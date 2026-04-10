Tăng trưởng quý I cao kỷ lục, TP.HCM đòi hỏi cán bộ hành động khác biệt

Sáng 10/4, Ban Chấp hành Đảng bộ UBND TP.HCM tổ chức Hội nghị lần thứ ba (mở rộng) để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ quý I, cho ý kiến đối với một số nội dung quan trọng của quý II và những tháng tiếp theo của năm 2026.

Tăng trưởng quý I của TP.HCM cao nhất trong 10 năm

Tại hội nghị, ông Nguyễn Thanh Toàn, Phó Giám đốc Sở Tài chính TP.HCM cho biết, trong quý I, nhiều chỉ số kinh tế của TP đạt kết quả khởi sắc. Cụ thể, GRDP tăng 8,27%, đây là mức tăng cao nhất so với cùng kỳ trong 10 năm trở lại đây.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng hơn 13%; du lịch thu hút hơn 19 triệu lượt khách; chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng 11%; tổng thu ngân sách quý I đạt hơn 247.000 tỷ đồng, tăng 19%; thu hút FDI đạt gần 2,9 tỷ USD, tăng 219% so với cùng kỳ; số doanh nghiệp thành lập mới và vốn đăng ký cao...

TP tiếp tục đẩy nhanh tiến độ, tháo gỡ vướng mắc cho 831/838 dự án (chiếm 99,16%), với tổng mức đầu tư các dự án được xử lý trên 205.000 tỷ đồng, diện tích hơn 17.000ha.

Ông Nguyễn Thanh Toàn, Phó Giám đốc Sở Tài chính TP.HCM (ảnh: T.B)

"TP.HCM đã thể hiện sự chủ động và quyết tâm chính trị rất cao ngay từ những ngày đầu năm mới nhằm thực hiện chủ đề năm 2026. Trong đó các cấp, các ngành, các địa phương tập trung chỉ đạo, điều hành, phấn đấu tập trung triển khai hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu quan trọng, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững trong những năm tiếp theo", ông Nguyễn Thanh Toàn nói.

Ông Trần Thanh Bình, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển TP.HCM phân tích, mức tăng trưởng 8,27% trong quý I cao hơn mức tăng trưởng chung của cả nước trong bối cảnh nhiều biến động, thể hiện nỗ lực lớn của TP.

Trên cơ sở phân tích, Viện xây dựng 3 kịch bản tăng trưởng quý II của TP.HCM, phụ thuộc vào bối cảnh kinh tế toàn cầu và trong nước. Cụ thể, quý II, TP có thể đạt mức tăng 7,67–8,58% trong kịch bản bất lợi; kịch bản trung bình đạt 9,11–10,01% khi kinh tế toàn cầu tương đối ổn định; và kịch bản mục tiêu đạt 10,69–11,59% khi điều kiện thuận lợi.

Quang cảnh hội nghị (ảnh: T.B)

Viện cũng đề xuất một số giải pháp trọng tâm như: đẩy mạnh giải ngân đầu tư công, tháo gỡ khó khăn trong giải phóng mặt bằng; thúc đẩy sản xuất công nghiệp và xuất khẩu; hỗ trợ doanh nghiệp tận dụng mức thuế quan 15% của Hoa Kỳ; đa dạng hóa thị trường xuất khẩu; kích cầu tiêu dùng nội địa; thu hút FDI; phát triển kinh tế số và đổi mới sáng tạo, kiểm soát rủi ro…

"Trên cơ sở các động lực tăng trưởng kinh tế, đánh giá bối cảnh kinh tế toàn cầu và tình hình trong nước thì để hoàn thành mục tiêu cả năm trên 10%, thì các quí còn lại TP phải tăng trưởng trên 10,5% với kỳ vọng từ đầu tư công, tiêu dùng nội địa, xuất khẩu và các động lực mới như kinh tế số, AI…", Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển TP.HCM Trần Thanh Bình cho biết.

Chuyển từ báo cáo thành tích sang kết quả cụ thể, đo đếm được

Phát biểu kết luận, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM Nguyễn Lộc Hà đánh giá, KT-XH TP đã ghi nhận nhiều tín hiệu khởi sắc trong quý I/2026, với GRDP tăng cao nhất trong 10 năm qua, phản ánh niềm tin của doanh nghiệp và nhà đầu tư trong bối cảnh quốc tế còn nhiều biến động.

Tuy nhiên, theo ông, “khởi đầu tốt nhưng để đạt tăng trưởng hai con số, TP phải hành động quyết liệt, khác biệt và hiệu quả hơn”.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM Nguyễn Lộc Hà (ảnh: T.B)

Ông chỉ ra hàng loạt hạn chế: việc quán triệt, cụ thể hóa chủ trương chưa đồng bộ; một số đơn vị thiếu quyết tâm, triển khai chậm. Hiện còn hơn 42% đơn vị chưa có kế hoạch tăng trưởng hai con số; 36,9% xã, phường chưa điều chỉnh chỉ tiêu KT-XH; tỷ lệ hoàn thành nhiệm vụ quý I chỉ đạt 32,6%. Đáng chú ý, gần 78% nhiệm vụ xử lý quá hạn, hơn 26% nhiệm vụ quá hạn nhưng chưa xử lý.

Tăng trưởng cũng chưa bền vững, còn phụ thuộc nhiều vào khu vực dịch vụ; đầu tư công còn thấp, thủ tục đất đai vẫn vướng mắc. Trước thực trạng này, TP yêu cầu đến ngày 15/4, các đơn vị phải hoàn tất kế hoạch tăng trưởng theo nguyên tắc “6 rõ”; tập trung xử lý nhiệm vụ tồn đọng, đẩy mạnh đầu tư công, phát triển hạ tầng.

TP.HCM kiên định mục tiêu tăng trưởng hai con số (ảnh minh họa)

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM khẳng định, TP kiên định mục tiêu tăng trưởng hai con số, phấn đấu quý II tăng trên 11%; đồng thời nâng cao chất lượng quản trị, cải cách bộ máy, bảo đảm an sinh xã hội.

Theo ông Nguyễn Lộc Hà, TP.HCM đang đứng trước cơ hội lớn để bứt phá, nhưng cơ hội chỉ trở thành hiện thực khi bộ máy vận hành thông suốt, mỗi cán bộ thực sự là một “động cơ tăng trưởng”.

"Để hiện thực hóa các mục tiêu lớn, đội ngũ cán bộ phải thay đổi cách làm việc, chuyển từ báo cáo thành tích sang kết quả cụ thể, đo đếm được. Năm 2026 là năm tăng tốc. Áp lực lớn nhưng cũng là thời cơ vàng để khẳng định vai trò đầu tàu của TP.HCM, tiến gần hơn tới mục tiêu vào thành phố đáng sống, ngày càng nâng cao chất lượng sống người dân", ông Nguyễn Lộc Hà nói.