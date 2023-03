Tài sản của các tỷ phú USD Việt Nam trên Forbes hiện thế nào?

2022 là năm Việt Nam có nhiều đại diện nhất trong danh sách tỷ phú USD của Forbes. Theo công bố hồi đầu tháng 4/2022 trên Forbes, Việt Nam có 7 tỷ phú gồm: ông Phạm Nhật Vượng - Chủ tịch Vingroup, bà Nguyễn Thị Phương Thảo - CEO VietJet Air, ông Trần Đình Long - Chủ tịch Tập đoàn Hòa Phát, ông Hồ Hùng Anh - Chủ tịch Techcombank, ông Trần Bá Dương - Chủ tịch Thaco, ông Nguyễn Đăng Quang - Chủ tịch Masan và ông Bùi Thành Nhơn - Chủ tịch Nova Group.

Tại thời điểm đó, tỷ phú Phạm Nhật Vượng lần thứ 10 góp mặt trong danh sách của Forbes khi sở hữu 6,2 tỷ USD, xếp thứ 411 thế giới. Bà Nguyễn Thị Phương Thảo lần thứ 6 có tên trong danh sách, với tài sản 3,1 tỷ USD.

Chủ tịch Techcombank Hồ Hùng Anh lần thứ tư góp mặt trong danh sách này với 2,3 tỷ USD. Chủ tịch Masan Nguyễn Đăng Quang xuất hiện trong danh sách năm thứ hai liên tiếp, với 1,9 tỷ USD. Tỷ phú thép Trần Đình Long sở hữu 3,2 tỷ USD và đứng thứ 951 thế giới. Ông Trần Bá Dương sở hữu 1,6 tỷ USD.Chủ tịch Nova Group Bùi Thành Nhơn lần đầu xuất hiện trong danh sách của Forbes, với 2,9 tỷ USD, đứng thứ 1.053 thế giới. Tổng khối tài sản 7 tỷ phú USD của Việt Nam là 21,1 tỷ USD.

Danh sách tỷ phú USD Việt Nam trên Forbes ngày 10/3/2023.

Đến nay, khối tài sản của các tỷ phú USD đã có sự thay đổi đáng kể. Theo thống kê thời gian thực của Forbes tại ngày 10/3/2023, ông Bùi Thành Nhơn không còn nằm trong danh sách tỷ phú USD thế giới. Việt Nam còn 6 đại diện trong sách. Cụ thể, tỷ phú Phạm Nhật Vượng vẫn đứng đầu với 3,9 tỷ USD, giảm 2,3 tỷ USD so với tháng 4/2022.

Đáng chú ý, Forbes không còn cập nhập trực tiếp biến động tài sản của bà Nguyễn Thị Phương Thảo. Trang tính tài sản theo thời gian thực của CEO VietJet Air trả về ngày 4/4/2022, tức theo bảng xếp hạng năm trước. Thời điểm đó, bà Thảo có khối tài sản là 3,1 tỷ USD.

Hồi đầu tháng 3/2023, tài sản của bà Nguyễn Thị Phương Thảo ở mức 2,1 tỷ USD. Trong khi đó, tỷ phú Trần Đình Long vượt lên trên ông Hồ Hùng Anh nhờ cổ phiếu Hòa Phát (HPG) hồi phục mạnh mẽ khi sở hữu 1,8 tỷ USD, xếp thứ 1.609 thế giới.

Tỷ phú Hồ Hùng Anh đang sở hữu 1,5 tỷ USD, giảm 800 triệu USD so với tháng 4/2022. 1,5 tỷ USD cũng là khối tài sản đang nắm giữ của ông Trần Bá Dương, giảm 100 triệu USD so với tháng 4 năm ngoái. Với 1,3 tỷ USD, tài sản của Chủ tịch Masan Nguyễn Đăng Quang giảm 600 triệu USD so với tháng 4/2022./.