Tăng tốc giải phóng mặt bằng dự án điện hạt nhân sau khi có chính sách mới

Tại thôn Vĩnh Trường, xã Phước Dinh, tỉnh Khánh Hòa, nhiều hộ dân đang chuẩn bị di dời để bàn giao mặt bằng xây dựng Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1. Điều người dân quan tâm nhất lúc này là mức bồi thường, hỗ trợ và việc bố trí tái định cư khi chuyển đến nơi ở mới.

Ông Nguyễn Văn Trong, người dân xã Phước Dinh cho hay, khi biết tháng 3 vừa qua, Quốc hội đã ban hành cơ chế, chính sách mới để tháo gỡ những vướng mắc cho việc bồi thường, giải phóng mặt bằng, giải quyết kiến nghị trước đó, cử tri rất phấn phởi. “Nhà nước đền bù có lợi cho bà con, bà con rất phấn khởi. Mong nhà nước đền bù, hỗ trợ tốt nhất cho bà con để có kinh phí lên chỗ mới phát triển đi lên, không còn ai tái nghèo”, ông Trong nói.

Người dân vùng dự án điện hạt nhân ở phía Nam tỉnh Khánh Hòa mong muốn sớm được tái định cư

Cùng với vấn đề sinh kế và nơi ở mới, việc di dời, cải táng mồ mả tổ tiên là điều khiến nhiều người dân vùng dự án đặc biệt trăn trở. Với họ, đây không chỉ là việc di dời phần mộ, mà còn liên quan đến tín ngưỡng, phong tục và sự kính trọng dành cho người đã khuất. Vì vậy, người dân mong muốn việc thực hiện phải có thời gian chuẩn bị chu đáo, phù hợp với tập quán địa phương.

Ông Nguyễn Thanh Hiệp, người dân vùng dự án, xã Phước Dinh đề nghị: “Gia đình tôi có 6 ngôi mộ phải di dời, tôi luôn chấp hành chủ trương của Đảng và Nhà nước giao mặt bằng xây dựng nhà máy hạt nhân Ninh Thuận 1. Thời điểm thanh minh này cũng gần hết rồi thì tôi cũng đề nghị xã gấp rút bốc thăm, để cho bà con có thời gian chuẩn bị chu đáo”.

Người sử dụng đất khu vực điện hạt nhân được nhiều chính sách bồi thường, hỗ trợ

Cuối tháng 3 vừa qua, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết 121/2025/UBTVQH15. Nghị quyết này bổ sung, điều chỉnh một số cơ chế, chính sách đặc biệt trong đầu tư xây dựng dự án điện hạt nhân Ninh Thuận. Qua đó hoàn thiện khung pháp lý về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, đồng thời bảo đảm tối đa quyền lợi cho người dân trong vùng dự án. Theo quy định mới, các hộ đủ điều kiện sẽ được giao đất tại khu tái định cư và được miễn 100% tiền sử dụng đất. Đối với diện tích đất nông nghiệp không phải đất lúa đã chuyển mục đích sử dụng trên thực tế nhưng chưa kịp đăng ký biến động, Nhà nước vẫn xem xét bồi thường theo hiện trạng sử dụng.

Người dân vùng điện hạt nhân sẽ được hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp, tái định cư

Ông Nguyễn Văn Quế, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Hải cho biết, nhờ cơ chế, chính sách mới, công tác đền bù, giải phóng mặt bằng của dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 2 đang được đẩy nhanh. “Tất cả công tác kiểm kê, quy chủ đất đến nay đã hoàn thành, chúng tôi đã chỉ đạo cấp dưới áp giá theo Nghị quyết 121 mới nhất. Tổng số các trường hợp đủ điều kiện công khai là 487/534", ông Quế thông tin.

Theo ông Nguyễn Văn Nhựt, Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Khánh Hòa, tổng diện tích thu hồi để xây dựng Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 và Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 2 là hơn 760 ha, với gần 1.400 hộ dân phải di dời. Việc Quốc hội ban hành Nghị quyết 121 đã tháo gỡ nhiều điểm nghẽn trong bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Nhờ đó, công tác giải phóng mặt bằng tại các địa phương đang được đẩy nhanh, tạo thêm sự đồng thuận trong nhân dân. Hiện tỉnh Khánh Hòa đang triển khai theo tinh thần khẩn trương, phấn đấu hoàn tất giải phóng mặt bằng trước cuối tháng 6 năm nay để bàn giao cho chủ đầu tư triển khai dự án.

Khu vực triển khai dự án Nhà máy điện hạt nhân

“Nghị quyết này đã tháo gỡ rất nhiều, đặc biệt là những ý kiến nghị của tỉnh Khánh Hòa, tiếp tục cụ thể hóa, rõ ràng hơn và sát hơn với đối tượng thực tế trong quá trình bồi thường. Vì vậy, thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng nhanh hơn, nhận được sự đồng thuận của người dân. Hiện nay tỉnh đang tập trung quyết liệt, khẩn trương rà soát và áp vào cái giá từ đó lên phương án bồi thường để chi trả cho dân trong cái thời gian ngắn nhất”, ông Nguyễn Văn Nhựt nói.