Thanh tra Bắc Ninh chỉ rõ tồn tại hạn chế ở mỏ đất Hố Nóng, phường Kép

Thanh tra thành phố Bắc Ninh vừa công bố kết luận thanh tra việc thực hiện nghĩa vụ tài chính với ngân sách nhà nước, chấp hành pháp luật về môi trường và khai thác tài nguyên tại Công ty TNHH xây dựng và thương mại Phúc Thịnh (Công ty Phúc Thịnh).

Dự án được thanh tra là công trình khai thác đất san lấp tại khu vực Hố Nóng, thôn Hương Thân, xã Hương Sơn, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang cũ, nay thuộc phường Kép, thành phố Bắc Ninh.

Theo kết luận, khu vực khai thác có diện tích 3,7 ha, trữ lượng được phép khai thác hơn 291.700 m3, công suất 97.243 m3/năm, thời hạn khai thác đến ngày 21/6/2025. Tại thời điểm thanh tra vào tháng 5/2026, doanh nghiệp đã dừng khai thác nhưng chưa hoàn tất thủ tục đóng cửa mỏ.

Thanh tra thành phố Bắc Ninh chỉ ra hàng loạt vi phạm của Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Phúc Thịnh (ảnh minh họa)

Kê khai thiếu, sai thuế, phí

Thanh tra thành phố Bắc Ninh xác định Công ty Phúc Thịnh có nhiều sai sót trong việc hạch toán, kê khai và thực hiện nghĩa vụ tài chính.

Cụ thể, doanh nghiệp hạch toán sai, làm tăng chi phí quản lý, giá vốn, chi phí tài chính và chi phí khác; hạch toán doanh thu không đúng thời điểm đối với công trình đường giao thông từ Quốc lộ 1A vào nghĩa trang liệt sĩ thị trấn Vôi; hạch toán doanh thu sai thời điểm từ hoạt động bán hàng cho Công ty Trọng Nghĩa và hạch toán thiếu doanh thu.

Những sai sót này làm tăng số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp thêm hơn 61,7 triệu đồng trong năm 2024 và hơn 1,917 tỷ đồng trong năm 2025.

Đối với thuế giá trị gia tăng, Công ty Phúc Thịnh xuất hóa đơn, kê khai thuế không đúng thời điểm đối với một số khoản doanh thu, đồng thời kê khai thiếu thuế GTGT từ hoạt động bán đất san lấp. Số thuế GTGT phải nộp thêm được xác định hơn 24,7 triệu đồng năm 2024 và hơn 144,1 triệu đồng năm 2025.

Doanh nghiệp cũng không thực hiện khấu trừ thuế thu nhập cá nhân trước khi trả lương cho giám đốc điều hành mỏ, với số tiền phải khấu trừ, nộp là 7,2 triệu đồng.

Ngoài ra, Công ty Phúc Thịnh kê khai thiếu hơn 121,7 triệu đồng tiền thuế tài nguyên và hơn 136,3 triệu đồng phí bảo vệ môi trường.

Thanh tra thành phố Bắc Ninh chỉ ra công ty Phúc Thịnh khai thác vượt 15,5% công suất năm ghi trong giấy phép

Khai thác vượt công suất, chưa đóng cửa mỏ

Bên cạnh các sai phạm về tài chính, kết luận thanh tra chỉ ra nhiều tồn tại trong quá trình thăm dò, đầu tư, khai thác và bảo vệ môi trường.

Trước khi thăm dò, Công ty Phúc Thịnh không thông báo bằng văn bản về kế hoạch thăm dò tới UBND tỉnh; không thực hiện đúng chế độ báo cáo định kỳ về thăm dò khoáng sản và không mời đơn vị giám sát thi công đề án thăm dò.

Trong đầu tư xây dựng, doanh nghiệp không tổ chức thẩm định thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng; không thực hiện báo cáo hoạt động đầu tư, báo cáo giám sát đầu tư và không ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án theo quy định.

Về môi trường, doanh nghiệp không có văn bản thông báo kết quả hoàn thành công trình bảo vệ môi trường trước khi đưa dự án vào vận hành chính thức; không cung cấp được hồ sơ về việc công khai quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường và hồ sơ quan trắc, giám sát môi trường định kỳ.

Trong quá trình sử dụng đất, Công ty Phúc Thịnh cử nhân viên thỏa thuận với một hộ dân về việc lấy đất, khai thác đất. Kết luận thanh tra xác định việc này không đúng quy định.

Công tác quản lý mốc giới cũng có thiếu sót khi doanh nghiệp để mất 2 trong tổng số 6 mốc tại khu vực được phép khai thác. Thời điểm bắt đầu khai thác được thông báo tới các cơ quan chức năng cũng không thống nhất.

Đáng chú ý, trong năm 2025, Công ty Phúc Thịnh khai thác vượt 15,5% công suất năm ghi trong giấy phép. Thanh tra thành phố Bắc Ninh xác định đây là hành vi vi phạm quy định về quyền khai thác khoáng sản.

Đối với hoạt động xây dựng cơ bản của mỏ, doanh nghiệp không tổ chức thẩm định một số hạng mục công trình, không xin giấy phép xây dựng đối với các hạng mục của dự án. Tuyến đường vào khu vực phụ trợ dài 432 m không được thi công, trong khi phương tiện vận chuyển đất sử dụng tuyến đường mòn do người dân san gạt từ trước. Tuyến đường mở vỉa dài 296 m cũng không được thi công đầy đủ các hạng mục theo báo cáo kinh tế - kỹ thuật.

Trong hoạt động khai thác, Công ty Phúc Thịnh không lưu trữ được thông tin, số liệu của trạm cân; không cung cấp được hồ sơ lắp đặt camera giám sát tại khu vực mỏ và không lưu trữ được dữ liệu liên quan theo quy định.

Đặc biệt, dù giấy phép khai thác đã hết hạn từ ngày 21/6/2025, đến tháng 5/2026 doanh nghiệp vẫn chưa hoàn tất thủ tục đóng cửa mỏ, chưa lập phương án cải tạo, phục hồi môi trường sau khai thác. Thanh tra thành phố Bắc Ninh xác định việc không đóng cửa mỏ khi giấy phép chấm dứt hiệu lực là hành vi vi phạm pháp luật về khoáng sản.

Từ kết quả thanh tra, Thanh tra thành phố Bắc Ninh kiến nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường lập hồ sơ xử lý vi phạm hành chính đối với các vi phạm trong hoạt động khai thác khoáng sản.

Thanh tra cũng kiến nghị Sở Tài chính xem xét xử lý các vi phạm liên quan đến chế độ báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư và nghĩa vụ ký quỹ của Công ty Phúc Thịnh.