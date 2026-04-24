Tây Ninh tăng cường biện pháp bảo vệ rừng trước cảnh báo cháy cấp 5

Mùa khô 2026 được dự báo khắc nghiệt, nền nhiệt cao kéo dài khiến nguy cơ cháy rừng tại Tây Ninh tăng vọt lên mức cực kỳ nguy hiểm, cao nhất trong thang cảnh báo. Trong bối cảnh đó, địa phương đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp mạnh nhằm bảo vệ an toàn hơn 100.000 ha rừng và đất lâm nghiệp.

Theo Chi cục Kiểm lâm Tây Ninh, toàn tỉnh hiện có hơn 100.091 ha đất quy hoạch phát triển rừng, trong đó diện tích có rừng đạt hơn 85.000 ha. Đáng chú ý, vẫn còn gần 14.800 ha đất trống, khu vực tiềm ẩn nguy cơ cháy cao trong mùa khô. Tỷ lệ che phủ rừng năm 2025 đạt 9,61%, phản ánh nỗ lực lớn nhưng cũng đặt ra yêu cầu tiếp tục nâng cao chất lượng rừng trong điều kiện thời tiết ngày càng cực đoan.

Trước áp lực đó, ngành kiểm lâm đã chủ động tham mưu, triển khai hàng loạt biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR). Ngay từ đầu mùa khô, 29 lượt kiểm tra thực địa được tổ chức tại các đơn vị chủ rừng, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những điểm yếu trong công tác phòng cháy.

Trong cao điểm, lực lượng kiểm lâm duy trì trực 24/24 giờ, tăng cường tuần tra tại các khu vực trọng điểm, đặc biệt là vùng giáp biên giới và các khu rừng có nguy cơ cháy cao. Công tác kiểm tra, hướng dẫn chủ rừng xử lý thực bì đúng quy trình được siết chặt, nhằm hạn chế tối đa nguồn vật liệu cháy, yếu tố dễ kích hoạt các vụ cháy lớn.

Cùng với đó, phương tiện, thiết bị chữa cháy luôn được duy tu, vận hành sẵn sàng. Khi xảy ra sự cố, lực lượng chức năng nhanh chóng tiếp cận hiện trường, xử lý theo phương châm “4 tại chỗ”, kịp thời khống chế, không để cháy lan.

Điểm đáng chú ý là sự phối hợp liên ngành ngày càng chặt chẽ giữa kiểm lâm, chính quyền địa phương, lực lượng quân sự, biên phòng và các chủ rừng. Tại các khu vực rừng trọng điểm, quy chế phối hợp được triển khai hiệu quả, giúp nâng cao khả năng phản ứng nhanh và kiểm soát rủi ro.

Đặc biệt, ở các vùng rừng xen kẽ đất nông nghiệp, nơi tiềm ẩn nguy cơ cháy lan từ việc đốt đồng sau thu hoạch, lực lượng chức năng tăng cường kiểm soát, tuyên truyền và xử lý vi phạm. Tại Khu rừng văn hóa - lịch sử Núi Bà Đen, công tác cảnh báo, hướng dẫn du khách cũng được đẩy mạnh nhằm nâng cao ý thức cộng đồng.

Vừa qua địa phương ghi nhận 2 vụ cháy rừng trồng, đều được xử lý kịp thời, không gây thiệt hại lớn. Trong đó, một vụ tại Vườn Quốc gia Lò Gò - Xa Mát đã bị xử phạt nghiêm và buộc trồng lại rừng. Ngoài ra, một số trường hợp cháy nhẹ do xử lý thực bì sớm cũng được khống chế nhanh, không để lan rộng.