Tây Ninh dành hơn 711 tỷ đồng phát triển lâm nghiệp giai đoạn 2026-2030

Trong tổng nguồn kinh phí trên, ngân sách Nhà nước chiếm 634,937 tỷ đồng; nguồn thu từ dịch vụ môi trường rừng 5,725 tỷ đồng và các nguồn vốn hợp pháp khác 71,187 tỷ đồng. Nguồn lực được ưu tiên cho công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; phòng cháy, chữa cháy rừng; xây dựng hạ tầng lâm nghiệp, chuyển đổi số và nâng cao năng lực quản lý ngành.

Tây Ninh đang quản lý, bảo vệ hơn 100.000ha rừng, gồm 35.099,03ha rừng đặc dụng, 32.609,19ha rừng phòng hộ và 32.383,18ha rừng sản xuất

Theo kế hoạch, đến năm 2030, Tây Ninh phấn đấu duy trì tỷ lệ che phủ rừng 9,74%; trồng mới 550ha rừng, chăm sóc 3.032 lượt ha, khoanh nuôi xúc tiến tái sinh tự nhiên 1.430 lượt ha và bảo vệ 426.642 lượt ha rừng. Tỉnh cũng đặt mục tiêu trồng 1 triệu cây phân tán từ nguồn ngân sách và xã hội hóa, đồng thời tăng nguồn thu từ dịch vụ môi trường rừng bình quân 5% mỗi năm.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm là đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số trong quản lý lâm nghiệp. Tây Ninh sẽ sử dụng công nghệ viễn thám, ảnh vệ tinh, thiết bị bay không người lái (UAV), WebGIS và trí tuệ nhân tạo (AI) để theo dõi diễn biến rừng, quản lý đất lâm nghiệp, cảnh báo sớm nguy cơ cháy rừng và hỗ trợ phát hiện vi phạm.

Tỉnh cũng sẽ xây dựng cơ sở dữ liệu lâm nghiệp tập trung, số hóa hồ sơ quản lý rừng, giao đất, giao rừng và kết nối với cơ sở dữ liệu lâm nghiệp quốc gia.

Giai đoạn 2026-2030, Tây Ninh tiếp tục thực hiện chủ trương đóng cửa rừng tự nhiên, không khai thác gỗ từ rừng tự nhiên; đẩy mạnh phục hồi rừng, phát triển chứng chỉ quản lý rừng bền vững, cấp mã số rừng trồng và truy xuất nguồn gốc lâm sản.

Tây Ninh dự kiến bố trí hơn 711,849 tỷ đồng thực hiện Kế hoạch phát triển lâm nghiệp giai đoạn 2026-2030

Hiện tỉnh quản lý, bảo vệ hơn 100.000ha rừng, gồm 35.099,03ha rừng đặc dụng, 32.609,19ha rừng phòng hộ và 32.383,18ha rừng sản xuất. Tây Ninh định hướng phát triển du lịch sinh thái, nghiên cứu khoa học, bảo tồn đa dạng sinh học, thị trường carbon rừng và ngành chế biến lâm sản theo hướng hiện đại, bền vững.