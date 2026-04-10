中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

TP.HCM khởi công 7 dự án trọng điểm dịp 30/4, tổng vốn hơn 380.000 tỷ đồng

Thứ Sáu, 10:42, 10/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - TP.HCM dự kiến khởi công 7 dự án trọng điểm với tổng vốn hơn 380.000 tỷ đồng dịp 30/4/2026, tạo cú hích hạ tầng, thúc đẩy đầu tư công và lan tỏa động lực tăng trưởng kinh tế trong giai đoạn mới.

Tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ UBND TP lần thứ ba (mở rộng), khóa I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 ngày 10/4, ông Nguyễn Thanh Toàn, Phó Giám đốc Sở Tài chính TP.HCM cho biết, Sở đã phối hợp với các Sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan và chủ đầu tư tập trung triển khai đồng bộ, rút ngắn tối đa thời gian thực hiện thủ tục nhưng vẫn bảo đảm tuân thủ quy định pháp luật hiện hành, phấn đấu đủ điều kiện khởi công trong dịp 30/4/2026.

Cụ thể, 7 dự án dự kiến khởi công, động thổ gồm:

Dự án Quảng trường trung tâm và Trung tâm hành chính TP tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm, tổng mức đầu tư khoảng 31.500 tỷ đồng;

Dự án Công viên cảnh quan Bến Nhà Rồng - Khánh Hội, tổng mức đầu tư khoảng 20.100 tỷ đồng;

Dự án tuyến đường sắt Bến Thành - Thủ Thiêm, tổng mức đầu tư khoảng 46.300 tỷ đồng;

Dự án cao tốc đô thị Hồ Tràm - Cảng hàng không quốc tế Long Thành, tổng mức đầu tư khoảng 44.600 tỷ đồng;

Dự án Khu đô thị Đại học Quốc tế tại Hóc Môn, tổng mức đầu tư khoảng 59.000 tỷ đồng;

Dự án Cảng tổng hợp container Cái Mép Hạ, tổng mức đầu tư khoảng 50.800 tỷ đồng;

Dự án Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ, tổng mức đầu tư khoảng 128.872 tỷ đồng.

Dự án Công viên cảnh quan Bến Nhà Rồng - Khánh Hội, tổng mức đầu tư khoảng 20.100 tỷ đồng - Ảnh: T.H

Theo ông Nguyễn Thanh Toàn, đây là các dự án lớn, có ý nghĩa quan trọng, đóng góp vào sự phát triển của TP.HCM; đã được Ban Thường vụ Thành ủy, UBND TP.HCM chỉ đạo sát sao, quyết tâm triển khai với tinh thần tập trung cao độ.

Ông Toàn cũng cho biết, cơ chế đặc thù theo Nghị quyết 260 của Quốc hội đã được phát huy hiệu quả đối với các dự án lớn đầu tiên triển khai tại TP.HCM. Sau dự án Trung tâm Thể dục thể thao Rạch Chiếc, dự án Quảng trường trung tâm và Trung tâm hành chính TP sẽ tiếp tục được triển khai, góp phần chỉnh trang đô thị, phát triển không gian trung tâm hiện đại, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Dự án Quảng trường trung tâm và Trung tâm hành chính TP tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm - Ảnh: C.T

Đặc biệt, dự án Công viên cảnh quan Bến Nhà Rồng - Khánh Hội là công trình có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, gắn với giáo dục truyền thống lịch sử, văn hóa dân tộc, tái hiện quá trình hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Công trình dự kiến hoàn thành vào dịp Quốc khánh 2/9/2026, thể hiện trách nhiệm, tình cảm và cam kết của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP.HCM.

“Việc đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị và tổ chức khởi công đồng loạt các dự án không chỉ mang ý nghĩa chính trị sâu sắc mà còn góp phần khơi thông nguồn lực xã hội, thúc đẩy giải ngân đầu tư công, kích hoạt đầu tư tư nhân, tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ cho tăng trưởng kinh tế TP.HCM năm 2026 và các năm tiếp theo”, đại diện Sở Tài chính cho hay.

TP.HCM gấp rút hoàn thiện chính sách để kịp miễn phí vé xe buýt dịp 30/4

VOV.VN - TP.HCM đang gấp rút hoàn thiện chính sách miễn phí vé xe buýt trên 135 tuyến cho người dân, dự kiến triển khai dúng dịp 30/4 - 1/5. Đây không chỉ là một chính sách an sinh xã hội đầy tính nhân văn, mà còn hướng tới thói quen sử dụng phương tiện công cộng, góp phần hạn chế ùn tắc và ô nhiễm môi trường đô thị.

Hà Khánh - CTV Ngọc Nhiên/VOV-TP.HCM
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Nhiều “điểm nóng” về trật tự đô thị tại ở TP.HCM có chuyển biến rõ rệt

VOV.VN - Sau một tháng thí điểm mô hình Công an cấp xã đảm bảo trật tự đô thị, Công an TP.HCM ghi nhận nhiều chuyển biến tại các điểm nóng. Mô hình hướng đến giải pháp căn cơ, kết hợp quản lý và ứng dụng công nghệ nhằm hạn chế vi phạm, đảm bảo trật tự đô thị bền vững.

Luật đô thị đặc biệt: “Chìa khóa” mở không gian phát triển TP.HCM

VOV.VN - Những “cơ chế đặc thù” từ các nghị quyết của Quốc hội vẫn chưa đủ và yêu cầu phải có một Luật Đô thị đặc biệt cho TP.HCM trở nên cấp thiết.

Đường sắt tăng chuyến dịp lễ 30/4, đã bán hơn 44.000 vé

VOV.VN - Ngành đường sắt tăng cường nhiều chuyến tàu Bắc- Nam và tàu khu đoạn từ 24/4 đến 3/5 nhằm phục vụ nhu cầu đi lại dịp lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4 - 1/5. Đến nay, hơn 44.200 vé đã được bán ra.

CÔNG NGHỆ
Ô tô
XÃ HỘI
THỂ THAO
PHÁP LUẬT
THỊ TRƯỜNG
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
Doanh nghiệp
Giá vàng
PODCAST
Bất Động sản
Khởi nghiệp