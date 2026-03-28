Hơn 400 dự án tại Đà Nẵng vướng mặt bằng, gần 47.000 hồ sơ chưa xử lý

Năm 2026, trên địa bàn thành phố Đà Nẵng có hơn 400 dự án cần giải phóng mặt bằng, trong đó nhiều dự án động lực, trọng điểm. Phường Ngũ Hành Sơn là khu vực có số dự án nhiều nhất với 21 dự án.

Tổng số hồ sơ chưa bàn giao mặt bằng đầu năm 2026 là gần 47.000 trường hợp, gồm hơn 10.000 hồ sơ đất ở, gần 24.000 hồ sơ đất nông nghiệp và gần 3.000 hồ sơ đất khác. Ngoài ra, còn hơn 18.000 ngôi mộ chưa di dời.

Tiến độ giải phóng mặt bằng nhiều dự án trên địa bàn thành phố Đà Nẵng rất chậm

Thành phố dự kiến bố trí hơn 5.000 tỷ đồng phục vụ công tác giải phóng mặt bằng. Đáng chú ý, các dự án động lực như Khu đô thị công nghệ FPT, Khu đô thị Hòa Quý, Khu tái định cư Bá Tùng mở rộng được xác định là trọng tâm, cần hoàn thành dứt điểm công tác giải phóng mặt bằng.

UBND thành phố Đà Nẵng giao trách nhiệm cụ thể cho từng cấp, ngành; yêu cầu UBND các xã, phường lập kế hoạch chi tiết theo tuần, tháng, phân công cán bộ theo dõi tiến độ. Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì phối hợp, rà soát, báo cáo kịp thời các vướng mắc; Trung tâm Phát triển quỹ đất tổng hợp, đề xuất giải pháp và đẩy nhanh giải ngân.

Thành phố cũng yêu cầu các chủ đầu tư phối hợp chặt chẽ với cơ quan bồi thường, tăng cường tiếp dân, vận động bàn giao mặt bằng; các tổ chức đoàn thể, Mặt trận, HĐND cấp xã đẩy mạnh giám sát, lắng nghe và phản ánh ý kiến người dân.

Vướng giải phóng mặt bằng khiến nhiều dự án triển khai ì ạch

Thực tế, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng vẫn là “điểm nghẽn” lớn nhất ảnh hưởng tiến độ nhiều dự án tại thành phố Đà Nẵng. Sau khi thực hiện mô hình chính quyền hai cấp, khối lượng công việc dồn về cấp xã rất lớn, nhưng nhiều nơi chưa thực hiện đầy đủ trách nhiệm, gây ách tắc trong triển khai.

Bà Trần Thị Thanh Tâm, Giám đốc Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng cho biết: “UBND phường, xã đang được giao rất nhiều nhiệm vụ. Ví dụ như đền bù giải phóng mặt bằng, phê duyệt 1/500, các hướng tuyến, các dự án, các công trình. Do vậy, chúng tôi đề nghị lãnh đạo xã quán triệt và có tổ chức hướng dẫn cán bộ xã phối hợp cùng với thành phố đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các thủ tục”.