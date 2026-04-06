Thị trường bất động sản: Không còn "mua đâu thắng đó" mà đang đi theo giá trị thực

Sáng 6/4, tọa đàm “Dòng vốn ngoại đổ bộ - Cơ hội cho bất động sản Việt Nam” đã diễn ra tại TPHCM, thu hút sự tham gia của nhiều chuyên gia và doanh nghiệp trong lĩnh vực bất động sản.

Các khách mời thảo luận tại Tọa đàm. Ảnh: BTC

Nhà đầu tư ngoại dịch chuyển về giá trị thực

Phát biểu tại toạ đàm, ông Đinh Minh Tuấn, Giám đốc khu vực miền Nam của Batdongsan.com.vn, cho biết nhu cầu tìm kiếm bất động sản đang có dấu hiệu phục hồi, trong đó các thị trường thành phố biển ghi nhận mức độ quan tâm gia tăng rõ rệt. Đáng chú ý, nhà đầu tư nước ngoài hiện có xu hướng tập trung vào các thị trường lõi và khu vực ven biển - những nơi có nền tảng phát triển ổn định, khả năng khai thác rõ ràng và ít rủi ro hơn.

Theo ông Tuấn, xu hướng phân bổ dòng vốn đã thay đổi đáng kể so với trước đây. Nếu giai đoạn trước, dòng tiền chủ yếu tập trung vào một số phân khúc với kỳ vọng tăng giá nhanh, thậm chí gấp 2-3 lần trong thời gian ngắn, thì hiện nay chiến lược đầu tư trở nên đa dạng và thận trọng hơn.

Cụ thể, khoảng 48% dòng vốn đang tập trung vào các phân khúc lõi tại những đô thị lớn như Hà Nội và TPHCM. Nhóm sản phẩm được ưu tiên là bất động sản hạng sang, có thương hiệu, khả năng tạo dòng tiền ổn định, thanh khoản cao và được phát triển bởi các chủ đầu tư uy tín.

Nhà đầu tư ngoại dịch chuyển về giá trị thực.

Bên cạnh đó, các khu vực đô thị vệ tinh quanh hai trung tâm này cũng nổi lên như điểm đến mới nhờ hạ tầng giao thông và hệ thống logistics ngày càng hoàn thiện, góp phần thu hút dòng vốn dịch chuyển.

Ở phân khúc nghỉ dưỡng, bất động sản tại các thành phố biển tiếp tục duy trì sức hút, đặc biệt là những dự án có khả năng khai thác dòng tiền từ du lịch và dịch vụ chất lượng cao. Xu hướng này không chỉ đến từ nhà đầu tư nước ngoài mà còn ghi nhận rõ ở nhà đầu tư trong nước, trong bối cảnh hành vi đầu cơ đang dần thay đổi và mức độ quan tâm đối với đất nền có dấu hiệu suy giảm.

Cũng theo ông Tuấn, nhà đầu tư ngày càng khắt khe hơn trong việc lựa chọn sản phẩm. Các tiêu chí được đặt lên hàng đầu bao gồm pháp lý hoàn chỉnh, hạ tầng kết nối thuận lợi, gắn với các trục phát triển du lịch - logistics và đặc biệt là khả năng thanh khoản tốt, đáp ứng nhu cầu thực thay vì chạy theo kỳ vọng tăng giá ngắn hạn.

Giảm đầu cơ, ưu tiên thanh khoản và dòng tiền

Chia sẻ tại toạ đàm, ông Ngô Thành Huấn, CEO Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư và Quản lý tài sản FIDT nhận định, giai đoạn “mua đâu thắng đó” đã qua, thay vào đó là sự sàng lọc mạnh mẽ, buộc nhà đầu tư phải tập trung vào giá trị thực.

Theo ông Huấn, các mô hình đầu cơ như phân lô bán nền tự phát đang dần mất sức hút. Thị trường hiện ưu tiên các sản phẩm gắn với nhu cầu ở thực, phát triển công nghiệp, bất động sản nghỉ dưỡng và các đại đô thị theo mô hình phát triển gắn với giao thông công cộng (TOD).

Bất động sản đang bước vào giai đoạn sàng lọc mạnh mẽ, buộc nhà đầu tư phải tập trung vào giá trị thực.

Ông Ngô Thành Huấn cũng cho rằng, thanh khoản đang trở thành yếu tố cốt lõi trong bối cảnh thị trường bước vào chu kỳ mới. Bất động sản vẫn là kênh đầu tư dài hạn quan trọng, nhưng không còn dư địa cho các chiến lược đầu cơ dễ dàng như giai đoạn trước.

Hiện nay, nhà đầu tư có xu hướng đa dạng hóa danh mục, kết hợp giữa bất động sản với các kênh khác như chứng khoán, chứng chỉ quỹ hoặc tài sản phòng thủ như trái phiếu, tiền gửi nhằm cân bằng rủi ro.

Ông cũng nhấn mạnh, thị trường hiện không còn chấp nhận sự phát triển thiếu đồng bộ, mà yêu cầu sự gắn kết chặt chẽ giữa quy hoạch, hạ tầng và nhu cầu thực tế. Việc đầu tư mạnh vào hạ tầng giao thông dọc theo các trục phát triển không phải là ngẫu nhiên, mà là chiến lược nhằm dẫn dắt dòng vốn, hình thành các cực tăng trưởng mới và tái định hình thị trường bất động sản theo hướng bền vững hơn.