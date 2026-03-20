Tesla muốn mua 2,9 tỷ USD thiết bị sản xuất pin mặt trời từ Trung Quốc

Trước đó, tỉ phú Elon Musk Giám đốc điều hành của Tesla từng tuyên bố năng lượng mặt trời có thể đáp ứng toàn bộ nhu cầu điện năng của Mỹ, bao gồm nhu cầu tăng mạnh từ các trung tâm dữ liệu và công nghệ trí tuệ nhân tạo AI.

Công ty Công nghệ Suzhou Maxwell Technologies, nhà sản xuất thiết bị in lưới lớn nhất thế giới cho ngành pin mặt trời, đang là ứng viên hàng đầu cung cấp máy móc cho dự án và đã nộp hồ sơ xin phép xuất khẩu. Ngoài ra, Công ty Công nghệ năng lượng mới Thâm Quyến (Shenzhen S.C New Energy Technology) và Công ty Công nghệ năng lượng tái tạo Laplace Renewable Energy Technology cũng được coi là những ứng viên cung cấp tiềm năng.

Một phần trong số thiết bị trị giá 2,9 tỷ đô la Mỹ này cần được chính quyền Trung Quốc phê duyệt xuất khẩu. Các công ty được yêu cầu giao hàng trước mùa thu năm nay, nhiều khả năng chuyển đến bang Texas của Mỹ để phục vụ cho Tesla và

Đơn hàng lớn từ Tesla cho thấy thách thức của Mỹ trong việc giảm phụ thuộc vào Trung Quốc. Trong khi ngành thiết bị sản xuất pin mặt trời của Trung Quốc đang dư thừa công suất, thị trường Mỹ lại bị bảo hộ mạnh bởi các mức thuế nhằm hạn chế nhập khẩu tấm pin giá rẻ. Tuy nhiên, thiết bị sản xuất pin mặt trời đã được Mỹ miễn thuế từ năm 2024 vì các nhà sản xuất nội địa không có nguồn thay thế.

Giám đốc điều hành Tesla Elon Musk chỉ trích các rào cản thuế quan khiến chi phí triển khai năng lượng mặt trời tại Mỹ “bị đội lên một cách giả tạo”, trong bối cảnh nhu cầu điện tăng kỷ lục do AI và sản xuất công nghiệp tăng cao.