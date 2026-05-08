Tây Bắc TP.HCM: Cơ hội cho những nhà đầu tư từng bỏ lỡ

Bài học “triệu đô” từ khu Đông: Khi hạ tầng “vẽ” lại bản đồ giá trị

Cách đây hơn một thập kỷ, những vùng đất như Quận 2 hay Quận 9 (cũ) vẫn chỉ là vùng ven xa xôi trong nhận thức của người dân TP.HCM. Nhưng khi nhìn vào những con số thực tế có thể thấy khu Đông đã thay đổi “chóng mặt”.

Khu Đông là minh chứng sống động cho việc hạ tầng giao thông đi trước mở đường, biến những vùng đất tiềm năng trở thành tâm điểm thịnh vượng của TP.HCM (Ảnh: Quỳnh Danh)

Năm 2014, giá đất tại đường Tây Hòa hay khu vực Phước Long A chỉ nằm ở ngưỡng 15-18 triệu đồng/m². Ngay cả những dự án được quy hoạch bài bản như An Thiên Lý trên đường Dương Đình Hội lúc bấy giờ cũng chỉ dao động quanh mức 16-20 triệu đồng/m². Bước ngoặt xảy ra khi cao tốc Long Thành - Dầu Giây và tuyến Metro số 1 được triển khai và đi vào vận hành. Hạ tầng ngay lập tức biến những cánh đồng lau sậy thành đại lộ, biến luôn khoảng cách tâm lý thành lợi thế giao thương. Đến năm 2026, mặt bằng giá tại những vị trí này đã chạm ngưỡng 120-160 triệu đồng/m² - tăng gấp 8-10 lần chỉ sau một thập kỷ.

Ông Trần Minh Hưng (TP.HCM), một nhà đầu tư kỳ cựu từng “trúng lớn” với đất nền phía Đông từ những ngày đầu, chia sẻ: “Năm 2015, khi tôi rủ bạn bè mua đất ở Quận 9, ai cũng chê xa, chê vắng, bao giờ mới lời. Nhưng giờ thì sao? 3 lô đất tôi mua khi đó đều đã lời gấp 5-7 lần. Những người chê xa năm ấy giờ muốn mua cũng chẳng còn cơ hội.”

Giải mã sức nóng của bất động sản khu Đông TP.HCM, Knight Frank Vietnam đánh giá: với sự phát triển nhanh chóng của cơ sở hạ tầng, đặc biệt là tuyến Metro số 1, nhu cầu nhà ở tại đây gia tăng đáng kể. “Đây là động lực tăng trưởng cho toàn bộ thị trường bất động sản”, Knight Frank Vietnam nhận định.

Tây Bắc TP.HCM: Động lực bứt phá từ hạ tầng “tỷ đô” và siêu đô thị hạt nhân

Một chuyên gia quy hoạch đô thị nhận định, sự khác biệt lớn nhất giữa Tây Bắc hiện tại và khu Đông năm xưa nằm ở tốc độ và quy mô đầu tư. Nếu khu Đông phát triển theo từng giai đoạn, thì Tây Bắc được “bơm” đồng loạt nhiều dự án hạ tầng chiến lược cùng lúc.

Phân vùng Tây Bắc - cực phát triển tri thức và công nghệ mới trong chiến lược đa trung tâm của TP.HCM

Tại đây, Vành đai 3 thông xe vào cuối năm nay sẽ phá thế độc đạo của Quốc lộ 22, giúp những chuyến xe từ Tây Bắc vào trung tâm TP.HCM rút ngắn xuống chỉ còn 25-30 phút.

Còn nếu ví trung tâm Sài Gòn là trái tim, thì Metro số 2 chính là động mạch chủ đưa dòng máu tri thức và kinh tế về phía Tây Bắc chỉ trong 22 phút di chuyển. Khoảng cách giờ đây không còn được tính bằng kilomet, mà bằng những phút thư thái bên trong toa tàu sạch sẽ, êm ái.

Bên cạnh đó, hành lang kinh tế xuyên biên giới được khơi thông qua cao tốc TP.HCM - Mộc Bài và Quốc lộ 22 mở rộng, sẽ biến nơi đây thành cửa ngõ giao thương nhộn nhịp nhất của cả vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. “Quy luật bất biến là hạ tầng đi trước mở đường, giá trị bất động sản sẽ bùng nổ theo sau. Khi Vành đai 3 thành hình, metro số 2 hoạt động thì ranh giới giữa 'vùng ven' và 'nội đô' sẽ bị xóa nhòa. Mức giá vùng trũng hiện tại cũng chẳng còn”, ông Hưng nhận định.

Metro số 2, cao tốc Mộc Bài cùng Vành đai 3 sẽ là huyết mạch chiến lược, kích hoạt dòng vốn đầu tư đổ về “vùng trũng giá” cuối cùng tại Tây Bắc TP.HCM.

Tuy nhiên, trong bất kỳ một cuộc chuyển mình lịch sử nào, cũng cần một nhân tố đóng vai trò “ngòi nổ”. Tại khu Tây Bắc, vai trò đó đang được đặt lên Vinhomes Sài Gòn Park - siêu đô thị hơn 1.000 ha, lớn nhất khu vực, vừa được Vingroup khởi công.

Ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TP.HCM (HoREA), đồng tình rằng Tây Bắc có nhiều lợi thế tự nhiên về địa hình và hưởng lợi từ hạ tầng lớn đang được đầu tư. Song theo ông, sự khác biệt lớn nhất nằm ở sự xuất hiện của những nhà phát triển có năng lực thực thi vượt trội.

“Khi một 'sếu đầu đàn' có năng lực quản trị và triển khai dự án đẳng cấp quốc tế vào cuộc, họ không chỉ tạo ra một dự án đơn lẻ mà còn kích hoạt cả một vùng kinh tế. Với lịch sử 'đi đến đâu biến đất thành vàng đến đó' của Vingroup, tôi tin đây chính là thời điểm không thể tốt hơn để Tây Bắc thực sự tỏa sáng”, ông Châu nhận định.

Vinhomes Sài Gòn Park được xem là hạt nhân kích hoạt cực tăng trưởng Tây Bắc, tái định vị giá trị bất động sản cả khu vực.

Là quỹ đất liền khối lớn nhất TP.HCM còn sót lại và được quy hoạch bài bản, dự án này được ví như một thỏi nam châm cực mạnh, không chỉ hút dòng người từ trung tâm về định cư, mà còn hút luôn dòng vốn khổng lồ từ các nhà đầu tư tiềm lực mạnh.

Bà Trần Thu Hà, Giám đốc một công ty tư vấn bất động sản, giải thích hiện tượng này: “Khi lõi trung tâm đã bão hòa, giá bất động sản phía Đông đã chạm trần, dòng vốn sẽ tự nhiên tìm về những vùng trũng còn dư địa phát triển. Khi hạ tầng về đích, giá bất động sản ở vùng ngoại vi sẽ nhanh chóng điều chỉnh, tiệm cận giá vùng lõi theo nguyên tắc bình thông nhau”.

Còn theo ông Hưng, khu Đông mười năm trước chính là hình ảnh phản chiếu của Tây Bắc TP.HCM hôm nay. Bài học “triệu đô” ấy vẫn còn nguyên giá trị. “Đừng đo cơ hội bằng kilomet, hãy đo bằng tầm nhìn hạ tầng. Nếu đã lỡ nhịp với phía Đông, thì Tây Bắc hiện tại chính là cơ hội cuối cùng để không phải thốt lên câu "giá như" thêm một lần nữa”, nhà đầu tư kỳ cựu đúc kết.