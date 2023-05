Techcombank đứng đầu bảng xếp hạng “Nơi làm việc xuất sắc nhất Việt Nam 2023”

Techcombank đã được vinh danh vị trí Top1 bảng xếp hạng “Nơi làm việc xuất sắc nhất Việt Nam 2023” dành cho hạng mục doanh nghiệp lớn (trên 1.000 nhân viên), do cơ quan toàn cầu về văn hóa Great Place to Work công bố trung tuần tháng 5/2023. Giải thưởng là ghi nhận xứng đáng với thương hiệu tuyển dụng Techcombank trên hành trình 30 năm không ngừng “kết nối, cộng tác và vun đắp” văn hóa doanh nghiệp, nâng cao chất lượng môi trường làm việc và chế độ phúc lợi của nhân viên.

Để được vinh danh vị trí Quán quân, Techcombank phải vượt qua cả ba vòng lựa chọn khắt khe của tổ chức Great Place to Work, bao gồm chứng nhận “Nơi làm việc Xuất sắc nhất” công bố cuối 2022; hạng mục “Hồ sơ văn hóa” doanh nghiệp đầu 2023, và vòng cuối là bảng xếp “Nơi làm việc xuất sắc nhất Việt Nam” công bố hôm 18.5.2023. Bảng xếp hạng “Nơi làm việc xuất sắc nhất Việt Nam 2023” của Great Place to Work áp dụng cùng tiêu chí đánh giá của Bảng xếp hạng “100 Nơi làm việc xuất sắc nhất Hoa Kỳ”, và “25 Nơi làm việc xuất sắc nhất thế giới” do tạp chí danh tiếng Fortune công bố thường niên từ năm 1998. Bảng xếp hạng là kết quả phân tích chặt chẽ dữ liệu từ các cuộc khảo sát trực tuyến, dựa trên phản hồi của người lao động đại diện cho hơn 100 doanh nghiệp tham gia khảo sát Nơi làm việc xuất sắc do Great Place to Work thực hiện trong năm 2022 tại Việt Nam.

Cùng với việc được vinh danh Top1 “Nơi làm việc Xuất sắc nhất Việt Nam 2023” cho hạng mục doanh nghiệp lớn, cũng như là ngân hàng duy nhất có tên trong bảng xếp hạng này, Techcombank một lần nữa khẳng định vị thế dẫn đầu về đầu tư cho con người, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và môi trường làm việc, ngay cả trong bối cảnh đầy thách thức của nền kinh tế hiện nay.

“Techcombank xây dựng bản sắc văn hóa doanh nghiệp mạnh mẽ xoay quay 5 giá trị cốt lõi của Ngân hàng thông qua nhiều sáng kiến mới, nhằm thực hiện phương châm thương hiệu “Vượt trội hơn mỗi ngày”. Nhân tài là một trong ba trụ cột chiến lược, cùng dữ liệu và công nghệ, được ngân hàng chú trọng để duy trì và thúc đẩy phát triển bền vững. Chiến lược con người tại Techcombank luôn hướng tới việc khơi dậy tiềm năng tối đa của mỗi cán bộ nhân viên, và là tiền đề cho nhiều thành tựu mới dẵn dắt hành trình số hóa ngân hàng”, bà Nikki Đặng - Giám đốc Khối Quản trị Nguồn nhân lực chia sẻ.

Khi trở thành nhân viên của Techcombank, người lao động có thể chọn lựa hướng phát triển nghề nghiệp theo hướng Chuyên môn (Individual Contributor) hoặc theo hướng Quản lý (People Management), để tối ưu hóa tiềm năng cá nhân. Song song, tất cả nhân viên đều được tạo cơ hội như nhau trên hành trình phát triển cùng Techcombank, thông qua các chương trình đào tạo chuyên biệt, huấn luyện 1:1… từ các tổ chức tư vấn hàng đầu thế giới như Franklin Covey, McKinsey…, và các đối tác chiến lược như AWS, Adobe…

Bên cạnh các nỗ lực đào tạo và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nội tại, Techcombank còn khẳng định vị thế tiên phong trong quá trình chiêu mộ nhân tài trong và ngoài nước. Điều này được thể hiện rõ nét qua Chiến dịch Tuyển dụng Nhân tài Quốc tế - Overseas Talent Roadhow được tổ chức tại các trung tâm tài chính – công nghệ hàng đầu thế giới như Singapore, Vương Quốc Anh, Hoa kỳ và sắp tới là Australia nhằm tìm kiếm người Việt tài năng có khát vọng trở về quê hương, cùng Techcombank viết tiếp hành trình chuyển đổi./.