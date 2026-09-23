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Thi công A&T Saigon Riverside gây lún, nứt 35 nhà dân: Chờ kiểm định và bồi thường

Thứ Tư, 11:09, 23/09/2026
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VOV.VN - Quá trình thi công dự án A&T Saigon Riverside tại phường Bình Hòa, TP.HCM được Sở Xây dựng ghi nhận đã gây lún, nứt 35 căn nhà lân cận. Chủ đầu tư và nhà thầu cam kết thống nhất phương án bồi thường với người dân

Một dự án căn hộ đang được chào bán với giá hàng tỷ đồng mỗi căn, trong khi nhiều nhà dân sát công trường phải chờ xác định mức độ lún, nứt và phương án khắc phục. Đó là vấn đề đặt ra sau đợt kiểm tra dự án A&T Saigon Riverside của Sở Xây dựng TP.HCM.

Ngày 10/9, Sở Xây dựng phối hợp UBND phường Bình Hòa kiểm tra thực địa, làm việc với chủ đầu tư và nhà thầu. Theo thông tin cơ quan này cung cấp, quá trình thi công dự án đã gây lún, nứt 35 căn nhà tại khu vực đường Vĩnh Phú 20 và Vĩnh Phú 22, khu phố Trung, phường Bình Hòa.

Dự án do Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển đô thị A&T Thuận An làm chủ đầu tư, Công ty Cổ phần Xây dựng CDC thi công. Công trình được triển khai theo giấy phép xây dựng số 3706/GPXD ngày 27/6/2025, do Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương cấp trước khi sáp nhập.

Cùng ngày kiểm tra, Sở Xây dựng lập Biên bản vi phạm hành chính số 000420/BB-VPHC đối với chủ đầu tư và Biên bản số 000421/BB-VPHC đối với nhà thầu. Nội dung vi phạm được ghi nhận là tổ chức thi công không đúng biện pháp đã được phê duyệt, không bảo đảm an toàn cho công trình liền kề, gây lún, nứt công trình lân cận. Thông tin đã công bố là việc lập biên bản vi phạm, chưa nêu quyết định xử phạt hoặc mức phạt đối với hai doanh nghiệp.

Người dân chờ một kết quả kiểm định độc lập

Đại diện chủ đầu tư và nhà thầu cam kết phối hợp với các hộ bị ảnh hưởng để thống nhất phương án bồi thường thiệt hại trước ngày 10/10/2026. Sở Xây dựng yêu cầu hai doanh nghiệp thực hiện đầy đủ biện pháp bảo đảm an toàn trong quá trình thi công và khẩn trương liên hệ với người dân để thực hiện cam kết.

Cơ quan này đồng thời đề nghị các bên thống nhất thuê một đơn vị độc lập, có đủ năng lực, để kiểm định công trình; xác định nguyên nhân, đánh giá mức độ ảnh hưởng và đề xuất giải pháp khắc phục. Kết quả kiểm định là căn cứ quan trọng để làm rõ tình trạng từng căn nhà và phương án xử lý. Đến thời điểm thông tin được công bố, chưa có kết quả kiểm định độc lập hay mức bồi thường cụ thể cho các hộ dân.

Vụ việc cũng đặt ra yêu cầu theo dõi an toàn công trình liền kề trong thời gian dự án tiếp tục thi công. Một phương án bồi thường chỉ có thể giải quyết thiệt hại đã xác định; nguy cơ phát sinh hư hỏng cần được kiểm soát bằng biện pháp thi công và giám sát thực tế.

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Phối cảnh Dự án A&T Saigon Riverside. Ảnh: atsaigonriverside.com

Rà soát cả việc kinh doanh dự án

Ngoài sự cố đối với nhà dân, Sở Xây dựng cho biết sẽ giao Phòng Kiểm tra chuyên ngành rà soát toàn bộ việc triển khai dự án và hoạt động kinh doanh bất động sản của Công ty A&T Thuận An. Nếu phát hiện vi phạm khác, cơ quan chức năng sẽ xử lý hoặc tham mưu UBND TP.HCM xử lý theo thẩm quyền. Đối với 740 căn hộ hình thành trong tương lai được thông báo đủ điều kiện bán, cho thuê mua đợt 1, Sở Xây dựng lưu ý: nếu chủ đầu tư đã thế chấp dự án hoặc nhà ở tại tổ chức tín dụng, doanh nghiệp phải phối hợp giải chấp, xóa đăng ký biện pháp bảo đảm trước khi ký hợp đồng mua bán với khách hàng theo quy định được cơ quan này viện dẫn. Đây là yêu cầu có điều kiện; thông tin công bố không kết luận dự án đang thế chấp hoặc đã vi phạm nghĩa vụ giải chấp.

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Cần xử lý nghiêm Bất động sản Bcons đang huy động vốn trái phép

VOV.VN - Sở Xây dựng TP HCM vừa khẳng định dự án Bcons Newsky có địa chỉ đường quốc lộ 13, phường Lái Thiêu, TP Hồ Chí Minh chưa đủ điều kiện mở bán. Thực tế, chủ đầu tư vẫn bất chấp rao bán, giao dịch rầm rộ và thu 5% giá trị hợp đồng, bỏ mặc những cảnh báo của cơ quan chức năng.

Nguyễn Tùng/VOV.VN
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