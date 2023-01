Tết ấm no ở vùng trồng gấc

VOV.VN - Càng cận Tết, giá trái gấc đang trồng tại Long An càng tăng. Giá tăng một phần do người tiêu dùng có nhu cầu mua gấc để dùng ngày Tết, nhưng phần lớn hơn do nhiều doanh nghiệp trong và ngoài nước cũng đang muốn mua gấc để làm mỹ phẩm, dược phẩm.