Tesla muốn mua 2,9 tỷ USD thiết bị sản xuất pin mặt trời từ Trung Quốc

Thứ Sáu, 10:39, 20/03/2026
VOV.VN - Tesla đang xem xét mua lượng thiết bị trị giá khoảng 2,9 tỷ đô la Mỹ từ các nhà cung cấp Trung Quốc để phục vụ dự án sản xuất tấm pin và tế bào năng lượng mặt trời hướng tới cung cấp 100 gigawatt điện năng lượng mặt trời tại Mỹ.

Trước đó, tỉ phú Elon Musk Giám đốc điều hành của Tesla từng tuyên bố năng lượng mặt trời có thể đáp ứng toàn bộ nhu cầu điện năng của Mỹ, bao gồm nhu cầu tăng mạnh từ các trung tâm dữ liệu và công nghệ trí tuệ nhân tạo AI.

Công ty Công nghệ Suzhou Maxwell Technologies, nhà sản xuất thiết bị in lưới lớn nhất thế giới cho ngành pin mặt trời, đang là ứng viên hàng đầu cung cấp máy móc cho dự án và đã nộp hồ sơ xin phép xuất khẩu. Ngoài ra, Công ty Công nghệ năng lượng mới Thâm Quyến (Shenzhen S.C New Energy Technology) và Công ty Công nghệ năng lượng tái tạo Laplace Renewable Energy Technology cũng được coi là những ứng viên cung cấp tiềm năng.

tesla muon mua 2,9 ty usd thiet bi san xuat pin mat troi tu trung quoc hinh anh 1

Một phần trong số thiết bị trị giá 2,9 tỷ đô la Mỹ này cần được chính quyền Trung Quốc phê duyệt xuất khẩu. Các công ty được yêu cầu giao hàng trước mùa thu năm nay, nhiều khả năng chuyển đến bang Texas của Mỹ để phục vụ cho Tesla và

Đơn hàng lớn từ Tesla cho thấy thách thức của Mỹ trong việc giảm phụ thuộc vào Trung Quốc. Trong khi ngành thiết bị sản xuất pin mặt trời của Trung Quốc đang dư thừa công suất, thị trường Mỹ lại bị bảo hộ mạnh bởi các mức thuế nhằm hạn chế nhập khẩu tấm pin giá rẻ. Tuy nhiên, thiết bị sản xuất pin mặt trời đã được Mỹ miễn thuế từ năm 2024 vì các nhà sản xuất nội địa không có nguồn thay thế.

Giám đốc điều hành Tesla Elon Musk chỉ trích các rào cản thuế quan khiến chi phí triển khai năng lượng mặt trời tại Mỹ “bị đội lên một cách giả tạo”, trong bối cảnh nhu cầu điện tăng kỷ lục do AI và sản xuất công nghiệp tăng cao.

Việt Dũng/VOV1
Tag: Elon Musk sản xuất pin mặt trời thiết bị sản xuất pin mặt trời Trung Quốc Suzhou Maxwell Technologies Tesla
BYD bán gấp gần 3 lần xe của Tesla tại châu Âu trong tháng 10/2025
VOV.VN - Trong tháng 10/2025, BYD ghi nhận mức tăng doanh số ngoạn mục tại châu Âu gấp gần 3 lần so với Tesla trong bối cảnh thị trường ô tô mới tại khu vực này đang chứng kiến sự dịch chuyển mạnh sang xe điện và hybrid.

Tesla phê chuẩn gói thù lao khổng lồ lên tới 1.000 tỷ USD cho CEO Elon Musk
Cổ đông Tesla phê chuẩn gói thù lao khổng lồ lên tới 1.000 tỷ USD cho CEO Elon Musk, nhằm giữ chân ông dẫn dắt công ty trong chiến lược phát triển AI và robot.

Tỷ phú Elon Musk sẽ nhận 878 tỷ USD từ Tesla
VOV.VN - Các cổ đông của Tesla đã đồng ý chi trả khoản tiền 878 tỷ USD cho tỷ phú Elon Musk trong thập kỷ tới, thể hiện sự ủng hộ đối với tầm nhìn của ông về việc biến công ty xe điện này trở thành một tập đoàn hàng đầu trong lĩnh vực robot và trí tuệ nhân tạo.

