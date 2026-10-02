Ai thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường các dự án khai thác khoáng sản?

Bộ Nông nghiệp và Môi trường không còn thẩm quyền cấp phép khai thác khoáng sản nhóm I

Ngày 4/9/2026, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 66.25/2026/NQ-CP về xử lý khó khăn, vướng mắc liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn quản lý nhà nước về khu công nghiệp, địa chất, khoáng sản. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 15/9/2026.

Để triển khai Nghị quyết số 66.25/2026/NQ-CP và Nghị quyết số 66.19/2026/NQ-CP ngày 18/5/2026 về cắt giảm, phân quyền, đơn giản hóa thủ tục hành chính và điều kiện kinh doanh thuộc phạm vi quản lý, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã hướng dẫn việc xác định thẩm quyền thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) đối với dự án khai thác khoáng sản.

Một số dự án không còn thuộc thẩm quyền thẩm định ĐTM của Bộ Nông nghiệp và Môi trường mà được chuyển cho Chủ tịch UBND cấp tỉnh.

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, điểm a khoản 1 Điều 108 Luật Địa chất và Khoáng sản, được sửa đổi, bổ sung tại khoản 29 Điều 1 Luật số 147/2025/QH15 ngày 11/12/2025 của Quốc hội, trước đây quy định Bộ Nông nghiệp và Môi trường có thẩm quyền cấp giấy phép khai thác khoáng sản nhóm I. Tuy nhiên, Nghị quyết số 66.25/2026/NQ-CP đã quy định cụ thể việc chuyển giao một số nhiệm vụ quản lý nhà nước về địa chất, khoáng sản của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Xây dựng theo quy định của Luật và các Nghị định cho Bộ Công Thương thực hiện.

"Trong số các nhiệm vụ được chuyển giao có nhiệm vụ quy định tại điểm a khoản 1 Điều 108 Luật Địa chất và Khoáng sản. Vì vậy, kể từ ngày 15/9/2026, Bộ Nông nghiệp và Môi trường không còn thẩm quyền cấp giấy phép khai thác khoáng sản nhóm I theo quy định của pháp luật về địa chất và khoáng sản", văn bản nêu.

Dự án nào thuộc thẩm quyền thẩm định ĐTM của Chủ tịch UBND tỉnh?

Một nội dung đáng chú ý khác trong văn bản hướng dẫn là việc xác định cơ quan có thẩm quyền thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) đối với dự án. Trước đó, để triển khai Nghị quyết số 66.19/2026/NQ-CP, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã có Công văn số 7064/BNNMT-MT gửi Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố về việc giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực môi trường.

Theo hướng dẫn mới, căn cứ Nghị quyết số 66.25/2026/NQ-CP, đối với dự án chỉ thuộc trường hợp quy định tại điểm d khoản 1 mục I phần B Phụ lục IX Nghị quyết số 66.19/2026/NQ-CP thì không thuộc thẩm quyền thẩm định báo cáo ĐTM của Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Trong trường hợp này, Chủ tịch UBND cấp tỉnh là người có thẩm quyền thẩm định báo cáo ĐTM của dự án, theo quy định tại khoản 2 mục I phần B Phụ lục IX Nghị quyết số 66.19/2026/NQ-CP.

Điều này đồng nghĩa với việc doanh nghiệp, chủ đầu tư các dự án thuộc diện nêu trên cần xác định đúng cơ quan có thẩm quyền ngay từ đầu khi thực hiện thủ tục đánh giá tác động môi trường, tránh tình trạng nộp hồ sơ không đúng cơ quan có thẩm quyền.

Phân quyền mạnh hơn trong giải quyết thủ tục môi trường

Việc xác định lại thẩm quyền thẩm định ĐTM được Bộ Nông nghiệp và Môi trường thực hiện trong bối cảnh Chính phủ đang đẩy mạnh phân quyền, phân cấp và đơn giản hóa thủ tục hành chính. Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, hướng dẫn này nhằm tổ chức thực hiện các quy định mới tại Nghị quyết số 66.19/2026/NQ-CP và Nghị quyết số 66.25/2026/NQ-CP, đồng thời làm rõ trách nhiệm của các cơ quan trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính về môi trường.

Bộ đề nghị Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện theo đúng quy định. Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc, các địa phương được đề nghị thông tin về Bộ Nông nghiệp và Môi trường để tổng hợp, nghiên cứu và tháo gỡ.

Như vậy, từ ngày 15/9/2026, thẩm quyền quản lý nhà nước về địa chất, khoáng sản và thẩm quyền thẩm định ĐTM đối với một số nhóm dự án đã có sự thay đổi đáng chú ý. Chủ đầu tư cần căn cứ đúng loại dự án và quy định tại các nghị quyết mới để xác định cơ quan tiếp nhận, thẩm định hồ sơ.