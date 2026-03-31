Thành phố Đà Nẵng giao 122 dự án đầu tư công về cấp xã, phường quản lý

Thứ Ba, 16:42, 31/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - UBND thành phố Đà Nẵng vừa ban hành quyết định giao nhiệm vụ tiếp nhận và quản lý các dự án đầu tư công cho một số UBND xã, phường thuộc địa bàn tỉnh Quảng Nam (cũ).

Các dự án trước đây do UBND xã, Ban Quản lý dự án cấp huyện và các phòng chức năng cấp huyện thuộc tỉnh Quảng Nam (cũ) làm chủ đầu tư, nay được giao về cho UBND các xã, phường tiếp nhận và quản lý. Tổng cộng có 122 dự án đầu tư công được phân cấp.

Các dự án thuộc nhiều lĩnh vực như hạ tầng giao thông, thủy lợi, nước sinh hoạt tập trung tại các xã miền núi như: Đông Giang, Trà Giáp, Trà Đốc, Trà Liên, Nam Trà My, Trà Vân và một số dự án điện chiếu sáng, công viên, chỉnh trang đô thị tại các phường Hội An, Hội An Đông và Hội An Tây.

Một số dự án trước đây do Ban Quản lý dự án cấp huyện, tỉnh Quảng Nam (cũ) làm chủ đầu tư nay được bàn giao về UBND cấp xã

Đối với kế hoạch vốn năm 2025, UBND các xã, phường có trách nhiệm tổ chức thực hiện và lập báo cáo quyết toán khi kết thúc năm ngân sách. Từ năm 2026, các địa phương chịu trách nhiệm báo cáo HĐND cùng cấp, cân đối và bố trí kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn, hằng năm theo phân cấp, bảo đảm hoàn thành và đưa dự án vào sử dụng.

Hiện nhiều dự án trên địa bàn thành phố Đà Nẵng còn chậm tiến độ, chủ yếu do vướng giải phóng mặt bằng. Tính đến cuối tháng 3, thành phố đã giải ngân hơn 1.300 tỷ đồng, đạt hơn 8% kế hoạch Thủ tướng giao.

Nhiều dự án trên địa bàn TP Đà Nẵng chậm tiến độ do vướng giải phóng mặt bằng

Trong bối cảnh tăng trưởng quý I/2026 có khả năng chưa đạt mục tiêu 2 con số, ông Lê Ngọc Quang, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng yêu cầu các ngành, địa phương đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư công, nâng cao hiệu quả giải ngân, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng. 

“Cần tập trung trả lời rõ các vấn đề, làm thế nào để đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm; nâng cao hiệu quả đầu tư công; rút ngắn tối đa trình tự, thủ tục. Theo đó, phải đổi mới mạnh mẽ tư duy, hành động quyết liệt hơn, khẩn trương hơn, hiệu quả hơn, nhằm hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng 2 con số”, ông Lê Ngọc Quang, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng yêu cầu.

 

PV/VOV- Miền Trung
Tag: Đà Nẵng giải ngân đầu tư công tăng trưởng 2 con số quảng nam
VOV.VN - Năm 2026, TP Đà Nẵng có hơn 400 dự án cần giải phóng mặt bằng với gần 47.000 hồ sơ chưa bàn giao, hơn 18.000 ngôi mộ chưa di dời… Đây tiếp tục là những"điểm nghẽn" lớn nhất ảnh hưởng tiến độ nhiều dự án trọng điểm.

VOV.VN - Năm 2026, TP Đà Nẵng có hơn 400 dự án cần giải phóng mặt bằng với gần 47.000 hồ sơ chưa bàn giao, hơn 18.000 ngôi mộ chưa di dời… Đây tiếp tục là những“điểm nghẽn” lớn nhất ảnh hưởng tiến độ nhiều dự án trọng điểm.

