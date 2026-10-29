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Tháo gỡ vướng mắc trong công nhận làng nghề Quảng Ninh

Thứ Năm, 10:22, 29/10/2026
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VOV.VN - Thành phố Quảng Ninh đang hướng dẫn, hỗ trợ các địa phương hoàn thiện hồ sơ công nhận 13 làng nghề và 4 làng nghề truyền thống. Trong đó, hoàn thiện phương án bảo vệ môi trường là một trong những nội dung được tập trung tháo gỡ, tạo điều kiện để các làng nghề Quảng Ninh duy trì sản xuất và phát triển bền vững

 

Chi cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn, Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Quảng Ninh đang phối hợp, hướng dẫn trực tiếp 9 xã, phường, đặc khu làng nghề Quảng Ninh thuộc kế hoạch công nhận, hoàn thiện hồ sơ theo quy định. Trọng tâm là tháo gỡ khó khăn trong xây dựng phương án bảo vệ môi trường, điều kiện quan trọng để làng nghề được công nhận và duy trì hoạt động lâu dài.

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Nghề làm miến dong, xã Bình Liêu (Quảng Ninh) đang thực hiện các thủ tục theo quy định để được công nhận là làng nghề.

Theo quy định, việc công nhận làng nghề phải đáp ứng các tiêu chí về tỷ lệ hộ tham gia, thời gian hoạt động sản xuất, kinh doanh và bảo vệ môi trường. Với làng nghề truyền thống, hồ sơ còn phải đáp ứng các tiêu chí liên quan đến nghề truyền thống có lịch sử phát triển trên 50 năm. Vì vậy, quá trình hoàn thiện hồ sơ cần sự phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền địa phương và cơ quan chuyên môn. Đến nay, Quảng Ninh đã công nhận một số làng nghề như làng nghề vỏ gỗ Cống Mương, làng nghề đan ngư cụ Hưng Học và làng nghề trồng mai cảnh Yên Tử.

Bà Nguyễn Chi Mai, Chi cục trưởng Chi cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn cho biết, việc công nhận không chỉ hướng tới hoàn thành chỉ tiêu, mà còn phải tạo nền tảng để nghề truyền thống tiếp tục phát triển.

 “Công nhận làng nghề không chỉ nhằm hoàn thành chỉ tiêu về số lượng, mà quan trọng hơn là tạo nền tảng để các làng nghề phát triển thực chất, bền vững. Theo đó, cùng với công tác công nhận, Sở tiếp tục phối hợp với các ngành, địa phương hỗ trợ phát triển vùng nguyên liệu, nâng cao chất lượng sản phẩm, xây dựng thương hiệu, phát triển sản phẩm OCOP, bảo vệ môi trường và kết nối với hoạt động du lịch trải nghiệm, góp phần bảo tồn giá trị văn hóa truyền thống, tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân”, bà Mai nói.

Công nhận làng nghề là bước khởi đầu. Để các nghề truyền thống thực sự trở thành nguồn lực phát triển, điều quan trọng là duy trì được người làm nghề, nâng cao giá trị sản phẩm và mở rộng đầu ra cho sản phẩm. Với lợi thế du lịch của Quảng Ninh, việc kết nối làng nghề với bảo tồn văn hóa và phát triển du lịch trải nghiệm sẽ mở thêm cơ hội quảng bá sản phẩm, tạo sinh kế ổn định và nâng cao thu nhập cho người dân.

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Làng nghề xanh, nền tảng cho phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường

VOV.VN - Phát triển làng nghề xanh là yêu cầu cấp thiết nhằm hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế, bảo tồn nghề truyền thống và bảo vệ môi trường. Các chuyên gia cho rằng cần đẩy mạnh công nghệ sạch, hoàn thiện hạ tầng xử lý chất thải và xây dựng chính sách phù hợp từng ngành nghề, hướng tới phát triển bền vững.

Vũ Miền/VOV - Đông Bắc
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