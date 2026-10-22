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Thành lập Hội đồng thẩm định Quy hoạch khoáng sản nhóm I

Thứ Năm, 16:56, 22/10/2026
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VOV.VN - Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng ký Quyết định số 2019/QĐ-TTg ngày 21/10/2026 thành lập Hội đồng thẩm định Quy hoạch khoáng sản nhóm I thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Hội đồng).

Theo Quyết định, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm Chủ tịch Hội đồng.

Phó Chủ tịch Hội đồng là Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng.

Các Ủy viên Hội đồng gồm đại diện các bộ, cơ quan liên quan và các chuyên gia, nhà khoa học là Ủy viên phản biện theo quy định.

Bộ Công Thương là cơ quan thường trực của Hội đồng, có trách nhiệm và quyền hạn theo quy định tại Điều 38 Nghị định số 70/2026/NĐ-CP ngày 9/3/2026 của Chính phủ.

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Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc 

Nhiệm vụ của Hội đồng

Quyết định nêu rõ, Hội đồng có nhiệm vụ thẩm định Quy hoạch khoáng sản nhóm I thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo quy định của pháp luật về quy hoạch.

Bên cạnh đó, Hội đồng thẩm định có trách nhiệm thẩm định, đánh giá, báo cáo rõ về việc thực hiện đầy đủ quy trình, thủ tục lập quy hoạch theo đúng quy định.

Hội đồng làm việc theo chế độ kiêm nhiệm và tự giải thể sau khi Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch khoáng sản nhóm I thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Kinh phí hoạt động của Hội đồng được bố trí theo quy định của pháp luật về quy hoạch, pháp luật về ngân sách nhà nước và pháp luật về đầu tư công.

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Ai thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường các dự án khai thác khoáng sản?

VOV.VN - Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Lê Trọng Yên vừa ký văn bản hướng dẫn xác định thẩm quyền thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) đối với các dự án khai thác khoáng sản. Một số dự án không còn thuộc thẩm quyền thẩm định ĐTM của Bộ mà được chuyển cho Chủ tịch UBND cấp tỉnh.

PV/VOV.VN
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