中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Tây Ninh tăng cường biện pháp bảo vệ rừng trước cảnh báo cháy cấp 5

Thứ Sáu, 19:13, 24/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Trước cảnh báo cháy rừng cấp 5 - mức cao nhất, cực kỳ nguy hiểm, Tây Ninh đang đồng loạt siết chặt các biện pháp bảo vệ hơn 100.000 ha rừng. Từ tăng cường tuần tra, trực 24/24h đến kiểm soát đốt đồng và ứng dụng phối hợp liên ngành, tỉnh chủ động giữ rừng "từ sớm, từ xa”, không để cháy lan rộng trong cao điểm.

Mùa khô 2026 được dự báo khắc nghiệt, nền nhiệt cao kéo dài khiến nguy cơ cháy rừng tại Tây Ninh tăng vọt lên mức cực kỳ nguy hiểm, cao nhất trong thang cảnh báo. Trong bối cảnh đó, địa phương đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp mạnh nhằm bảo vệ an toàn hơn 100.000 ha rừng và đất lâm nghiệp.

Theo Chi cục Kiểm lâm Tây Ninh, toàn tỉnh hiện có hơn 100.091 ha đất quy hoạch phát triển rừng, trong đó diện tích có rừng đạt hơn 85.000 ha. Đáng chú ý, vẫn còn gần 14.800 ha đất trống, khu vực tiềm ẩn nguy cơ cháy cao trong mùa khô. Tỷ lệ che phủ rừng năm 2025 đạt 9,61%, phản ánh nỗ lực lớn nhưng cũng đặt ra yêu cầu tiếp tục nâng cao chất lượng rừng trong điều kiện thời tiết ngày càng cực đoan.

tay ninh tang cuong bien phap bao ve rung truoc canh bao chay cap 5 hinh anh 1
Lực lượng chức năng chủ động tham mưu, triển khai hàng loạt biện pháp phòng cháy, chữa cháy (Ảnh T.T)

Trước áp lực đó, ngành kiểm lâm đã chủ động tham mưu, triển khai hàng loạt biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR). Ngay từ đầu mùa khô, 29 lượt kiểm tra thực địa được tổ chức tại các đơn vị chủ rừng, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những điểm yếu trong công tác phòng cháy.

Trong cao điểm, lực lượng kiểm lâm duy trì trực 24/24 giờ, tăng cường tuần tra tại các khu vực trọng điểm, đặc biệt là vùng giáp biên giới và các khu rừng có nguy cơ cháy cao. Công tác kiểm tra, hướng dẫn chủ rừng xử lý thực bì đúng quy trình được siết chặt, nhằm hạn chế tối đa nguồn vật liệu cháy, yếu tố dễ kích hoạt các vụ cháy lớn.

Cùng với đó, phương tiện, thiết bị chữa cháy luôn được duy tu, vận hành sẵn sàng. Khi xảy ra sự cố, lực lượng chức năng nhanh chóng tiếp cận hiện trường, xử lý theo phương châm “4 tại chỗ”, kịp thời khống chế, không để cháy lan.

Điểm đáng chú ý là sự phối hợp liên ngành ngày càng chặt chẽ giữa kiểm lâm, chính quyền địa phương, lực lượng quân sự, biên phòng và các chủ rừng. Tại các khu vực rừng trọng điểm, quy chế phối hợp được triển khai hiệu quả, giúp nâng cao khả năng phản ứng nhanh và kiểm soát rủi ro.

tay ninh tang cuong bien phap bao ve rung truoc canh bao chay cap 5 hinh anh 2
Các đơn vị bảo vệ rừng trực 24/24h, tăng cường tuần tra (Ảnh T.T) 

Đặc biệt, ở các vùng rừng xen kẽ đất nông nghiệp, nơi tiềm ẩn nguy cơ cháy lan từ việc đốt đồng sau thu hoạch, lực lượng chức năng tăng cường kiểm soát, tuyên truyền và xử lý vi phạm. Tại Khu rừng văn hóa - lịch sử Núi Bà Đen, công tác cảnh báo, hướng dẫn du khách cũng được đẩy mạnh nhằm nâng cao ý thức cộng đồng.

