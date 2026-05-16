Thái Lan: Nợ xấu tăng vọt, cảnh báo rủi ro kinh tế

Theo Ngân hàng Trung ương Thái Lan (BoT), nợ xấu hiện ở mức cao nhất trong nhiều năm, tập trung vào các khoản cho vay mua ô tô và tín dụng tiêu dùng. Nhóm nợ “chớm xấu” (SML) cũng tăng nhanh, phản ánh áp lực tài chính lớn đối với các hộ gia đình thu nhập thấp và trung bình. Nợ hộ gia đình đã vượt hơn 90% GDP - mức cao nhất khu vực, làm hạn chế khả năng chi tiêu và phục hồi kinh tế.

Chính phủ Thái Lan và BoT đang khuyến khích ngân hàng thương mại tiếp tục tái cơ cấu nợ

Các chuyên gia kinh tế cho rằng, tình trạng này bắt nguồn từ chi phí sinh hoạt cao, lãi suất duy trì ở mức cao để kiểm soát lạm phát, cùng với thu nhập không ổn định của nhiều lao động, đặc biệt là những người làm việc trong khu vực không chính thức như buôn bán nhỏ, lao động thời vụ hoặc việc làm tự do.

Trước diễn biến trên, Chính phủ Thái Lan và BoT đang khuyến khích ngân hàng thương mại tiếp tục tái cơ cấu nợ, ban hành quy định “cho vay có trách nhiệm” và bán nợ xấu cho các công ty quản lý tài sản (AMC) nhằm giảm áp lực bảng cân đối.

Giới phân tích cảnh báo, nếu nợ xấu không sớm được kiểm soát, các ngân hàng có thể thắt chặt tín dụng, khiến doanh nghiệp nhỏ và vừa (SME) khó tiếp cận vốn, tạo rào cản lớn cho mục tiêu tăng trưởng GDP của Thái Lan trong năm 2026.