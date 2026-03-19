中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Thành lập hiệp hội quản lý chung cư đầu tiên trên cả nước

Thứ Năm, 19:02, 19/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - TP.HCM thành lập Hiệp hội quản lý vận hành nhà chung cư, đánh dấu lần đầu tiên trên cả nước có hiệp hội nghề nghiệp về lĩnh vực này, được kỳ vọng sẽ trở thành mô hình chuẩn, lan tỏa kinh nghiệm, tiêu chuẩn và giá trị tích cực đến các địa phương khác. 


Chiều 19/3, Hiệp hội Quản lý vận hành nhà chung cư TP.HCM (HCMO) tổ chức Đại hội lần thứ 1, nhiệm kỳ 2026 – 2030. Tại đại hội, 23 người được bầu vào Ban chấp hành và 9 người được bầu vào Ban thường vụ của HCMO. Ông Nguyễn Tiến Dũng - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần Savista, được bầu làm Chủ tịch HCMO.

thanh lap hiep hoi quan ly chung cu dau tien tren ca nuoc hinh anh 1
Ra mắt Ban chấp hành HCMO (Ảnh: Mỹ Viễn)

Sự ra đời của HCMO đánh dấu lần đầu tiên trên cả nước có hiệp hội nghề nghiệp về lĩnh vực này, được kỳ vọng sẽ trở thành mô hình chuẩn, lan tỏa kinh nghiệm, tiêu chuẩn và giá trị tích cực đến các địa phương khác. 

Đây là mô hình để các địa phương khác áp dụng và phát triển, góp phần hình thành một hệ thống quản lý vận hành chung cư đồng bộ, hiện đại và bền vững trên toàn quốc.

Trong nhiệm kỳ đầu tiên, HCMO xác định đây là giai đoạn nền tảng, tập trung vào các hoạt động gồm: Xây dựng hiệp hội trở thành tổ chức nghề nghiệp uy tín, đại diện cho cộng đồng các đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực quản lý vận hành nhà chung cư và những nhóm ngành nghề hỗ trợ khác tại TP.HCM.

Ông Nguyễn Duy Thành – Phó Chủ tịch HCMO cho biết, TP.HCM định hướng phát triển 1 triệu căn hộ chung cư từ nay tới 2030. Do đó, hoạt động quản lý, vận hành chung cư cần được chuẩn hoá, đồng thời xây dựng văn hóa chung cư và thúc đẩy phát triển đô thị bền vững.

"Tạo ra sự chuẩn mực về quản lý vận hành chuyên nghiệp, công khai minh bạch về thu chi trong quản lý vận hành chung cư, cầu nối giữa chính sách của nhà nước với các khu chung cư và cầu nối để giải quyết các mâu thuẫn, tranh chấp của nhà chung cư", ông Thành nhấn mạnh.

Duy Phương/VOV-TP.HCM
Tag: TPHCM HCMO quản lý vận hành chung cư
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Cú "phanh" thị trường chung cư TP.HCM: Nhà đầu tư muốn thoát hàng càng nhanh càng tốt
Hành trình đổi thay từ khu tập thể thời bao cấp đến chung cư hiện đại
Cải tạo chung cư cũ sẽ thuận lợi hơn khi áp dụng cơ chế đặc thù
CÔNG NGHỆ
Ô tô
XÃ HỘI