Vừa qua địa phương ghi nhận 2 vụ cháy rừng trồng, đều được xử lý kịp thời, không gây thiệt hại lớn. Trong đó, một vụ tại Vườn Quốc gia Lò Gò - Xa Mát đã bị xử phạt nghiêm và buộc trồng lại rừng. Ngoài ra, một số trường hợp cháy nhẹ do xử lý thực bì sớm cũng được khống chế nhanh, không để lan rộng.

luc_luong_chuc_nang_don_dep_cac_nguon_de_bat_lua_trong_rung.jpg

Lập chốt trên các lối đi, ngăn người dân đưa mồi lửa vào rừng tại Quảng Trị

VOV.VN - Trước nguy cơ cháy rừng gia tăng do thời tiết nắng nóng, tỉnh Quảng Trị đã triển khai đồng bộ các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng. Tinh Quảng Trị ưu tiên phòng ngừa từ sớm, không để người dân đưa các mồi lửa vào rừng, lực lượng chức năng túc trực địa bàn kịp thời ứng phó nếu xảy ra sự cố.

Nguyễn Quang/VOV-TP.HCM
Tag: cảnh báo cháy rừng cấp 5 tây ninh bảo vệ rừng
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Chủ động phòng chống cháy rừng cho gần 1 triệu ha tại Gia Lai

VOV.VN - Tại Gia Lai, giữa cao điểm nắng nóng mùa khô, nguy cơ cháy rừng luôn ở mức rất cao khi toàn tỉnh hiện có gần 1 triệu ha rừng, trải rộng trên địa bàn lớn.

Chủ động phòng chống cháy rừng cho gần 1 triệu ha tại Gia Lai

Chủ động phòng chống cháy rừng cho gần 1 triệu ha tại Gia Lai

VOV.VN - Tại Gia Lai, giữa cao điểm nắng nóng mùa khô, nguy cơ cháy rừng luôn ở mức rất cao khi toàn tỉnh hiện có gần 1 triệu ha rừng, trải rộng trên địa bàn lớn.

Bảo vệ rừng bằng công nghệ số tại Sơn La

VOV.VN - Cùng với việc bám rừng, bám địa bàn, lực lượng Kiểm lâm Sơn La đã chủ động ứng dụng công nghệ số, đưa hoạt động tuần tra, kiểm soát, bảo vệ rừng lên “không gian mạng”. Việc chuyển đổi số không chỉ giúp nâng cao độ chính xác, minh bạch trong quản lý tài nguyên rừng, mà còn kịp thời phát hiện, xử lý các nguy cơ

Bảo vệ rừng bằng công nghệ số tại Sơn La

Bảo vệ rừng bằng công nghệ số tại Sơn La

VOV.VN - Cùng với việc bám rừng, bám địa bàn, lực lượng Kiểm lâm Sơn La đã chủ động ứng dụng công nghệ số, đưa hoạt động tuần tra, kiểm soát, bảo vệ rừng lên “không gian mạng”. Việc chuyển đổi số không chỉ giúp nâng cao độ chính xác, minh bạch trong quản lý tài nguyên rừng, mà còn kịp thời phát hiện, xử lý các nguy cơ

Nắng nóng gay gắt cục bộ, Sơn La tăng cường phòng, chống cháy rừng

VOV.VN - Tỉnh Sơn La đang đối mặt với tình trạng nắng nóng và nắng nóng gay gắt cục bộ, nguy cơ cháy nổ cao.

Nắng nóng gay gắt cục bộ, Sơn La tăng cường phòng, chống cháy rừng

Nắng nóng gay gắt cục bộ, Sơn La tăng cường phòng, chống cháy rừng

VOV.VN - Tỉnh Sơn La đang đối mặt với tình trạng nắng nóng và nắng nóng gay gắt cục bộ, nguy cơ cháy nổ cao.

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục