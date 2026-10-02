English
/ XÃ HỘI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Ai thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường các dự án khai thác khoáng sản?

Thứ Sáu, 06:00, 02/10/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Lê Trọng Yên vừa ký văn bản hướng dẫn xác định thẩm quyền thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) đối với các dự án khai thác khoáng sản. Một số dự án không còn thuộc thẩm quyền thẩm định ĐTM của Bộ mà được chuyển cho Chủ tịch UBND cấp tỉnh.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường không còn thẩm quyền cấp phép khai thác khoáng sản nhóm I

Ngày 4/9/2026, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 66.25/2026/NQ-CP về xử lý khó khăn, vướng mắc liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn quản lý nhà nước về khu công nghiệp, địa chất, khoáng sản. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 15/9/2026.

Để triển khai Nghị quyết số 66.25/2026/NQ-CP và Nghị quyết số 66.19/2026/NQ-CP ngày 18/5/2026 về cắt giảm, phân quyền, đơn giản hóa thủ tục hành chính và điều kiện kinh doanh thuộc phạm vi quản lý, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã hướng dẫn việc xác định thẩm quyền thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) đối với dự án khai thác khoáng sản.

ai tham dinh bao cao danh gia tac dong moi truong cac du an khai thac khoang san hinh anh 1
Một số dự án không còn thuộc thẩm quyền thẩm định ĐTM của Bộ Nông nghiệp và Môi trường mà được chuyển cho Chủ tịch UBND cấp tỉnh.

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, điểm a khoản 1 Điều 108 Luật Địa chất và Khoáng sản, được sửa đổi, bổ sung tại khoản 29 Điều 1 Luật số 147/2025/QH15 ngày 11/12/2025 của Quốc hội, trước đây quy định Bộ Nông nghiệp và Môi trường có thẩm quyền cấp giấy phép khai thác khoáng sản nhóm I. Tuy nhiên, Nghị quyết số 66.25/2026/NQ-CP đã quy định cụ thể việc chuyển giao một số nhiệm vụ quản lý nhà nước về địa chất, khoáng sản của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Xây dựng theo quy định của Luật và các Nghị định cho Bộ Công Thương thực hiện.

"Trong số các nhiệm vụ được chuyển giao có nhiệm vụ quy định tại điểm a khoản 1 Điều 108 Luật Địa chất và Khoáng sản. Vì vậy, kể từ ngày 15/9/2026, Bộ Nông nghiệp và Môi trường không còn thẩm quyền cấp giấy phép khai thác khoáng sản nhóm I theo quy định của pháp luật về địa chất và khoáng sản", văn bản nêu.

Dự án nào thuộc thẩm quyền thẩm định ĐTM của Chủ tịch UBND tỉnh?

Một nội dung đáng chú ý khác trong văn bản hướng dẫn là việc xác định cơ quan có thẩm quyền thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) đối với dự án. Trước đó, để triển khai Nghị quyết số 66.19/2026/NQ-CP, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã có Công văn số 7064/BNNMT-MT gửi Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố về việc giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực môi trường.

Theo hướng dẫn mới, căn cứ Nghị quyết số 66.25/2026/NQ-CP, đối với dự án chỉ thuộc trường hợp quy định tại điểm d khoản 1 mục I phần B Phụ lục IX Nghị quyết số 66.19/2026/NQ-CP thì không thuộc thẩm quyền thẩm định báo cáo ĐTM của Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Trong trường hợp này, Chủ tịch UBND cấp tỉnh là người có thẩm quyền thẩm định báo cáo ĐTM của dự án, theo quy định tại khoản 2 mục I phần B Phụ lục IX Nghị quyết số 66.19/2026/NQ-CP.

Điều này đồng nghĩa với việc doanh nghiệp, chủ đầu tư các dự án thuộc diện nêu trên cần xác định đúng cơ quan có thẩm quyền ngay từ đầu khi thực hiện thủ tục đánh giá tác động môi trường, tránh tình trạng nộp hồ sơ không đúng cơ quan có thẩm quyền.

