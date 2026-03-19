Thành lập hiệp hội quản lý chung cư đầu tiên trên cả nước



Chiều 19/3, Hiệp hội Quản lý vận hành nhà chung cư TP.HCM (HCMO) tổ chức Đại hội lần thứ 1, nhiệm kỳ 2026 – 2030. Tại đại hội, 23 người được bầu vào Ban chấp hành và 9 người được bầu vào Ban thường vụ của HCMO. Ông Nguyễn Tiến Dũng - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần Savista, được bầu làm Chủ tịch HCMO.

Sự ra đời của HCMO đánh dấu lần đầu tiên trên cả nước có hiệp hội nghề nghiệp về lĩnh vực này, được kỳ vọng sẽ trở thành mô hình chuẩn, lan tỏa kinh nghiệm, tiêu chuẩn và giá trị tích cực đến các địa phương khác.

Đây là mô hình để các địa phương khác áp dụng và phát triển, góp phần hình thành một hệ thống quản lý vận hành chung cư đồng bộ, hiện đại và bền vững trên toàn quốc.

Trong nhiệm kỳ đầu tiên, HCMO xác định đây là giai đoạn nền tảng, tập trung vào các hoạt động gồm: Xây dựng hiệp hội trở thành tổ chức nghề nghiệp uy tín, đại diện cho cộng đồng các đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực quản lý vận hành nhà chung cư và những nhóm ngành nghề hỗ trợ khác tại TP.HCM.

Ông Nguyễn Duy Thành – Phó Chủ tịch HCMO cho biết, TP.HCM định hướng phát triển 1 triệu căn hộ chung cư từ nay tới 2030. Do đó, hoạt động quản lý, vận hành chung cư cần được chuẩn hoá, đồng thời xây dựng văn hóa chung cư và thúc đẩy phát triển đô thị bền vững.

"Tạo ra sự chuẩn mực về quản lý vận hành chuyên nghiệp, công khai minh bạch về thu chi trong quản lý vận hành chung cư, cầu nối giữa chính sách của nhà nước với các khu chung cư và cầu nối để giải quyết các mâu thuẫn, tranh chấp của nhà chung cư", ông Thành nhấn mạnh.