Việt Nam khẳng định vai trò trách nhiệm tại Hội nghị An toàn hạt nhân quốc tế

Thứ Tư, 07:24, 15/04/2026
VOV.VN - Từ ngày 13-17/4/2026, tại trụ sở Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) tại Thủ đô Viena, Áo diễn ra Hội nghị rà soát lần thứ 10 Công ước An toàn hạt nhân (CNS). Đoàn Việt Nam tham dự và phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu khai mạc, Tổng Giám đốc IAEA Rafael Grossi đã ghi nhận nỗ lực của các quốc gia thành viên trong việc xây dựng và cập nhật báo cáo quốc gia, đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết phải tăng cường các biện pháp ngăn ngừa sự cố hạt nhân, tăng cường bảo đảm an toàn hạt nhân trong bối cảnh thế giới còn nhiều thách thức.

Ông Rafael Mariano Grossi, Tổng Giám đốc IAEA phát biểu tại Phiên toàn thể.

Ông Faizan Mansoor, Chủ tịch Hội nghị rà soát lần thứ 10 Công ước An toàn hạt nhân, nhấn mạnh vai trò then chốt của hợp tác quốc tế trong việc bảo đảm an toàn hạt nhân. Ông cũng lưu ý Hội nghị cần tập trung vào các yếu tố kỹ thuật về an toàn hạt nhân, đồng thời tôn trọng tinh thần của Công ước thông qua việc thúc đẩy hợp tác và đạt được sự đồng thuận.

Thay mặt Đoàn Việt Nam, ông Nguyễn Hoàng Linh, Cục trưởng Cục An toàn Bức xạ và hạt nhân (ATBXHN), trình bày báo cáo quốc gia, nhấn mạnh những quyết định có tính chiến lược và các bước tiến quan trọng trong việc tái khởi động chương trình điện hạt nhân.

Cục trưởng Nguyễn Hoàng Linh trình bày báo cáo của Việt Nam tại Hội nghị rà soát lần thứ 10 Công ước An toàn hạt nhân.

Trong thời gian qua, Việt Nam đã đồng bộ triển khai nhiều giải pháp như hoàn thiện khung pháp lý với việc thông qua Luật Năng lượng nguyên tử 2025, cập nhật Quy hoạch điện VIII, thành lập Ban chỉ đạo xây dựng nhà máy điện hạt nhân (NEPIO) và xây dựng các cơ chế, chính sách đặc biệt cho Dự án. Đồng thời, công tác phát triển nguồn nhân lực, hợp tác quốc tế và xây dựng hạ tầng điện hạt nhân tiếp tục được chú trọng, với sự hỗ trợ tích cực từ IAEA và các đối tác quốc tế.

Báo cáo cũng ghi nhận Việt Nam duy trì vận hành an toàn Lò phản ứng hạt nhân Đà Lạt, không xảy ra sự cố trong thời gian qua, đồng thời đạt được nhiều tiến bộ trong việc hoàn thiện khuôn khổ pháp quy và nâng cao năng lực quản lý nhà nước. Các khuyến nghị từ các kỳ Hội nghị rà soát lần thứ 8 và 9 đã cơ bản được xử lý, đặc biệt trong lĩnh vực hoàn thiện thể chế và tăng cường phát triển nguồn nhân lực.

Bên cạnh đó, một số thách thức vẫn đang được tiếp tục giải quyết như xây dựng phương pháp đánh giá văn hóa an toàn và hoàn thiện mạng lưới quan trắc phóng xạ môi trường quốc gia. Trong thời gian tới, Việt Nam sẽ tiếp tục đẩy mạnh xây dựng tiêu chuẩn kỹ thuật, tăng cường năng lực thẩm định an toàn, thanh tra và giám sát pháp quy, phát triển nguồn nhân lực và triển khai chiến lược quản lý chất thải phóng xạ; khẳng định cam kết phát triển năng lượng nguyên tử vì mục đích hòa bình, tuân thủ các tiêu chuẩn an toàn quốc tế và tăng cường hợp tác chặt chẽ với IAEA cũng như các đối tác toàn cầu.

