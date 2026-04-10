TP.HCM khởi công 7 dự án trọng điểm dịp 30/4, tổng vốn hơn 380.000 tỷ đồng

Tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ UBND TP lần thứ ba (mở rộng), khóa I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 ngày 10/4, ông Nguyễn Thanh Toàn, Phó Giám đốc Sở Tài chính TP.HCM cho biết, Sở đã phối hợp với các Sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan và chủ đầu tư tập trung triển khai đồng bộ, rút ngắn tối đa thời gian thực hiện thủ tục nhưng vẫn bảo đảm tuân thủ quy định pháp luật hiện hành, phấn đấu đủ điều kiện khởi công trong dịp 30/4/2026.

Cụ thể, 7 dự án dự kiến khởi công, động thổ gồm:

Dự án Quảng trường trung tâm và Trung tâm hành chính TP tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm, tổng mức đầu tư khoảng 31.500 tỷ đồng;

Dự án Công viên cảnh quan Bến Nhà Rồng - Khánh Hội, tổng mức đầu tư khoảng 20.100 tỷ đồng;

Dự án tuyến đường sắt Bến Thành - Thủ Thiêm, tổng mức đầu tư khoảng 46.300 tỷ đồng;

Dự án cao tốc đô thị Hồ Tràm - Cảng hàng không quốc tế Long Thành, tổng mức đầu tư khoảng 44.600 tỷ đồng;

Dự án Khu đô thị Đại học Quốc tế tại Hóc Môn, tổng mức đầu tư khoảng 59.000 tỷ đồng;

Dự án Cảng tổng hợp container Cái Mép Hạ, tổng mức đầu tư khoảng 50.800 tỷ đồng;

Dự án Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ, tổng mức đầu tư khoảng 128.872 tỷ đồng.

Theo ông Nguyễn Thanh Toàn, đây là các dự án lớn, có ý nghĩa quan trọng, đóng góp vào sự phát triển của TP.HCM; đã được Ban Thường vụ Thành ủy, UBND TP.HCM chỉ đạo sát sao, quyết tâm triển khai với tinh thần tập trung cao độ.

Ông Toàn cũng cho biết, cơ chế đặc thù theo Nghị quyết 260 của Quốc hội đã được phát huy hiệu quả đối với các dự án lớn đầu tiên triển khai tại TP.HCM. Sau dự án Trung tâm Thể dục thể thao Rạch Chiếc, dự án Quảng trường trung tâm và Trung tâm hành chính TP sẽ tiếp tục được triển khai, góp phần chỉnh trang đô thị, phát triển không gian trung tâm hiện đại, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Đặc biệt, dự án Công viên cảnh quan Bến Nhà Rồng - Khánh Hội là công trình có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, gắn với giáo dục truyền thống lịch sử, văn hóa dân tộc, tái hiện quá trình hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Công trình dự kiến hoàn thành vào dịp Quốc khánh 2/9/2026, thể hiện trách nhiệm, tình cảm và cam kết của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP.HCM.

“Việc đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị và tổ chức khởi công đồng loạt các dự án không chỉ mang ý nghĩa chính trị sâu sắc mà còn góp phần khơi thông nguồn lực xã hội, thúc đẩy giải ngân đầu tư công, kích hoạt đầu tư tư nhân, tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ cho tăng trưởng kinh tế TP.HCM năm 2026 và các năm tiếp theo”, đại diện Sở Tài chính cho hay.