Tập trung phát triển nguyên liệu gạo vùng Tứ giác Long Xuyên

Sáng nay (24/7), tại xã Kiên Bình, huyện Kiên Lương, Kiên Giang, Bộ NN&PTNT tổ chức Hội nghị triển khai thi công xây lắp hợp phần 3 Đầu tư kết cấu hạ tầng hỗ trợ HTX phát triển vùng nguyên liệu gạo vùng Tứ giác Long Xuyên. Hợp phần 3 được chủ đầu tư là Ban Quản lý các dự án nông nghiệp triển khai đấu thầu tháng 5/2023, trao thầu tháng 7/2023 gồm 1 gói thầu xây lắp với giá trị thực hiện khoảng 77 tỷ đồng, vốn ngân sách nhà nước do Bộ NN&PTNT quản lý.

Mục tiêu đầu tư của hợp phần 3 dự án nhằm hình thành vùng sản xuất nguyên liệu lúa gạo quy mô hàng hóa tập trung, hiện đại, ứng dụng công nghệ cao tại các HTX; thúc đẩy mối liên kết giữa vùng nguyên liêu tập trung với các DN chế biến, tiêu thụ. Phát triển vùng sản xuất nguyên liệu lúa gạo trên 19.600 ha, trong đó, Kiên Giang khoảng 5.200 ha và An Giang khoảng 14.400 ha, xây dựng nông thôn mới ở vùng Tứ giác Long Xuyên, cùng với phát triển và nâng cao vai trò và hiệu quả hoạt động của các HTX nông nghiệp trong chuỗi giá trị lúa gạo. Đáp ứng yêu cầu về mặt chất lượng và giảm giá thành sản phẩm nguyên liệu lúa gạo, phục vụ chế biến và xuất khẩu, tăng thu nhập, góp phần cải thiện đời sống của người dân địa phương.

Lễ khởi công xây lắp hợp phần 3 đầu tư kết cấu hạ tầng hỗ trợ HTX phát triển vùng nguyên liệu gạo.

Theo đó, công trình sẽ đầu tư 5 tuyến đường giao thông kết nối vùng nguyên liệu với các trục giao thông chính, có tổng chiều dài 35,1km cho 2 tỉnh Kiên Giang, An Giang và xây dựng mới 5 trạm bơm kết hợp cống điều tiết đảm bảo tưới, tiêu cho khoảng 2.000ha lúa của huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang. Tỉnh Kiên Giang được đầu tư xây dựng 3 tuyến đường, tổng chiều dài 18,39km gồm đường giao thông bờ tây kênh T5 (đường Võ Văn Kiệt), đường bờ kênh T9 -Kiên Bình và 4 cầu giao thông nằm trên tuyến đường giao thông phía bờ Tây kênh T5. Tỉnh An Giang được đầu tư 2 tuyến đường, tổng chiều dài 16,70km gồm tuyến đường bờ Nam kênh Phú Tuyến 1 dài khoảng 3,3km và tuyến đường đê rênh ranh Thoại Sơn - Tri Tôn.

Đây cũng là công trình xây dựng phục vụ nông nghiệp, với mục tiêu tạo nên hệ thống hạ tầng giao thông nội đồng, kết hợp giao thông nông thôn triển khai cho bà con nhân dân tại 2 tỉnh Kiên Giang và An Giang. Tuyến đường kết nối với các tiểu vùng của các xã, huyện trong tỉnh, góp phần thúc đẩy việc thông thương, vận chuyển nông sản được thông suốt, tăng giá trị sản xuất nông nghiệp.

Ông Lê Quốc Anh, Phó chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang cho rằng, việc đầu tư cơ sở hạ tầng trong vùng Tứ giác Long Xuyên là hết sức cần thiết, đặc biệt là thi công xây lắp 3 hợp phần và kênh T5 của Kiên Giang, sẽ tạo điều kiện thuận lợi to lớn cho phát triển nông nghiệp và tiêu thụ sản phẩm, giao thương hàng hoá cũng như nhà đầu tư tái đầu tư các khu chế xuất.

Kiên Giang và An Giang tạo nên hệ thống hạ tầng giao thông nội đồng kết hợp giao thông nông thôn.

Phát biểu tại hội nghị, ông Trần Thanh Nam, Thứ trưởng Bộ NN&PTNTcho biết, dự án được đầu tư theo mô hình xây dựng vùng sản xuất nguyên liệu lúa gạo quy mô hàng hóa tập trung, hiện đại, ứng dụng công nghệ tiên tiến trên cơ sở liên kết bền vững giữa các hợp tác xã với các DN chế biến, xuất khẩu nhằm thúc đẩy nhanh, hiệu quả và bền vững quá trình cơ cấu lại ngành nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới ở vùng Tứ giác Long Xuyên. Công trình được xây dựng với mục tiêu tạo nên hệ thống hạ tầng giao thông nội đồng kết hợp giao thông nông thôn, góp phần thúc đẩy việc thông thương, vận chuyển nông sản được thông suốt, tăng giá trị sản xuất nông nghiệp.

“Đây sẽ được coi là buổi khởi động của toàn bộ dự án, bởi sau lễ khởi công hôm nay, các hợp phần khác cũng sẽ được triển khai. Bộ NN&PTNT đã xác định nhiều năm qua tập trung đầu tư vào các vùng nguyên liệu đạt chuẩn để đảm bảo lưu thông trong nước và xuất khẩu. Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Bộ NN&PTNT nhằm đảm bảo chất lượng và nâng cao giá trị cạnh tranh của nông sản”, Thứ trưởng Trần Thanh Nam nêu rõ.

Dịp này, Bộ NN&PTNT cũng trao 4 căn nhà tình nghĩa, mỗi căn trị giá 50 triệu đồng cho huyện Kiên Lương, huyện Hòn Đất tỉnh Kiên Giang, huyện Tri Tôn, huyện Thoại Sơn tỉnh An Giang. Ngay sau hội nghị, Thứ trưởng Trần Thanh Nam cùng lãnh đạo các tỉnh Kiên Giang, An Giang động thổ khởi công dự án đầu tư kết cấu hạ tầng hỗ trợ hợp tác xã phát triển vùng nguyên liệu gói thầu GT14A - thi công các hạng mục công trình và thiết bị hợp phần 3 tại tỉnh An Giang và Kiên Giang.