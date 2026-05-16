Thái Lan: Nợ xấu tăng vọt, cảnh báo rủi ro kinh tế

Thứ Bảy, 10:12, 16/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Các báo cáo tài chính mới nhất cho thấy, tỷ lệ nợ xấu (NPL) trong hệ thống ngân hàng Thái Lan tiếp tục leo thang, bất chấp những nỗ lực tái cơ cấu nợ của chính phủ và các tổ chức tín dụng.

Theo Ngân hàng Trung ương Thái Lan (BoT), nợ xấu hiện ở mức cao nhất trong nhiều năm, tập trung vào các khoản cho vay mua ô tô và tín dụng tiêu dùng. Nhóm nợ “chớm xấu” (SML) cũng tăng nhanh, phản ánh áp lực tài chính lớn đối với các hộ gia đình thu nhập thấp và trung bình. Nợ hộ gia đình đã vượt hơn 90% GDP - mức cao nhất khu vực, làm hạn chế khả năng chi tiêu và phục hồi kinh tế.

thai lan no xau tang vot, canh bao rui ro kinh te hinh anh 1
Chính phủ Thái Lan và BoT đang khuyến khích ngân hàng thương mại tiếp tục tái cơ cấu nợ - Ảnh minh họa: Bank of Thailand

Các chuyên gia kinh tế cho rằng, tình trạng này bắt nguồn từ chi phí sinh hoạt cao, lãi suất duy trì ở mức cao để kiểm soát lạm phát, cùng với thu nhập không ổn định của nhiều lao động, đặc biệt là những người làm việc trong khu vực không chính thức như buôn bán nhỏ, lao động thời vụ hoặc việc làm tự do.

Trước diễn biến trên, Chính phủ Thái Lan và BoT đang khuyến khích ngân hàng thương mại tiếp tục tái cơ cấu nợ, ban hành quy định “cho vay có trách nhiệm” và bán nợ xấu cho các công ty quản lý tài sản (AMC) nhằm giảm áp lực bảng cân đối.

Giới phân tích cảnh báo, nếu nợ xấu không sớm được kiểm soát, các ngân hàng có thể thắt chặt tín dụng, khiến doanh nghiệp nhỏ và vừa (SME) khó tiếp cận vốn, tạo rào cản lớn cho mục tiêu tăng trưởng GDP của Thái Lan trong năm 2026.

PV/VOV-Bangkok
Thái Lan nới lỏng quy định chuyển thu nhập ngoại tệ về nước
VOV.VN - Ngân hàng Trung ương Thái Lan (BoT) vừa công bố biện pháp mới nhằm giảm áp lực tăng giá đồng Baht - hiện là đồng tiền mạnh nhất châu Á - bằng cách nới lỏng quy định về việc chuyển thu nhập ngoại tệ về nước.

VOV.VN - Ngân hàng Trung ương Thái Lan (BoT) vừa công bố biện pháp mới nhằm giảm áp lực tăng giá đồng Baht - hiện là đồng tiền mạnh nhất châu Á - bằng cách nới lỏng quy định về việc chuyển thu nhập ngoại tệ về nước.

Thái Lan bắt đầu thu thuế với hàng nhập khẩu mua trực tuyến

VOV.VN - Kể từ ngày 1/1, Chính phủ Thái Lan chính thức áp dụng thuế đối với toàn bộ hàng hóa nhập khẩu mua qua các nền tảng thương mại điện tử, chấm dứt chính sách miễn thuế lâu nay đối với đơn hàng có giá trị dưới 1.500 baht (khoảng 48 USD).

VOV.VN - Kể từ ngày 1/1, Chính phủ Thái Lan chính thức áp dụng thuế đối với toàn bộ hàng hóa nhập khẩu mua qua các nền tảng thương mại điện tử, chấm dứt chính sách miễn thuế lâu nay đối với đơn hàng có giá trị dưới 1.500 baht (khoảng 48 USD).

Đặc khu kinh tế biên giới Thái Lan: Đầu tư chưa đạt kỳ vọng

VOV.VN - Sau một thập kỷ triển khai, các đặc khu kinh tế biên giới của Thái Lan mới thu hút được hơn 55 tỷ baht, tương đương khoảng 1,5 tỷ USD. Con số này được đánh giá là thấp hơn kỳ vọng, khi nguồn vốn chủ yếu tập trung ở một số khu công nghiệp lớn, chưa tương xứng với hạ tầng đã hoàn thiện tới 90%.

VOV.VN - Sau một thập kỷ triển khai, các đặc khu kinh tế biên giới của Thái Lan mới thu hút được hơn 55 tỷ baht, tương đương khoảng 1,5 tỷ USD. Con số này được đánh giá là thấp hơn kỳ vọng, khi nguồn vốn chủ yếu tập trung ở một số khu công nghiệp lớn, chưa tương xứng với hạ tầng đã hoàn thiện tới 90%.

Ngân hàng Trung ương Thái Lan mạnh tay kiểm soát giao dịch vàng

VOV.VN - Ngân hàng Trung ương Thái Lan (BoT) sẽ áp dụng quy định mới, buộc các nhà kinh doanh vàng phải báo cáo giao dịch hằng ngày, bao gồm cả giao dịch tại chỗ và qua kênh kỹ thuật số nhằm tăng cường quản lý biến động đồng nội tệ Baht.

VOV.VN - Ngân hàng Trung ương Thái Lan (BoT) sẽ áp dụng quy định mới, buộc các nhà kinh doanh vàng phải báo cáo giao dịch hằng ngày, bao gồm cả giao dịch tại chỗ và qua kênh kỹ thuật số nhằm tăng cường quản lý biến động đồng nội tệ Baht.

Ngân hàng Trung ương Thái Lan siết quản lý giao dịch vàng để ổn định đồng Baht

VOV.VN - Ngân hàng Trung ương Thái Lan (BoT) hôm 24/11 cho biết sẽ sửa đổi quy định nhằm yêu cầu báo cáo chi tiết hơn đối với các giao dịch vàng, trong bối cảnh lượng vàng thỏi xuất nhập khẩu tăng mạnh, được cho là nguyên nhân khiến tỷ giá đồng Baht biến động.

VOV.VN - Ngân hàng Trung ương Thái Lan (BoT) hôm 24/11 cho biết sẽ sửa đổi quy định nhằm yêu cầu báo cáo chi tiết hơn đối với các giao dịch vàng, trong bối cảnh lượng vàng thỏi xuất nhập khẩu tăng mạnh, được cho là nguyên nhân khiến tỷ giá đồng Baht biến động.

