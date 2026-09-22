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Lai Châu kiểm tra 2 dự án du lịch Vườn Địa Đàng và Cầu kính Rồng Mây

Thứ Ba, 15:41, 22/09/2026
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VOV.VN - Ngày 22/9, UBND tỉnh Lai Châu công bố quyết định thành lập đoàn kiểm tra liên ngành để kiểm tra việc chấp hành pháp luật tại dự án Quần thể du lịch Vườn Địa Đàng Lai Châu và dự án Du lịch thác trắng đèo Hoàng Liên.

Theo Quyết định số 2034 ngày 17/9/2026 của Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu, đoàn kiểm tra liên ngành do Giám đốc Sở Xây dựng làm Trưởng đoàn, với sự tham gia của lãnh đạo các sở, ngành liên quan, như Thanh tra tỉnh, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và UBND xã Bình Lư. Đối tượng kiểm tra gồm Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoàng Liên Sơn – chủ đầu tư dự án Du lịch thác trắng đèo Hoàng Liên, còn gọi là Khu du lịch Cầu kính Rồng Mây và Công ty Cổ phần Kinh doanh Xi măng Miền Bắc – chủ đầu tư dự án Quần thể du lịch Vườn Địa Đàng Lai Châu.

lai chau kiem tra 2 du an du lich vuon Dia Dang va cau kinh rong may hinh anh 1
Khu du lịch Cầu kính Rồng mây là điểm đến của đông đảo du khách trong và ngoài nước những năm gần đây

Đoàn kiểm tra có nhiệm vụ rà soát hồ sơ, kiểm tra thực địa và việc chấp hành các quy định pháp luật liên quan đến hai dự án; đồng thời kiểm tra, đánh giá, kết luận đối với các nội dung kiến nghị của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoàng Liên Sơn về quá trình thi công dự án Vườn Địa Đàng. Thời kỳ kiểm tra được tính từ thời điểm từng dự án được cấp có thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư, hoặc cho phép triển khai đến thời điểm kiểm tra.

Trước đó, ngày 15/9, Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoàng Liên Sơn thông báo dừng hoạt động dự án Du lịch thác trắng đèo Hoàng Liên Sơn – Khu du lịch Cầu kính Rồng Mây. Doanh nghiệp cho rằng việc dừng hoạt động có liên quan đến ảnh hưởng từ quá trình thi công dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng Vườn Địa Đàng do Công ty Cổ phần Kinh doanh Xi măng Miền Bắc làm chủ đầu tư. Sau khi tiếp nhận kiến nghị, UBND tỉnh Lai Châu đã chỉ đạo rà soát hồ sơ của hai dự án và tổ chức kiểm tra thực địa.

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Dự án quần thể khu du lịch nghỉ dưỡng Vườn Địa Đàng tại xã Bình Lư, tỉnh Lai Châu có diện tích hơn 106 ha

Theo thông tin UBND tỉnh Lai Châu công bố, qua rà soát ban đầu, hai dự án không chồng lấn về phạm vi sử dụng đất. UBND xã Bình Lư cũng đã yêu cầu chủ đầu tư dự án Vườn Địa Đàng tạm dừng thi công đoạn đường công vụ để phục vụ kiểm tra thực địa và rà soát hồ sơ pháp lý.

Theo kế hoạch, đoàn sẽ kiểm tra thực địa dự án Vườn Địa Đàng, tuyến đường kết nối Quốc lộ 4D với khu D và các khu vực liên quan. Đồng thời kiểm tra thực địa dự án Du lịch thác trắng đèo Hoàng Liên và các vị trí có kiến nghị. Sau đó, đoàn sẽ đối chiếu hồ sơ với hiện trạng, yêu cầu giải trình những nội dung chưa rõ, hoàn thiện biên bản và báo cáo kết quả với UBND tỉnh. Thời hạn kiểm tra là 10 ngày làm việc.

UBND tỉnh Lai Châu yêu cầu quá trình kiểm tra bảo đảm sự khách quan, công khai, đúng phạm vi quyết định; kết luận phải dựa trên hồ sơ, tài liệu, kết quả xác minh và kiểm tra thực địa. Trường hợp cần thiết, đoàn kiểm tra có thể thuê đơn vị tư vấn độc lập để đánh giá an toàn công trình theo quy định.

Khắc Kiên/VOV-Tây Bắc
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