôi vào kiểm tra, yêu cầu xác minh chứng từ nguồn gốc thì họ không có, bảo là hàng trôi nổi thì có đủ căn cứ để xử lý rồi” - ông Hoàn thông tin.



Theo ông Trần Quang Trung, Phó Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh, một số đối tượng còn dùng tàu sắt tự chế, liên kết móc nối với các tàu nước ngoài mua dầu thừa, dầu thải khi xuất cảnh khỏi Việt Nam.

“Thực tế đã xảy ra tình trạng thu mua của các tàu biển trong nội địa, từ các mỏ, các xe trong khai trường hay khu vực Khe Dây. Chúng tôi sẽ tiếp thu và có thông tin tới các cơ quan như Công an, Quản lý thị trường”, ông Trần Quang Trung nói.

Ngoài xăng dầu, tình hình vận chuyển, tiêu thụ than trái phép trên địa bàn thành phố Cẩm Phả cũng diễn ra phức tạp. Phương thức chủ yếu của các đối tượng là thu gom than và sản phẩm ngoài than trôi nổi tại các bãi than của mỏ, quét vét trên phương tiện tại cảng thủy nội địa hay thông đồng với bảo vệ ăn cắp than tại các bến bãi của doanh nghiệp Nhà nước… sau đó tập kết lại tại các kho, bến bãi tự phát, bốc rót xuống phương tiện thủy vận chuyển vào nội địa và xuất lậu ra nước ngoài.

Những mặt hàng này có thể vượt qua vòng kiểm tra của các cơ quan chức năng nếu chúng được hợp thức hóa bằng hóa đơn chứng từ hợp pháp.



Thiếu tá Phạm Quang Huy, Đồn trưởng Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Cẩm Phả, (Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh) cho biết, công tác xác định rõ nguồn gốc của các hàng hóa không có hóa đơn chứng từ đang gặp nhiều khó khăn. Ngoài ra, khu vực cảng, biển Cẩm Phả cũng xuất hiện những ổ nhóm chuyên trộm cắp tài sản trên các tàu nước ngoài.

“Xuất hiện nhiều hoạt động, đặc biệt là lợi dụng khi tàu nước ngoài hoàn thành xong các thủ tục làm hàng và rời cảng Cẩm Phả thì các đối tượng cũng lợi dụng tình hình để lên các tàu nước ngoài tiến hành trộm cắp. Số lượng tài sản mất tương đối nhiều. Các tàu nước ngoài khi rời hành trình rồi thì việc báo cáo, thông báo các cơ quan chức năng rất khó cả cho cơ quan Biên phòng cùng phối hợp với lực lượng để điều tra xác minh vụ việc vì nó đã qua một qua quãng thời gian rất dài, không thể xác minh làm rõ được hành vi của các đối tượng”, Thiếu ta Phạm Quang Huy cho hay.

Trong 9 tháng năm 2019, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ninh đã phát hiện, bắt giữ, xử lý hơn 3.000 vụ buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, tổng trị giá hàng hóa vi phạm lên đến hơn 26 tỷ đồng (tăng 110 % so với cùng kỳ năm 2018). Chỉ riêng lực lượng chức năng tại thành phố Cẩm Phả đã phát hiện xử lý, tịch thu gần 200 tấn than cám, hơn 3.000 lít dầu DO.



Từ nay đến cuối năm, công tác đấu tranh, phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả hàng nhái tiếp tục được Ban chỉ đạo 389 tỉnh Quảng Ninh thực hiện triển khai quyết liệt trong đó gắn trách nhiệm với người đứng đầu các địa phương, đơn vị, lực lượng chức năng. Đồng thời, tăng cường thanh kiểm tra, giám sát, kiểm tra đột xuất việc triển khai thực hiện nhiệm vụ đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả của các ngành thành viên, Ban Chỉ đạo các địa phương và một số đơn vị, lực lượng chức năng./.