Hội nghị lần này tiếp tục là diễn đàn quan trọng để các quốc gia thành viên rà soát việc thực thi Công ước, tăng cường minh bạch, xây dựng lòng tin và thúc đẩy hợp tác quốc tế trong lĩnh vực an toàn hạt nhân. Việc Việt Nam tham dự và đóng góp tích cực tại Hội nghị thể hiện vai trò chủ động, có trách nhiệm trong các cơ chế đa phương về hạt nhân, đồng thời khẳng định quyết tâm của Việt Nam trong bảo đảm an toàn, an ninh và thanh sát hạt nhân vì mục tiêu phát triển bền vững.

Hải Đăng/VOV-Praha
Tag: Việt Nam an toàn hạt nhân hội nghị IAEA 2026 Việt Nam IAEA
Thế giới tăng tốc nỗ lực hoà đàm, IAEA kêu gọi dừng tập kích cơ sở hạt nhân
Thế giới tăng tốc nỗ lực hoà đàm, IAEA kêu gọi dừng tập kích cơ sở hạt nhân

VOV.VN - Trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông tiếp tục leo thang với những hậu quả ngày càng nghiêm trọng, các quốc gia khu vực và thế giới đang tăng tốc nỗ lực trung gian nhằm sớm thiết lập một lệnh ngừng bắn, mở đường cho chấm dứt xung đột.

Thế giới tăng tốc nỗ lực hoà đàm, IAEA kêu gọi dừng tập kích cơ sở hạt nhân

Thế giới tăng tốc nỗ lực hoà đàm, IAEA kêu gọi dừng tập kích cơ sở hạt nhân

VOV.VN - Trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông tiếp tục leo thang với những hậu quả ngày càng nghiêm trọng, các quốc gia khu vực và thế giới đang tăng tốc nỗ lực trung gian nhằm sớm thiết lập một lệnh ngừng bắn, mở đường cho chấm dứt xung đột.

IAEA bác bỏ nguy cơ rò rỉ phóng xạ sau vụ tấn công vào nhà máy nước nặng Iran
IAEA bác bỏ nguy cơ rò rỉ phóng xạ sau vụ tấn công vào nhà máy nước nặng Iran

VOV.VN - Trước những lo ngại về khả năng rò rỉ chất phóng xạ hoặc nguy cơ xảy ra thảm họa môi trường sau vụ tấn công nhằm vào một cơ sở sản xuất nước nặng tại Iran, Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) đã ban hành một thông báo chính thức khẳng định rằng không có rủi ro phóng xạ nào được ghi nhận.

IAEA bác bỏ nguy cơ rò rỉ phóng xạ sau vụ tấn công vào nhà máy nước nặng Iran

IAEA bác bỏ nguy cơ rò rỉ phóng xạ sau vụ tấn công vào nhà máy nước nặng Iran

VOV.VN - Trước những lo ngại về khả năng rò rỉ chất phóng xạ hoặc nguy cơ xảy ra thảm họa môi trường sau vụ tấn công nhằm vào một cơ sở sản xuất nước nặng tại Iran, Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) đã ban hành một thông báo chính thức khẳng định rằng không có rủi ro phóng xạ nào được ghi nhận.

IAEA kêu gọi kiềm chế tối đa sau khi nhà máy điện hạt nhân Iran bị tấn công
IAEA kêu gọi kiềm chế tối đa sau khi nhà máy điện hạt nhân Iran bị tấn công

VOV.VN - Đêm qua (24/3), Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) đã ra lời kêu gọi khẩn, hối thúc các bên liên quan trong cuộc chiến hiện nay tại Trung Đông, thực hiện kiềm chế tối đa nhằm tránh gây nguy hiểm cho các cơ sở hạt nhân.

IAEA kêu gọi kiềm chế tối đa sau khi nhà máy điện hạt nhân Iran bị tấn công

IAEA kêu gọi kiềm chế tối đa sau khi nhà máy điện hạt nhân Iran bị tấn công

VOV.VN - Đêm qua (24/3), Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) đã ra lời kêu gọi khẩn, hối thúc các bên liên quan trong cuộc chiến hiện nay tại Trung Đông, thực hiện kiềm chế tối đa nhằm tránh gây nguy hiểm cho các cơ sở hạt nhân.