Phân quyền mạnh hơn trong giải quyết thủ tục môi trường

Việc xác định lại thẩm quyền thẩm định ĐTM được Bộ Nông nghiệp và Môi trường thực hiện trong bối cảnh Chính phủ đang đẩy mạnh phân quyền, phân cấp và đơn giản hóa thủ tục hành chính. Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, hướng dẫn này nhằm tổ chức thực hiện các quy định mới tại Nghị quyết số 66.19/2026/NQ-CP và Nghị quyết số 66.25/2026/NQ-CP, đồng thời làm rõ trách nhiệm của các cơ quan trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính về môi trường.

Bộ đề nghị Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện theo đúng quy định. Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc, các địa phương được đề nghị thông tin về Bộ Nông nghiệp và Môi trường để tổng hợp, nghiên cứu và tháo gỡ.

Như vậy, từ ngày 15/9/2026, thẩm quyền quản lý nhà nước về địa chất, khoáng sản và thẩm quyền thẩm định ĐTM đối với một số nhóm dự án đã có sự thay đổi đáng chú ý. Chủ đầu tư cần căn cứ đúng loại dự án và quy định tại các nghị quyết mới để xác định cơ quan tiếp nhận, thẩm định hồ sơ.

Văn Ngân/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Hơn 56% hồ sơ khoáng sản tại Đà Nẵng bị trễ hạn
Hơn 56% hồ sơ khoáng sản tại Đà Nẵng bị trễ hạn

VOV.VN - Kiểm tra 71 dự án khoáng sản tại thành phố Đà Nẵng, cơ quan chức năng phát hiện tới 40 dự án bị trễ hạn giải quyết hồ sơ, trong đó riêng nhóm dự án đấu giá mỏ, tỷ lệ trễ hạn lên đến gần 70%, trung bình trễ 47 ngày mỗi hồ sơ.

Hơn 56% hồ sơ khoáng sản tại Đà Nẵng bị trễ hạn

Hơn 56% hồ sơ khoáng sản tại Đà Nẵng bị trễ hạn

VOV.VN - Kiểm tra 71 dự án khoáng sản tại thành phố Đà Nẵng, cơ quan chức năng phát hiện tới 40 dự án bị trễ hạn giải quyết hồ sơ, trong đó riêng nhóm dự án đấu giá mỏ, tỷ lệ trễ hạn lên đến gần 70%, trung bình trễ 47 ngày mỗi hồ sơ.

Chính phủ quy định cơ chế đặc thù của Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam
Chính phủ quy định cơ chế đặc thù của Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam

VOV.VN - Chính phủ ban hành Nghị định số 325/2026/NĐ-CP ngày 18/8/2026 quy định cơ chế hoạt động, cơ chế quản lý tài chính đặc thù đối với Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV).

Chính phủ quy định cơ chế đặc thù của Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam

Chính phủ quy định cơ chế đặc thù của Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam

VOV.VN - Chính phủ ban hành Nghị định số 325/2026/NĐ-CP ngày 18/8/2026 quy định cơ chế hoạt động, cơ chế quản lý tài chính đặc thù đối với Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV).

Tỉnh ủy Phú Thọ yêu cầu xử lý dứt điểm tình trạng khai thác khoáng sản sai phép
Tỉnh ủy Phú Thọ yêu cầu xử lý dứt điểm tình trạng khai thác khoáng sản sai phép

VOV.VN -Tỉnh ủy Phú Thọ ban hành Chỉ thị 03 nhằm siết chặt quản lý khoáng sản, tăng cường giám sát, xử lý nghiêm khai thác trái phép và đảm bảo an toàn, môi trường. Chỉ thị yêu cầu rà soát quy hoạch, hạn chế cấp phép dự án công nghệ lạc hậu và đẩy mạnh đấu giá để đáp ứng nhu cầu vật liệu cho phát triển của tỉnh.

Tỉnh ủy Phú Thọ yêu cầu xử lý dứt điểm tình trạng khai thác khoáng sản sai phép

Tỉnh ủy Phú Thọ yêu cầu xử lý dứt điểm tình trạng khai thác khoáng sản sai phép

VOV.VN -Tỉnh ủy Phú Thọ ban hành Chỉ thị 03 nhằm siết chặt quản lý khoáng sản, tăng cường giám sát, xử lý nghiêm khai thác trái phép và đảm bảo an toàn, môi trường. Chỉ thị yêu cầu rà soát quy hoạch, hạn chế cấp phép dự án công nghệ lạc hậu và đẩy mạnh đấu giá để đáp ứng nhu cầu vật liệu cho phát triển của tỉnh.

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục