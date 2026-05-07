中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Thái Lan tăng hơn 50% phí dịch vụ hành khách quốc tế tại các sân bay

Thứ Năm, 20:43, 07/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Thái Lan mới đây đã chính thức công bố lộ trình tăng mạnh phí dịch vụ hành khách quốc tế tại 6 sân bay trọng điểm từ ngày 20/6 tới.

Theo thông báo mới nhất từ Tổng Công ty Sân bay Thái Lan (AOT), kể từ ngày 20/6, phí dịch vụ hành khách quốc tế sẽ tăng từ 730 Baht lên mức 1.120 Baht/người (tương đương khoảng 34 USD). Mức tăng 53% này sẽ được áp dụng đồng bộ tại 6 cửa ngõ hàng không lớn nhất gồm: Suvarnabhumi, Don Mueang, Phuket, Hat Yai, Chiang Mai và Chiang Rai. Đáng chú ý, để hỗ trợ kích cầu du lịch nội địa, mức phí dành cho các chuyến bay trong nước vẫn được giữ nguyên ở mức 130 Baht/người (4 USD).

Bà Pawina Jariyathitipong, Chủ tịch AOT khẳng định, việc điều chỉnh đã được Hội đồng Hàng không Dân dụng phê duyệt và hoàn toàn phù hợp với tiêu chuẩn của Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế (ICAO).

Theo bà Pawina, khoản thu tăng thêm này không nhằm mục đích lợi nhuận đơn thuần, mà là nguồn lực then chốt để hiện đại hóa hệ thống làm thủ tục hành khách dùng chung (CUPPS), mở rộng nhà ga Suvarnabhumi và Don Mueang, nhằm hiện thực hóa mục tiêu đưa Thái Lan trở thành trung tâm hàng không thế giới.

thai lan tang hon 50 phi dich vu hanh khach quoc te tai cac san bay hinh anh 1
Sân bay quốc tế Suvarnabhumi, Bangkok, Thái Lan. Ảnh: Ngọc Diệp

Dự kiến, quyết định này sẽ giúp AOT thu về thêm khoảng 13 tỷ Baht (tương đương 405 triệu USD) trong năm tài chính 2027. Cùng với đó, Bộ Giao thông Thái Lan cũng vừa công bố kế hoạch "mạnh tay" chi 26 tỷ Baht (800 triệu USD) để xây dựng thêm 6 sân bay cấp tỉnh trong thời gian tới.

Tuy nhiên, lộ trình tăng phí này đang đối mặt với không ít hoài nghi. Cựu Phó Thống đốc Bangkok, ông Samart Ratchapolsitte cảnh báo mức phí mới tại sân bay Suvarnabhumi hiện đã vượt cao hơn cả các sân bay hàng đầu thế giới như Incheon (Hàn Quốc) hay Haneda (Nhật Bản), trong khi thứ hạng chất lượng của sân bay này hiện đứng thứ 36 trên bảng xếp hạng Skytrax.

Giới chuyên gia nhận định, nhóm hành khách sử dụng hàng không giá rẻ sẽ chịu tác động nặng nhất khi giá vé có thể đội thêm từ 7% đến 10%. Đặc biệt, trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông đang đẩy giá nhiên liệu lên cao, việc tăng phí dịch vụ vào lúc này được xem là "phép thử" đầy mạo hiểm đối với ngành du lịch Thái Lan.

PV/VOV-Bangkok
Tag: phí dịch vụ hành khách thái lan sân bay Thái Lan
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Thái Lan tăng tốc thu hút đầu tư hạ tầng số và năng lượng sạch với 29 tỷ USD
Thái Lan tăng tốc thu hút đầu tư hạ tầng số và năng lượng sạch với 29 tỷ USD

VOV.VN - Ủy ban Đầu tư Thái Lan (BOI) vừa chính thức thông qua 6 dự án chiến lược với tổng vốn đầu tư kỷ lục 958 tỷ Baht (khoảng 29 tỷ USD).

Thái Lan tăng tốc thu hút đầu tư hạ tầng số và năng lượng sạch với 29 tỷ USD

Thái Lan tăng tốc thu hút đầu tư hạ tầng số và năng lượng sạch với 29 tỷ USD

VOV.VN - Ủy ban Đầu tư Thái Lan (BOI) vừa chính thức thông qua 6 dự án chiến lược với tổng vốn đầu tư kỷ lục 958 tỷ Baht (khoảng 29 tỷ USD).

Khách quốc tế đến Thái Lan sụt giảm do bất ổn hàng không
Khách quốc tế đến Thái Lan sụt giảm do bất ổn hàng không

VOV.VN - Tính đến ngày 3/5/2026, tổng lượng khách quốc tế đến Thái Lan đạt gần 12 triệu lượt, giảm 3,45%, trong khi doanh thu du lịch đạt 584 tỷ baht trong 4 tháng đầu năm, giảm 3,28%.

Khách quốc tế đến Thái Lan sụt giảm do bất ổn hàng không

Khách quốc tế đến Thái Lan sụt giảm do bất ổn hàng không

VOV.VN - Tính đến ngày 3/5/2026, tổng lượng khách quốc tế đến Thái Lan đạt gần 12 triệu lượt, giảm 3,45%, trong khi doanh thu du lịch đạt 584 tỷ baht trong 4 tháng đầu năm, giảm 3,28%.

Thái Lan triển khai chương trình đào tạo AI quốc gia cho mọi người dân Thái
Thái Lan triển khai chương trình đào tạo AI quốc gia cho mọi người dân Thái

VOV.VN - Chính phủ Thái Lan hôm nay (5/5) chính thức phối hợp cùng hai tập đoàn công nghệ lớn là True và Google phát động sáng kiến “Trí tuệ nhân tạo cho mọi người dân Thái” - “AI for All Thais” nhằm đưa giáo dục trí tuệ nhân tạo (AI) vào hệ thống đại học trên toàn quốc.

Thái Lan triển khai chương trình đào tạo AI quốc gia cho mọi người dân Thái

Thái Lan triển khai chương trình đào tạo AI quốc gia cho mọi người dân Thái

VOV.VN - Chính phủ Thái Lan hôm nay (5/5) chính thức phối hợp cùng hai tập đoàn công nghệ lớn là True và Google phát động sáng kiến “Trí tuệ nhân tạo cho mọi người dân Thái” - “AI for All Thais” nhằm đưa giáo dục trí tuệ nhân tạo (AI) vào hệ thống đại học trên toàn quốc.

CÔNG NGHỆ
Ô tô
XÃ HỘI
THỂ THAO
PHÁP LUẬT
THỊ TRƯỜNG
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
Doanh nghiệp
Giá vàng
PODCAST
Bất Động sản
Khởi nghiệp