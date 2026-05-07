Thái Lan tăng hơn 50% phí dịch vụ hành khách quốc tế tại các sân bay

Theo thông báo mới nhất từ Tổng Công ty Sân bay Thái Lan (AOT), kể từ ngày 20/6, phí dịch vụ hành khách quốc tế sẽ tăng từ 730 Baht lên mức 1.120 Baht/người (tương đương khoảng 34 USD). Mức tăng 53% này sẽ được áp dụng đồng bộ tại 6 cửa ngõ hàng không lớn nhất gồm: Suvarnabhumi, Don Mueang, Phuket, Hat Yai, Chiang Mai và Chiang Rai. Đáng chú ý, để hỗ trợ kích cầu du lịch nội địa, mức phí dành cho các chuyến bay trong nước vẫn được giữ nguyên ở mức 130 Baht/người (4 USD).

Bà Pawina Jariyathitipong, Chủ tịch AOT khẳng định, việc điều chỉnh đã được Hội đồng Hàng không Dân dụng phê duyệt và hoàn toàn phù hợp với tiêu chuẩn của Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế (ICAO).

Theo bà Pawina, khoản thu tăng thêm này không nhằm mục đích lợi nhuận đơn thuần, mà là nguồn lực then chốt để hiện đại hóa hệ thống làm thủ tục hành khách dùng chung (CUPPS), mở rộng nhà ga Suvarnabhumi và Don Mueang, nhằm hiện thực hóa mục tiêu đưa Thái Lan trở thành trung tâm hàng không thế giới.

Sân bay quốc tế Suvarnabhumi, Bangkok, Thái Lan. Ảnh: Ngọc Diệp

Dự kiến, quyết định này sẽ giúp AOT thu về thêm khoảng 13 tỷ Baht (tương đương 405 triệu USD) trong năm tài chính 2027. Cùng với đó, Bộ Giao thông Thái Lan cũng vừa công bố kế hoạch "mạnh tay" chi 26 tỷ Baht (800 triệu USD) để xây dựng thêm 6 sân bay cấp tỉnh trong thời gian tới.

Tuy nhiên, lộ trình tăng phí này đang đối mặt với không ít hoài nghi. Cựu Phó Thống đốc Bangkok, ông Samart Ratchapolsitte cảnh báo mức phí mới tại sân bay Suvarnabhumi hiện đã vượt cao hơn cả các sân bay hàng đầu thế giới như Incheon (Hàn Quốc) hay Haneda (Nhật Bản), trong khi thứ hạng chất lượng của sân bay này hiện đứng thứ 36 trên bảng xếp hạng Skytrax.

Giới chuyên gia nhận định, nhóm hành khách sử dụng hàng không giá rẻ sẽ chịu tác động nặng nhất khi giá vé có thể đội thêm từ 7% đến 10%. Đặc biệt, trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông đang đẩy giá nhiên liệu lên cao, việc tăng phí dịch vụ vào lúc này được xem là "phép thử" đầy mạo hiểm đối với ngành du lịch Thái Lan.